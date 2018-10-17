Топ-50 элит Марий Эл: новый «клан», теневой №1 и возвращение Маркелова в рейтинг

Экономика Марийской республики проседает — так и до ностальгии по «Людвигу Йошкар-Олинскому» недалеко

Фото: mari-el.gov.ru (Александр Евстифеев и Михаил Васютин)

«Реальное время» подготовило очередной топ-50 административной и деловой элиты Республики Марий Эл — по состоянию на ll квартал этого года. По сравнению с предыдущими рейтингами в нем произошли достаточно серьезные изменения: значительно снизились рейтинговые показатели как главы региона Александра Евстифеева, так и членов его правительства, изменился баланс сил, в топ вошли представители прежней команды — все это, судя по всему, следствие ухудшающегося положения республики в социально-экономической сфере. Как мы и прогнозировали в наших предыдущих публикациях, происходит сегментация республиканской власти и ее распад на отдельные противоборствующие центры влияния, землячества, кланы и союзы с различными целями и установками («москвичи», «саратовские» и «маркеловские»). Евстифеев пока пытается дистанцироваться от них и не выступает на чьей-либо стороне, но ввиду слабости своих позиций наверняка будет втянут в этот процесс.

С новым кланом!

В исследуемый период в составе правительства РМЭ произошли существенные изменения — его покинула креатура Александра Евстифеева врио министра финансов Лолита Архестова (43-е место в предыдущем топ-50). Архестову сменил Алексей Торощин (прежде не рейтинговался), чиновник маркеловского призыва, ранее, до Архестовой, уже назначавшийся врио министра. Торощин — сын Юлии Торощиной, возглавляющей финансовое управление администрации города Йошкар-Олы. Таким образом, клан семьи Торощиных плотно «сел» на финансовые потоки региона. Но и это еще не все — после не совсем добровольной отставки детского омбудсмена Евгения Бурдо на этот пост была неожиданно назначена ранее не известная ни в политических, ни в общественных кругах Ольга Торощина, в период 2004—2010 гг. занимавшая должность ведущего специалиста-эксперта юридического отдела Министерства финансов РМЭ (в то же время в Минфине трудился и Алексей Торощин). Остается добавить, что по крайней мере в этом есть некая преемственность правительства Евстифеева с командой Маркелова, в которой тоже процветали семейные кланы.

Покинул пост зампреда правительства и Юрий Сидыганов (15-е место в предыдущем топе), кандидатура которого была предложена Казанковыми в ходе сепаратных переговоров о поддержке коммунистами кандидатуры Евстифееева на выборах главы региона. Отставка — существенный знак изменений в отношениях Евстифеева и Казанковых. Следует отметить, что после ухода Сидыганова количество представителей народа мари в правительстве Евстифеева уменьшилось до трех.

Произошла ротация глав в нескольких районах республики, основная причина — омоложение районных кадров. Возможно, закончилась чехарда с руководителями управления ФНС России по Марий Эл. На этот раз в должность главы фискального ведомства вступила экс-руководитель налоговой инспекции Набережных Челнов Лилия Гатина. Последняя остановилась в шаге от попадания в наш топ (она 51-я).

Отметим, что 31 персона из свежего топ-50 — местные жители, родившиеся в регионе, или условно местные, уже проживающие длительное время в Марий Эл. В топе за l квартал таковых было на 5 меньше.

Топ-50 административной и деловой элиты Марий Эл во II квартале 2018 года

Персоналия Баллы 1 Александр Евстифеев – глава Республики Марий Эл 72 2 Андрей Россошанский– первый заместитель председателя правительства Республики Марий Эл 53 3 Сергей Сметанин – первый заместитель председателя правительства Республики Марий Эл, руководитель администрации Главы Республики Марий Эл 50 4 Михаил Васютин – первый заместитель председателя правительства Республики Марий Эл 49 5 Сергей Кивачук– начальник управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Марий Эл 48 6 Петр Журавлев–главный федеральный инспектор по Республике Марий Эл 46 7 Сергей Казанков – депутат Государственной думы РФ, владелец мясокомбината «Звениговский» 46 8 Александр Ткачев – владелец, председатель совета директоров АО фирма «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева (в состав агрокомплекса входит ООО «Птицефабрика Акашево»), экс-министр сельского хозяйства РФ, экс-губернатор Краснодарского края 46 9 Сергей Беляков– прокурор Республики Марий Эл 44

Коррупционный шлейф



Марийское лето было подогрето сразу несколькими резонансными событиями, связанными с арестами и коррупцией во власти. В июле по подозрению в получении взятки был задержан бывший начальник налоговой инспекции Йошкар-Олы Владимир Чекушкин, затем в августе по подозрению в покушении на взятку задержали заместителя мэра Йошкар-Олы по вопросам экономики, предпринимательства, тарифов и рынков Андрея Загайнова. А через два дня был снят должности и уволен в связи с утратой доверия замминистра внутренних дел Сергей Федорович, который на тот момент временно исполнял обязанности руководителя республиканского МВД.

