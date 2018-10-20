Скандалы недели: «Колумбайн» в Керчи, бомба для Скоблионка и новое место для Халикова

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Максим Платонов

На уходящей неделе произошла ужасная трагедия — массовое убийство в Керченском политехническом колледже. В результате случившегося погиб 21 человек, порядка 50 пострадавших были госпитализированы. На уровне республики также не обошлось без происшествий — в понедельник было совершено покушение на известного предпринимтаеля Михаила Скоблионка. Помимо этого широко обсуждался «церковный раскол» — РПЦ объявила о разрыве связи с Константинополем. Об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».



«Колумбайн» в Керчи

В среду около 12 часов дня студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в своем учебном заведении, после чего покончил с собой. Кроме 21 погибшего, порядка 50 человек были госпитализированы. Первоначально рассматривалась версия теракта, однако позднее следователи остановились на версии массового убийства. В Керчи был объявлен траур. В пятницу состоялась церемония прощания с погибшими.

Тем временем эксперты разбирают причины и ищут пути решения проблемы. Звучат самые разные предложения: запрет на видеоигры, продажу оружия и, наоборот, легализацию его ношения, полный контроль над интернетом и соцсетями. «Реальное время» расспросило министра молодежи, психологов, социологов, экспертов в области безопасности и блогеров о том, какой выход они видят из таких ситуаций и можно ли их предотвратить. С позицией опрошенных вы можете ознакомиться здесь.

Церковный раскол

В понедельник в Минске прошло заседание Священного синода РПЦ, на котором решался вопрос об ответных мерах на действия Константинопольского патриархата по предоставлению автокефалии неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата. По итогам встречи РПЦ объявила о разрыве связи с Константинополем из-за его «беззаконных и канонически ничтожных» действий.

По мнению первого проректора Казанской православной духовной семинарии игумена Евфимия (Моисеева), это, возможно, самое крупное разделение за всю историю православия (после Великого раскола 1054 г.), которое, будет чрезвычайно болезненным для множества православных людей по всему миру.

В понедельник в Минске прошло заседание Священного синода РПЦ. Фото patriarchia.ru

— Пока это разделение не будет преодолено, наши верующие уже не смогут причаститься ни в Александро-Невском соборе в Париже, ни в Ново-Валаамском монастыре в Финляндии, ни, что особенно печально, на Святой горе Афон, даже в Русском Пантелеимоновом монастыре, столь любимом нашими паломниками. Точно так же и верующие Константинопольской Церкви, в частности, принадлежащие к Русскому Западно-Европейскому Экзархату, находящемуся в юрисдикции Константинополя, не смогут причащаться в наших храмах, — рассказал в интервью «Реальному времени» игумен Евфимий.

Наш собеседник считает, что примирение возможно, если Константинопольский Патриархат «откажется от своих совершенно неприемлемых и чуждых духу подлинного христианства претензий на господство в мировом православии». Прочитать интервью полностью вы можете здесь.

Бомба для Михаила Скоблионка

В понедельник утром в Казани произошло покушение на известного предпринимателя Михаила Скоблионка. Бизнесмена пытались убить при помощи подосланной коробки с бомбой, благо своей цели злоумышленники не достигли. Спустя пару дней после покушения Скоблионка выписали из больницы.

Следователи отрабатывают несколько версий. Все их, по просьбе «Реального времени», согласился прокомментировать сам Михаил Абрамович. К примеру, он не согласился с предположением о том, что покушение было совершено из-за его коммерческой деятельности. Сомневается он и в том, что причиной могла послужить война наследников. Также бизнесмен отверг этнический мотив в покушении. Отметим, что было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух человек» — в кабинете в момент взрыва вместе с предпринимателем также находилась его помощница.

Железная леди «ФОНа», защита Аитова и семейная недвижимость Мусина

В строительной компании «ФОН» вновь кадровые перестановки. Еще недавно жаркие баталии шли вокруг нового директора — дольщицы и соратницы застройщика Ирины Князевой, но тогда назначение признали нелегитимным. Сейчас в «ФОН» пришел другой руководитель, назначенный финансовым управляющим девелопера-банкрота — предпринимательница Нурия Исхакова. На протяжении 10 лет она успешно руководила компанией «ЦентрМеталл», принимала участие в основных федеральных программах, касающихся строительства доступного жилья, развития сельского хозяйства и здравоохранения, была единственной бизнес-леди на рынке металлопроката РТ и прослыла эффективным руководителем. По долгу службы хорошо знакома с татарстанскими девелоперами, в том числе и с руководителями «ФОНа».

