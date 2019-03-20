В Оренбурге организуют митинг в поддержку Берга на фоне слухов о его отставке

В Оренбурге активисты решили организовать митинг в поддержку губернатора области Юрия Берга. Таким образом они хотят показать, что глава региона пользуется поддержкой.

Уведомление о проведении мероприятия уже подано на имя главы Оренбурга Дмитрия Кулагина.

Предполагается, что митинг пройдет 1 апреля, сообщает orenday.ru.

Напомним, что накануне активно обсуждалась возможная отставка Берга. Аналитики и СМИ предсказывают уход губернатора Оренбургской области уже несколько лет. Несмотря на шаткие положения в рейтингах политологов, Берг до сих пор сохраняет должность. Однако побывавшая в Оренбурге глава Совфеда Валентина Матвиенко говорила, что «губернаторопад» продлится до середины апреля.

В то же время свои должности потеряли челябинский губернатор Борис Дубровский и глава Алтая Александр Бердников. Также СМИ с уверенностью говорят о скором уходе руководителя Мурманской области Марины Ковтун.