Не отпускают республику и события прошлых лет. В начале мая Следственный комитет РФ предъявил окончательное обвинение бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову — в нем фигурируют три статьи УК РФ: получение взятки, злоупотребление полномочиями и хранение боеприпасов. А спустя месяц главное управление Следкома РФ по расследованию особо важных дел заявило о завершении следственных действий по уголовному делу в отношении экс-главы РМЭ, а также экс-заместителя председателя республиканского правительства и по совместительству министра сельского хозяйства и продовольствия Ираиды Долгушевой и генерального директора коммерческой структуры Натальи Кожановой. Материалы уголовного дела были переданы обвиняемым и адвокатам для ознакомления.

Сам Маркелов жалуется на создание для него в СИЗО «пыточных условий», критически ухудшающееся здоровье, полную изоляцию от близких и давление со стороны следствия с целью заставить его признаться в преступлениях, которых он не совершал.

Наконец, вынесением приговора закончилась трехлетняя эпопея следственных действий в отношении экс-мэра Йошкар-Олы Павла Плотникова, которому было вменено получение взятки в виде трех гаражей. Суд назначил бывшему городскому главе довольно жесткое наказание — 10 лет лишения свободы строгого режима с выплатой штрафа в размере 17 млн рублей.

Экономическая ситуация в регионе не радует; данные Росстата показывают снижение основных экономических параметров — в частности, индекса промышленного производства. Фото mari-el.gov.ru



Промышленное производство просело, бюджетный долг вырос

Экономическая ситуация в регионе не радует; данные Росстата показывают снижение основных экономических параметров — в частности, индекса промышленного производства (95,6% в первом полугодии 2018 года к первому полугодию 2017-го), объемов строительства (94,7%). По действующим инвестиционным проектам республика оказалась на последнем месте в ПФО, в числе худших она и по привлечению иностранных инвестиций. Доля терпящих убытки предприятий составляет 40,9%, возможно, вследствие этого зафиксирован резкий скачок задолженности предприятий по зарплате. Бюджетный долг республики вырос еще на миллиард рублей.

Плохи дела и в сфере ЖКХ. Исследование состояния коммуникаций в ПФО выявило неутешительную картину — износ водопроводных сетей в Марий Эл составляет около 57%, износ канализационных сетей — 61%.

Кроме того, по-прежнему высока доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. По этому показателю РМЭ лидирует в округе, намного опережая остальные регионы — у каждого пятого жителя зарплата ниже минималки. Марий Эл также оказалась в пятерке регионов с самым низким обеспечением врачей в сельской местности. Печальное лидерство по снижению рождаемости в ПФО тоже за республикой.

В чем-то, конечно, регион смотрится не так плохо. Так, объем инвестиций в основной капитал вырос в первом полугодии на 25,4 процента, объем производства сельскохозяйственной продукции — на 3,9 процента. Среднемесячная заработная плата выросла на 6,9 процента, составив при этом скромные 26,9 тыс. рублей.

Еще одно значимое общественно-политическое событие — закрытие властями Йошкар-Олинского музея ГУЛАГа

«Пенсионный протест» и закрытие музея ГУЛАГа

Основной общественно-политический сюжет в обозреваемый период — пенсионная реформа. Республиканская власть и партия власти занимались информационным сопровождением нужного для федеральной власти результата. Протест же, организованный республиканскими отделениями КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», оказался малочисленным (мероприятия различной формы, от единоличных пикетов до митингов, прошли в Йошкар-Оле и по республике). Низкий отклик жителей республики по такому важному вопросу (при зашкаливающем недовольстве) стоит рассматривать как следствие недоверия к существующим политическим силам, а также организационной немощи обозначенных политических сил.