Защита главы «Свея» Рашида Аитова выступает за его полное оправдание. Фото Марии Горожаниновой



Тем временем, защита главы «Свея» Рашида Аитова в противовес 13 годам, которые попросила прокуратура для застройщика, выступает за его полное оправдание, полагая, что в действиях подсудимого вообще нет состава преступления. Во вторник в Московском суде свою позицию в рамках прений обозначил госадвокат главы «Свея» Руслан Игнатьев, который посчитал все предъявленные обвинения безосновательными и попросил освободить Аитова в зале суда, дав право на реабилитацию. Прения сторон продолжатся в конце октября.

А экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину, похоже, не удастся сохранить за собой даже семейную недвижимость, которую он переписал на дочерей в надежде спасти ее от конкурсной массы по личному банкротству. АСВ оспаривает договор дарения экс-банкира по квартире на Тельмана, 40, ориентировочная цена которой порядка 130 млн рублей.

Прощай, «Альпари»

Сеть магазинов косметики и бытовой химии «Альпари» скоро перестанет существовать под привычным брендом. Как выяснило «Реальное время», спустя год после продажи ООО «Авиа-кос» контрольного пакета в уставном капитале мурманскому ООО «Северное», владеющему сетью «Улыбка радуги», первоначальные планы собственников, объявивших о том, что они намерены сохранить и развивать обе сети, резко поменялись.

Коммерческий директор сети «Альпари» Игорь Рязанов подтвердил, что она скоро прекратит свое существование: «Альпари» больше нет, все получилось не так, как первоначально планировалось. На рынке останется только «Улыбка радуги». ООО «Авиа-кос» остается просто совладельцем бизнеса. Одним брендом управлять проще, чем двумя, поэтому принято такое решение. Бренд «Улыбка радуги» более известен на рынке, он более сильный».

Отметим, что изменится не только название, но и ассортимент товаров в магазинах. По словам Рязанова, привычный набор товарных категорий останется, но может поменяться набор брендов на полках, а главное — предполагается больший крен, чем в «Альпари», в сторону магазинов красоты. Единственная категория товаров, от которой планируется отказаться полностью, — это канцтовары.

Сеть магазинов косметики и бытовой химии «Альпари» скоро перестанет существовать под привычным брендом. Фото 3art.su



Дело «земельной мафии», скандал с арендой в Иннополисе и земля «Золотого яблока»

В Казани нашли нового арендатора скандально известному участку за бывшим «Детским миром». Всего 9 соток на Островского, 47 оказались настолько притягательными для желающих заполучить их, что цена аренды взлетела в 11 раз. Пару лет назад территорию со скандалом покинули сувенирные лавки Центра развития народных художественных промыслов и ремесел РТ Нури Мустафаева и павильоны торговой сети «ХороШоу» Расула Садриева. В этот раз на аукционе за нее боролись 11 бизнесменов, среди которых собственник рынка на Пионерской, экс-глава «Элекона» Николай Ураев и владельцы «Золотого яблока». В итоге именно последним достался участок за 24 млн рублей.

Также на уходящей неделе жители самого «оцифрованного» города Татарстана — Иннополиса — получили уведомление о повышении с 1 ноября платы за аренду жилья более чем в два раза. Мэр города Руслан Шагалеев, которому возмущенные арендаторы переслали скрины уведомлений в мессенджере, «успокоил» жителей тем, что арендную плату поднял ГЖФ, не согласовывая этот вопрос с мэрией, которая была против повышения цен. Ситуацию прокомментировал и глава Минсвязи РТ Роман Шайхутдинов: «На наш взгляд, произошло ошибочное размещение информации о повышении стоимости жилья. На следующий день [на сайте ГЖФ] была опубликована информация, что ничего не меняется. Вот этот скриншот почему-то не ходит!.. Жилье остается по той же стоимости, что и была, и на следующий год увеличение арендной платы не планируется».

