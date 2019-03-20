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В Оренбурге организуют митинг в поддержку Берга на фоне слухов о его отставке

16:31, 20.03.2019 4
В Оренбурге организуют митинг в поддержку Берга на фоне слухов о его отставке
Фото: orenburg-gov.ru

В Оренбурге активисты решили организовать митинг в поддержку губернатора области Юрия Берга. Таким образом они хотят показать, что глава региона пользуется поддержкой.

Уведомление о проведении мероприятия уже подано на имя главы Оренбурга Дмитрия Кулагина.

Предполагается, что митинг пройдет 1 апреля, сообщает orenday.ru.

Напомним, что накануне активно обсуждалась возможная отставка Берга. Аналитики и СМИ предсказывают уход губернатора Оренбургской области уже несколько лет. Несмотря на шаткие положения в рейтингах политологов, Берг до сих пор сохраняет должность. Однако побывавшая в Оренбурге глава Совфеда Валентина Матвиенко говорила, что «губернаторопад» продлится до середины апреля.

В то же время свои должности потеряли челябинский губернатор Борис Дубровский и глава Алтая Александр Бердников. Также СМИ с уверенностью говорят о скором уходе руководителя Мурманской области Марины Ковтун.

ОбществоВласть
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 20 марта
    Я из Башкортостана. Поддерживаю Юрия Берга на должности губернатора Оренбургский области. Когда произошел несчастный случай в Гайском ГОКе, никто иной как губернатор, организовал доставку пострадавших с шахты в лечебное учреждение г. Оренбурга. Два раза лично проведал шахтеров в больнице. Только после этого руководители Гайского ГОКа ринулись узнавать о состояние пострадавших.
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    Анонимно 20 марта
    Вот в Башкирии и голосуйте и заберите его к себе ,а для нас он ничего примечательного не сделал.
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  • Анонимно 20 марта
    А чего анонимно-то поддерживаешь? Страна должна знать своих героев. Хотя ясно почему лайки с Башкирии-для производителей соседних регионов, он двери открыл, а свои загибаются.
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  • Анонимно 20 марта
    А родственники его пивнушки во всех углах пооткрывали, а сам давно "король таксовый", жена заправляет бизнесом "успешно". Вот такие "педагоги" прибыли к нам из Орска! Спасибо другу Черномырдину!
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