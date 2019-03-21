«Я недоволен и не могу быть доволен концессией и этими двумя мостами»

Александр Бречалов заявил, что власти Удмуртии хотят сменить концессионера инфраструктурного проекта, легшего тяжелым бременем на республиканский бюджет

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что его не устраивают условия концессии, по которым в 2013—2017 годах в районе Камбарки были построены платные мосты через Каму и Буй. По его словам, в настоящее время рассматривается возможность изменения параметров концессионного соглашения и даже смена концессионера — ООО «Региональная инвестиционная компания», одним из собственников которого является банк ВТБ. Между тем в самой компании слова главы региона восприняли с удивлением и обратили внимание на необходимость приведения в порядок подъездных путей. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Мы стараемся сейчас изменить ситуацию, поменять концессионера»

Тему концессионного соглашения по мостам через Каму и Буй глава Удмуртии Александр Бречалов поднял в эфире радио «КП-Ижевск», отвечая на вопрос одного из пользователей, отметившего высокую стоимость проезда по этим сооружениям. Бречалов раскритиковал финансовую модель проекта и его реализацию и сообщил, что сейчас правительство пытается изменить условия концессии и даже сменить концессионера.

— Я недоволен и не могу быть довольным концессией и этими двумя мостами. Безумная плата за проезд, потому что финансовая модель не получается, и я считаю, что проект не реализован в должной мере и неграмотно реализован. Мы стараемся сейчас изменить ситуацию, поменять концессионера, сделать длиннее собственно эту концессию и включить дополнительные средства, чтобы дорогу сделать до Башкирии, чтобы как раз-таки тот предполагаемый поток, ради которого делались эти мосты, наконец-то появился, — сказал Бречалов.

В настоящее время трафик по мостам ниже расчетного, что приводит к убыткам «РИК». При этом недополученную концессионером прибыль, согласно условиям концессионного соглашения, восполняет бюджет Удмуртии. Ежегодно из казны на эти цели направляется 450 млн рублей. Срок действия концессии — 49 лет.

«Безумная плата за проезд, потому что финансовая модель не получается, и я считаю, что проект не реализован в должной мере и неграмотно реализован». Фото udmurt.ru



Проезд по двум мостам для легковых автомобилей сейчас стоит 450 рублей, для грузовых, в зависимости от тоннажа, — 1 600 или 2 100 рублей.



Ранее сообщалось, что в сутки по мостам проезжает около двух тысяч автомобилей. При этом изначально предполагалось, что в год начала эксплуатации платным мостом ежесуточно будут пользоваться свыше 5 тысяч водителей. Ввод в эксплуатацию предполагался в 2016 году. На деле в ноябре 2016 года по мостам было открыто тестовое движение, а взимание платы за проезд началось в конце августа 2017 года.

Согласно финансовой модели проекта, в 2020 году его разработчики ожидали трафика в 7 тысяч автомобилей в сутки, в 2025-м — 11 тысяч, в 2030-м — 15,5 тысячи.

Росту трафика мешают плохие дороги со стороны Башкирии. Водители большегрузов часто предпочитают увеличить протяженность своего маршрута и ехать через Чайковский или Игру, чем застрять в распутицу на дороге в Камбарку. Власти Башкирии дорогу до границы с Удмуртией ремонтировать не спешат.

Проезд по двум мостам для легковых автомобилей стоит сейчас 450 рублей, для грузовых, в зависимости от тоннажа, — 1 600 или 2 100 рублей. Фото udmurt.ru



«Удивлены высказываниями главы Удмуртии»

В пресс-службе Региональной инвестиционной компании заявили, что удивлены словами Бречалова о возможной смене концессионера. При этом отметили, что проблема подъездных путей компанию тоже очень интересует.

— Региональная инвестиционная компания является концессионером данного проекта и осуществляет эксплуатацию автодороги Ижевск — Сарапул — Камбарка, граница Республики Башкортостан согласно концессионному соглашению. Проблемы на некоторых участках подъездных путей действительно существуют, но они решаемы. Так, участок автодороги от границы Удмуртской Республики до Нефтекамска в Башкирии включен в план ремонта автомобильных дорог на 2019 год и должен быть приведен в нормативное состояние в ближайшее время. Со стороны Удмуртии вопрос по реконструкции путепровода через железную дорогу по ул. Гончарова в Сарапуле остается открытым. Из-за ограничения по тоннажу большегрузному транспорту приходится искать иные маршруты движения, — рассказала пресс-секретарь РИК Татьяна Манохина.