Тем временем, исполком Казани получил статус потерпевшего в уголовном деле главного инженера ЭПУ «Казаньгоргаз» Фагима Ильясова. В четверг обвиняемого в земельных аферах отправили под домашний арест в коттедж на участке, который следствие также считает похищенным. На заседании суда представитель Следкома обнародовал жалобы свидетеля на угрозы, порчу имущества и избиение «по заказу Ильясова» и с целью изменения показаний. Как выяснило «Реальное время», к делу газовика приобщили и материалы полицейского следствия по отъему чужой земли путем обмана Фемиды.

Большое Казанское кольцо и потонувшие «Волжские путешествия+»

Скандально известная туристическая компания «Волжские путешествия+», долгое время пользовавшаяся покровительством властей как единственный татарстанский оператор по речным круизам, оставляет бизнес и уходит с рынка. Как стало известно «Реальному времени», после массовой отмены рейсов общей стоимостью почти 5 млн рублей «Казанская судоходная компания» — собственник теплохода «Очарованный странник» — расторгла договор аренды с «Волжскими путешествиями+» и перезаключила его с новым эксплуатантом, нижегородской туристической компанией «Капитал-Трэвэл».

Теоретически турбизнес Вячеслава Самолина не должен был «утонуть»: имея в аренде на 49 лет детский оздоровительный лагерь и твердый госзаказ на «сухопутный» отдых 1 000 детей, у него был гарантированный денежный поток для осуществления регулярных коммерческих рейсов. Но увы! Тем временем нижегородский сменщик декларирует готовность безвозмездно выполнить основную часть отмененных туров, но выплачивать «живые деньги» по исполнительным листам обманутых туристов не собирается.

Компания «Волжские путешествия+» оставляет бизнес и уходит с рынка. Фото Олега Тихонова



Также на этой неделе стало известно, что в будущем году Казань возобновит строительство финального участка грандиозного дорожно-транспортного инфраструктурного проекта — Большого Казанского кольца (БКК). И хотя его полная стоимость пока остается неопределенной, казанские власти рассчитывают на привлечение федерального финансирования, заявили журналистам в кулуарах международной выставки «Дорога 2018», проходящей в «Казань Экспо». Главная загвоздка, о которую могут всерьез споткнуться местные власти, заключается в необходимости выкупа земельных участков для прокладки новой трассы. К 1 марта им необходимо завершить трассировку маршрута, а значит, и выкуп земель у собственников.



Обыски в «ТрансТехСервисе»

В пятницу в головной офис УК «ТрансТехСервис» пришли с обысками. Это связано с возбуждением уголовного дела о превышении полномочий и мошенничестве с получением земли. В «превышении» подозревается бывший глава исполнительного комитета Набережных Челнов Фархад Латыпов. По версии следствия, он незаконно передал пока неустановленным руководителям «ТрансТехСервиса» участок площадью 7062 кв. м, расположенный на Орловском кольце города.

В результате чего обществу и государству был причинен ущерб на сумму не менее 50 млн рублей. В отношении лиц из ТТС возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Расследование продолжается, сейчас проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. По данным „Реального времени", претензии следователей к ТТС не ограничиваются одним участком. Силовики намерены проверить порядок предоставления в аренду и собственность земель под другими автосалонами.

Правда, уже вечером в тот же день прокуратура отменила уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего главы исполкома Челнов Фархада Латыпова.

Отставки в Башкирии, переезд Сидякина в РБ и новый прокурор Йошкар-Олы

В пятницу в СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время правительство Башкирии может уйти в отставку. Предположительно, чиновникам поступило предложение сложить свои полномочия на добровольной основе. Стоит отметить, что по закону врио главы республики Радий Хабиров не имеет полномочий отправить в отставку членов правительства без их желания. Также сообщалось, что окончательное решение по кадровым перестановкам может быть принято на днях.

Александр Сидякин может возглавить аппарат врио главы Башкирии Радия Хабирова. Фото Максима Платонова



Также на этой неделе стало известно о том, что депутат Госдумы Александр Сидякин может возглавить аппарат врио главы Башкирии Радия Хабирова. Предполагается, что в скором времени он планирует покинуть должность первого заместителя председателя комитета по жилищной политике и ЖКХ и переедет в республику. «Сидякин говорил о том, что получил приглашение в регион. Мы посоветовались, он об этом доложил. Решение о том, уходить или нет, остается за ним», — цитирует «РИА Новости» лидера фракции «Единая России» Сергея Неверова.



