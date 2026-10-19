Эксперты посчитали, какое жилье можно купить в Москве, если продать квартиру в Казани

При подсчетах аналитики взяли средние цены на квартиры в 69 городах РФ на вторичном рынке

Фото: Дарья Пинегина

Жители Казани смогут купить в Москве квартиру-студию площадью до 22,2 кв. м, если продадут свою квартиру в столице Татарстана стоимостью около 9,9 млн рублей. К такому выводу пришли аналитики портала «Мир квартир».

Как считали?



При подсчетах эксперты взяли средние цены на квартиры в 69 городах РФ на вторичном рынке (из собственной аналитики на портале) и поделили на цену квадратного метра в Москве, согласно данным по состоянию на октябрь 2026 года.

Также лот площадью от 19 до 27,5 метра в состоянии приобрести жители Сочи, Владивостока — 24,2 кв. м, Севастополя — 21,8 кв. м, Московской области — 21,1 кв. м, Нижнего Новгорода — 20 кв. м, Читы и Симферополя — по 19,9 кв. м, Иркутска — 18,9 кв. м.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Больше всего «квадратов» купят в Москве жители Санкт-Петербурга. Они могут, продав свою квартиру за 14,3 млн рублей, приобрести взамен целых 32,2 квадратного метра в Первопрестольной. То есть небольшой однокомнатный объект. Меньше всего повезло Нижнему Тагилу, где средняя квартира является эквивалентом всего 8,8 московского метра. Не слишком много могут купить и люди, живущие в Волжском (10,8 кв. м), Кургане (11 кв. м), Магнитогорске (11,1 кв. м), Новокузнецке (11,2 кв. м), Астрахани (12,4 кв. м).

— Еще год назад среднестатистический россиянин мог купить 17,7 «квадрата» в столице. Такое снижение покупательной способности можно объяснить тем, что за год квадратный метр московской недвижимости подорожал на 24%, в то время как средняя стоимость квартиры в регионах подросла всего на 11%. Не секрет, что жилые проекты бизнес-класса уже несколько лет как вытеснили сегмент «эконом» из пределов МКАД, и многие из них успели перейти на регулярный рынок, изменив ценовой расклад в сегменте московской «вторички». В регионах этого явления нет или оно не такое выраженное. В результате возможностей у жителей регионов стать полноправными москвичами, со своей недвижимостью, стало заметно меньше, — прокомментировал данные гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Ранее сообщалось, что почти 80% покупателей готовы рассматривать покупку жилья при ключевой ставке ниже 12%.

Никита Егоров