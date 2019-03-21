На авиазаводе в Ульяновске ввели «ручное управление» из-за срыва госзаказа

На авиационном предприятии «Авиастар-СП» в Ульяновске после срыва госзаказа создано «ручное управление» в виде специальной комиссии из Минобороны и Минпромторга.

По словам вице-премьера России Юрия Борисова, предприятие, производящее военно-транспортные самолеты Ил-476, в 2018 году сорвало гособоронзаказ по выпуску трех самолетов.



Борисов уточнил, что «ручное управление» предполагает совместные совещания «практически ежемесячно» с участием двух замминистров. Они будут отслеживать ход подготовки, производства и выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, передает «РИА Новости».

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал российский Су-57 лучшим военным самолетом в мире.