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На авиазаводе в Ульяновске ввели «ручное управление» из-за срыва госзаказа

20:59, 21.03.2019
На авиазаводе в Ульяновске ввели «ручное управление» из-за срыва госзаказа
Фото: aviastar-sp.ru

На авиационном предприятии «Авиастар-СП» в Ульяновске после срыва госзаказа создано «ручное управление» в виде специальной комиссии из Минобороны и Минпромторга.

По словам вице-премьера России Юрия Борисова, предприятие, производящее военно-транспортные самолеты Ил-476, в 2018 году сорвало гособоронзаказ по выпуску трех самолетов.

Борисов уточнил, что «ручное управление» предполагает совместные совещания «практически ежемесячно» с участием двух замминистров. Они будут отслеживать ход подготовки, производства и выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, передает «РИА Новости».

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал российский Су-57 лучшим военным самолетом в мире.

ПромышленностьМашиностроение
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