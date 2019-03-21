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«Я недоволен и не могу быть доволен концессией и этими двумя мостами»

07:00, 21.03.2019 1

Александр Бречалов заявил, что власти Удмуртии хотят сменить концессионера инфраструктурного проекта, легшего тяжелым бременем на республиканский бюджет

«Я недоволен и не могу быть доволен концессией и этими двумя мостами» Фото: udmurt.ru

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что его не устраивают условия концессии, по которым в 2013—2017 годах в районе Камбарки были построены платные мосты через Каму и Буй. По его словам, в настоящее время рассматривается возможность изменения параметров концессионного соглашения и даже смена концессионера — ООО «Региональная инвестиционная компания», одним из собственников которого является банк ВТБ. Между тем в самой компании слова главы региона восприняли с удивлением и обратили внимание на необходимость приведения в порядок подъездных путей. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Мы стараемся сейчас изменить ситуацию, поменять концессионера»

Тему концессионного соглашения по мостам через Каму и Буй глава Удмуртии Александр Бречалов поднял в эфире радио «КП-Ижевск», отвечая на вопрос одного из пользователей, отметившего высокую стоимость проезда по этим сооружениям. Бречалов раскритиковал финансовую модель проекта и его реализацию и сообщил, что сейчас правительство пытается изменить условия концессии и даже сменить концессионера.

— Я недоволен и не могу быть довольным концессией и этими двумя мостами. Безумная плата за проезд, потому что финансовая модель не получается, и я считаю, что проект не реализован в должной мере и неграмотно реализован. Мы стараемся сейчас изменить ситуацию, поменять концессионера, сделать длиннее собственно эту концессию и включить дополнительные средства, чтобы дорогу сделать до Башкирии, чтобы как раз-таки тот предполагаемый поток, ради которого делались эти мосты, наконец-то появился, — сказал Бречалов.

В настоящее время трафик по мостам ниже расчетного, что приводит к убыткам «РИК». При этом недополученную концессионером прибыль, согласно условиям концессионного соглашения, восполняет бюджет Удмуртии. Ежегодно из казны на эти цели направляется 450 млн рублей. Срок действия концессии — 49 лет.

«Безумная плата за проезд, потому что финансовая модель не получается, и я считаю, что проект не реализован в должной мере и неграмотно реализован». Фото udmurt.ru

Проезд по двум мостам для легковых автомобилей сейчас стоит 450 рублей, для грузовых, в зависимости от тоннажа, — 1 600 или 2 100 рублей.

Ранее сообщалось, что в сутки по мостам проезжает около двух тысяч автомобилей. При этом изначально предполагалось, что в год начала эксплуатации платным мостом ежесуточно будут пользоваться свыше 5 тысяч водителей. Ввод в эксплуатацию предполагался в 2016 году. На деле в ноябре 2016 года по мостам было открыто тестовое движение, а взимание платы за проезд началось в конце августа 2017 года.

Согласно финансовой модели проекта, в 2020 году его разработчики ожидали трафика в 7 тысяч автомобилей в сутки, в 2025-м — 11 тысяч, в 2030-м — 15,5 тысячи.

Росту трафика мешают плохие дороги со стороны Башкирии. Водители большегрузов часто предпочитают увеличить протяженность своего маршрута и ехать через Чайковский или Игру, чем застрять в распутицу на дороге в Камбарку. Власти Башкирии дорогу до границы с Удмуртией ремонтировать не спешат.

Проезд по двум мостам для легковых автомобилей стоит сейчас 450 рублей, для грузовых, в зависимости от тоннажа, — 1 600 или 2 100 рублей. Фото udmurt.ru

«Удивлены высказываниями главы Удмуртии»

В пресс-службе Региональной инвестиционной компании заявили, что удивлены словами Бречалова о возможной смене концессионера. При этом отметили, что проблема подъездных путей компанию тоже очень интересует.

— Региональная инвестиционная компания является концессионером данного проекта и осуществляет эксплуатацию автодороги Ижевск — Сарапул — Камбарка, граница Республики Башкортостан согласно концессионному соглашению. Проблемы на некоторых участках подъездных путей действительно существуют, но они решаемы. Так, участок автодороги от границы Удмуртской Республики до Нефтекамска в Башкирии включен в план ремонта автомобильных дорог на 2019 год и должен быть приведен в нормативное состояние в ближайшее время. Со стороны Удмуртии вопрос по реконструкции путепровода через железную дорогу по ул. Гончарова в Сарапуле остается открытым. Из-за ограничения по тоннажу большегрузному транспорту приходится искать иные маршруты движения, — рассказала пресс-секретарь РИК Татьяна Манохина.