В четверг появилась новость о том, что прокурором Йошкар-Олы был назначен татарстанец Рамил Гарифуллин. Он был нурлатским городским прокурором РТ с ноября 2013 года. До этого Гарифуллин работал заместителем бугульминского городского прокурора РТ, а после прокурором Ютазинского района РТ.

Тем временем, «Реальное время» подготовило очередной топ-50 административной и деловой элиты Республики Марий Эл — по состоянию на ll квартал этого года. По сравнению с предыдущими рейтингами в нем произошли достаточно серьезные изменения: значительно снизились рейтинговые показатели как главы региона Александра Евстифеева, так и членов его правительства, изменился баланс сил, в топ вошли представители прежней команды — все это, судя по всему, следствие ухудшающегося положения республики в социально-экономической сфере.

Как мы и прогнозировали в наших предыдущих публикациях, происходит сегментация республиканской власти и ее распад на отдельные противоборствующие центры влияния, землячества, кланы и союзы с различными целями и установками («москвичи», «саратовские» и «маркеловские»). Евстифеев пока пытается дистанцироваться от них и не выступает на чьей-либо стороне, но ввиду слабости своих позиций наверняка будет втянут в этот процесс.

Похоже, правительство РТ определилось с местом для бывшего руководителя Госжилфонда Талгата Абдуллина. Его ждут в «Связьинвестнефтехиме». Помимо этого Абдуллина наградили орденом Дружбы. Источник «Реального времени» в медицинских кругах сообщил, что тогда же, в субботу, после награждения, которое прошло утром, вечером экс-глава ГЖФ почувствовал себя плохо и был доставлен в РКБ.

Талгата Абдуллина наградили орденом Дружбы. Фото Олега Тихонова



«Смерть не за горами», увольнение оскандалившегося саратовского министра и новый мэр Ижевска

Мощный резонанс на этой неделе вызвала ситуация с популярным и одновременно многострадальным арт-объектом в Перми «Счастье не за горами» — неизвестный поменял надпись на «Смерть не за горами». Полиция возбудила уголовное дело о вандализме из-за порчи произведения. Ответственность за это на себя взял пермский художник Sad Face (в миру Алексей Илькаев). Он добровольно пришел в полицию, узнав о возбужденном против него уголовном деле. При этом, художник отказывается считать свои действия преступлением. По его мнению, он просто «творчески переосмыслил оригинальную работу».

А прославившаяся после недавнего спора с депутатом областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова, была уволена губернатором Валерием Радаевым за скандальные заявления о пенсионной диете в 3,5 тысячи рублей. Абсурд и кризис во власти Саратовской области зашкаливает, как и количество увольнений чиновников высокого ранга. По той или иной причине за пять последних месяцев руководство региона покинули пять министров и один зампред правительства. Подробности вы можете найти в материале «Реального времени».

Тем временем, спустя пять месяцев и со второй попытки Ижевск обрел мэра. Олег Бекмеметьев, занимавший в течение трех лет аналогичный пост в городе Глазове, получил почти единогласную поддержку депутатов гордумы Ижевска. За его кандидатуру ратовали практически все политические силы, и в этот раз сбоев не допустила «Единая Россия».



Ильдара Халикова прочат на высокую должность в дорожно-строительном хозяйстве Татарстана



Халикова ждут дорожные проекты?

Ильдара Халикова, занимающего сейчас пост председателя общественного объединения — регионального отделения ассоциации юристов России, прочат на высокую должность в дорожно-строительном хозяйстве Татарстана. Об этом рассказали «Реальному времени» источники в этой сфере во время международной выставки «Дорога-2018», организованной Федеральным дорожным агентством на территории новенького выставочного комплекса «Kazan Expo».

16 октября, в самый первый день работы форума, его неожиданно увидели во время осмотра экспозиции в центральном павильоне. Одетый в легкую черную ветровку на блестящей молнии и в сопровождении помощников он быстрой походкой обошел почти все стенды участников и остановился у белоснежного стенда Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ. Правда, он не успел застать действующего министра Рината Сафина, который в то время метался между двумя этажами в ожидании приезда федерального министра Евгения Дитриха и главы Росавтодора А.Костюка. По словам источников, Ильдар Халиков знаком с дорожным хозяйством, когда управлял Набережными Челнами, и мог бы возглавить крупную компанию. Правда, во второй день, когда состоялось официальное открытие выставки с участием первых лиц, его не заметили.

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