Тем не менее в РИК отмечают положительную динамику по росту трафика и увеличению в нем доли большегрузов. Манохина также особо отметила, что стоимость проезда по мостовым переходам через реки Кама и Буй определяется постановлением правительства УР о максимально предельных тарифах. Действующие тарифы за проезд существенно ниже установленных правительством.

Директор представительства инвестиционной компании «Финам» в Ижевске Сергей Казанцев полагает, что в концессионном соглашении должна быть прописана возможность выхода из него сторон, однако смена концессионера в любом случае процесс, скорее всего, весьма непростой.

— Если допустить, что придет другой концессионер, то ему придется в любом случае выкупать долю участия в этом проекте. Но это должно иметь экономическую целесообразность. Если проект сейчас невыгоден, то с заменой концессионера ситуация не изменится. С другой стороны, если успешности проекта мешает низкий трафик, а его можно увеличить за счет ремонта дороги со стороны Башкирии, то стоило бы заниматься этим вопросом. Возможно, усилия нужно сейчас направить не на переговоры с концессионером, а на взаимодействие с властями Башкирии, чтобы они отремонтировали дорогу, — отмечает Казанцев.

Желание Бречалова сменить концессионера, который как минимум частично контролируется госбанком, вызывает вопросы. Фото udmurt.ru



Собственники концессионера

В настоящее время одним из собственников концессионера является банк ВТБ. 41,5% доли в ООО «РИК» принадлежит ООО «Оператор скоростных автомагистралей», 12,75% — самому РИК. Остальные доли в собственности у оффшорных компаний — «Туснелда Корпорейшн Лимитед», зарегистрированной в Белизе, и «Келстено Менеджмент Лимитед» с Кипра, соответственно 21,25 и 24,5 процента в доле концессионера.

«Оператор скоростных автомагистралей» через ООО «Инфраструктурные инвестиции холдинг» принадлежит ВТБ в лице «ВТБ Инфраструктурные инвестиции» и «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би».

В этой связи желание Бречалова сменить концессионера, который как минимум частично контролируется госбанком, вызывает вопросы. При этом непонятно, кто мог бы заменить его в столь масштабном проекте, разве что другой банк. Бречалов известен своими хорошими близкими отношениями с главой Сбербанка Германом Грефом. Кроме того, в последний год особую активность в республике проявляет «дочка» другой государственной финансовой структуры — ВЭБ Капитал.

«Реальное время» направило запрос с просьбой прокомментировать высказывания главы Удмуртии в пресс-службу ВТБ.

Проект от подписания до уголовного дела

Концессионное соглашение между правительством Удмуртии и ООО «Региональная инвестиционная компания» было заключено в мае 2012 года. Это был первый проект строительства транспортной инфраструктуры в России, реализованный на условиях концессии.

В церемонии подписания принимали участие тогдашний президент Удмуртии Александр Волков, президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и председатель совета директоров ООО «Мостострой-12», один из тогдашних собственников ООО «РИК» Александр Забарский.

В конце 2016 года тогдашний глава Удмуртии Александр Соловьев заявил, что контроль над концессионером перешел банку ВТБ, что позволило завершить все работы, связанные со строительством и вводом в эксплуатацию. Фото day.org.ru



Объем финансирования проекта, зафиксированный при подписании концессионного соглашения сроком 49 лет, составляет 13 млрд 943 млн руб. и не подлежит индексации. Из этой суммы 5 млрд — собственные средства концессионера, еще 5 млрд — заемные средства, 2,5 млрд — средства Инвестиционного фонда РФ, бюджет Удмуртии вложил в проект 1,3 млрд рублей. Заемные средства концессионеру предоставил банк ВТБ.

Осенью 2016 года у генподрядчика проекта — ООО «Мостострой-12», родственного в то время с ООО «РИК», — возникли финансовые трудности. Компания фактически лишилась средств на завершение строительства мостов, деньги она хранила в банке «Пересвет», который тогда прекратил функционирование, но был возрожден позднее. Возникла угроза, что мосты превратятся в долгострои, а завершать работы придется за счет республиканского бюджета.

В конце 2016 года тогдашний глава Удмуртии Александр Соловьев заявил, что контроль над концессионером перешел банку ВТБ, что позволило завершить все работы, связанные со строительством и вводом в эксплуатацию.

В настоящее время в Завьяловском районном суде Удмуртии рассматривается уголовное дело в отношении Александра Соловьева, обвиняемого в получении взяток от Александра Забарского. По версии следствия, Соловьев за вознаграждение обеспечивал проекту общее покровительство и своевременное финансирование из бюджета.