Тем не менее в РИК отмечают положительную динамику по росту трафика и увеличению в нем доли большегрузов. Манохина также особо отметила, что стоимость проезда по мостовым переходам через реки Кама и Буй определяется постановлением правительства УР о максимально предельных тарифах. Действующие тарифы за проезд существенно ниже установленных правительством.

Директор представительства инвестиционной компании «Финам» в Ижевске Сергей Казанцев полагает, что в концессионном соглашении должна быть прописана возможность выхода из него сторон, однако смена концессионера в любом случае процесс, скорее всего, весьма непростой.

— Если допустить, что придет другой концессионер, то ему придется в любом случае выкупать долю участия в этом проекте. Но это должно иметь экономическую целесообразность. Если проект сейчас невыгоден, то с заменой концессионера ситуация не изменится. С другой стороны, если успешности проекта мешает низкий трафик, а его можно увеличить за счет ремонта дороги со стороны Башкирии, то стоило бы заниматься этим вопросом. Возможно, усилия нужно сейчас направить не на переговоры с концессионером, а на взаимодействие с властями Башкирии, чтобы они отремонтировали дорогу, — отмечает Казанцев.

Желание Бречалова сменить концессионера, который как минимум частично контролируется госбанком, вызывает вопросы. Фото udmurt.ru

Собственники концессионера

В настоящее время одним из собственников концессионера является банк ВТБ. 41,5% доли в ООО «РИК» принадлежит ООО «Оператор скоростных автомагистралей», 12,75% — самому РИК. Остальные доли в собственности у оффшорных компаний — «Туснелда Корпорейшн Лимитед», зарегистрированной в Белизе, и «Келстено Менеджмент Лимитед» с Кипра, соответственно 21,25 и 24,5 процента в доле концессионера.

«Оператор скоростных автомагистралей» через ООО «Инфраструктурные инвестиции холдинг» принадлежит ВТБ в лице «ВТБ Инфраструктурные инвестиции» и «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би».

В этой связи желание Бречалова сменить концессионера, который как минимум частично контролируется госбанком, вызывает вопросы. При этом непонятно, кто мог бы заменить его в столь масштабном проекте, разве что другой банк. Бречалов известен своими хорошими близкими отношениями с главой Сбербанка Германом Грефом. Кроме того, в последний год особую активность в республике проявляет «дочка» другой государственной финансовой структуры — ВЭБ Капитал.

«Реальное время» направило запрос с просьбой прокомментировать высказывания главы Удмуртии в пресс-службу ВТБ.

Проект от подписания до уголовного дела

Концессионное соглашение между правительством Удмуртии и ООО «Региональная инвестиционная компания» было заключено в мае 2012 года. Это был первый проект строительства транспортной инфраструктуры в России, реализованный на условиях концессии.

В церемонии подписания принимали участие тогдашний президент Удмуртии Александр Волков, президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и председатель совета директоров ООО «Мостострой-12», один из тогдашних собственников ООО «РИК» Александр Забарский.

В конце 2016 года тогдашний глава Удмуртии Александр Соловьев заявил, что контроль над концессионером перешел банку ВТБ, что позволило завершить все работы, связанные со строительством и вводом в эксплуатацию. Фото day.org.ru

Объем финансирования проекта, зафиксированный при подписании концессионного соглашения сроком 49 лет, составляет 13 млрд 943 млн руб. и не подлежит индексации. Из этой суммы 5 млрд — собственные средства концессионера, еще 5 млрд — заемные средства, 2,5 млрд — средства Инвестиционного фонда РФ, бюджет Удмуртии вложил в проект 1,3 млрд рублей. Заемные средства концессионеру предоставил банк ВТБ.

Осенью 2016 года у генподрядчика проекта — ООО «Мостострой-12», родственного в то время с ООО «РИК», — возникли финансовые трудности. Компания фактически лишилась средств на завершение строительства мостов, деньги она хранила в банке «Пересвет», который тогда прекратил функционирование, но был возрожден позднее. Возникла угроза, что мосты превратятся в долгострои, а завершать работы придется за счет республиканского бюджета.

В конце 2016 года тогдашний глава Удмуртии Александр Соловьев заявил, что контроль над концессионером перешел банку ВТБ, что позволило завершить все работы, связанные со строительством и вводом в эксплуатацию.

В настоящее время в Завьяловском районном суде Удмуртии рассматривается уголовное дело в отношении Александра Соловьева, обвиняемого в получении взяток от Александра Забарского. По версии следствия, Соловьев за вознаграждение обеспечивал проекту общее покровительство и своевременное финансирование из бюджета.

Михаил Красильников
ЭкономикаИнвестицииОбществоВластьИнфраструктура Удмуртия
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:01
    Скорее бы мост через Волгу в районе Орловки построили.
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