Еще одно значимое общественно-политическое событие — закрытие властями Йошкар-Олинского музея ГУЛАГа. Оно всколыхнуло общество, резонанс вышел за пределы республики, о закрытии знакового места написали и федеральные и зарубежные СМИ. По мнению основателя и директора музея Николая Аракчеева, операцией по закрытию руководил замглавы республики Михаил Васютин. Последний — ценный кадр маркеловской команды, который прижился и при Евстифееве и имеет большой опыт борьбы с «неугодными». Несмотря на общественное мнение и вмешательство председателя совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова, музей защитить не удалось. В настоящий момент здание опечатано, экспонаты вывезены, дальнейшая судьба музея неизвестна.

Возмущение в республике вызвала новость о покупке для чиновников правительства пяти автомобилей представительского класса. Это особенно странно на фоне того, что Евстифеев везде заявляет о предбанкротном состоянии республики, о космических долгах, декларирует политику жесточайшего режима экономии. Как шутят в республике, глава смирился с тем, что бездорожье в республике не победить, и решил позаботится хотя бы о комфортном перемещении по нему чиновников.

«Маркеловцы» поднимают голову

На фоне проседания рейтингов Александра Евстифеева и его министров, а также социально-экономических рейтингов республики в целом, существенно усилились позиции силовиков и «команды Маркелова». Обвинительный приговор и суровый срок для экс-мэра Павла Плотникова — это демонстрация силы ресурса ушедшей команды. Слабая внутренняя политика и беспомощность в хозяйственных вопросах нынешних властей не только придают уверенности «маркеловцам», но и вызывают все большее раздражение у предпринимателей и производственников. Да и у жителей республики. Многие в открытую ностальгируют по прежним временам. В наш топ-50 попали не только члены маркеловского призыва, такие как давно отставленный бывший первый замглавы правительства и руководитель администрации главы республики Дмитрий Турчин (ныне — член регионального политсовета «Единой России», 31-е место в пилотном топ-50), но и сам Леонид Игоревич (28-е место). И их рейтинги даже выше, чем у некоторых из действующих министров правительства.

К слову, телеграм-канал «МариЛенд» образно рассказал об ожиданиях общественного мнения в республике. При наборе фамилии Евстифеев в Яндексе самая популярная подсказка — «Евстифеев подал в отставку» (справедливости ради отметим, что это пока не так).

Мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов, который демонстрировал уверенный рост влияния и был поставщиком «повестки дня» для Евстифеева, по всей вероятности, от этого и пострадает. Провалы в кадровой политике неминуемо сказались на его позициях, а главное, он явно раздражает бездеятельное окружение главы РМЭ. Вполне возможно, Маслов уже знает, что покинет пост — и даже знает, где он окажется.

Телеграм-канал «МариЛенд» образно рассказал об ожиданиях общественного мнения в республике

Вспомним их поименно: первая пятерка топ-50 и другие

Александр Евстифеев все еще в лидерах топа, но больше благодаря занимаемой должности и отсутствию на политическом горизонте сильных конкурентов. Есть очевидная тенденция на снижение в рейтинге, по мнению экспертов, Евстифеев проводит невнятную экономическую и кадровую политику. У него нет программы, тактики и видения оздоровления экономической ситуации в регионе. Большую часть времени он проводит вне республики, дистанцируясь от свалившихся на него проблем и обязанностей. Андрей Россошанский, скачок с 7-го места — опираясь на большую и все увеличивающуюся саратовскую команду варягов, находящихся на ключевых позициях, и имея за плечами руководящий опыт, аппаратно переигрывает Сметанина. Сергей Сметанин, снижение на одну позицию (2-е место в предыдущем топе) — соответственно, проигрывает в профессионализме, отсутствие опыта дает о себе знать. Одна надежда — на заступничество Евстифеева. В случае выбора между Сметаниным и Россошанским Евстифеев выберет первого, ибо руководствуется личной преданностью и заслугами «личного порученца». Михаил Васютин, рост с 10-го места — явно усиливается. Как и при Маркелове, отвечает за выполнение теневых задач с репутационными издержками, таких как закрытие Йошкар-Олинского музея ГУЛАГа, участвует в формировании нового состава регионального отделения «Единой России», выполняет функции посредника между маркеловской командой, главой республики и московскими и саратовскими кланами. Начальник регионального УФСБ Сергей Кивачук, поднялся с 8-го места — представитель силовых и федеральных структур, которые в условиях падающего доверия к Евстифееву и его правительству аккумулируют рост доверия экспертов как «островки власти в республике».

В десятку неожиданно попал Александр Ткачев (8-е место, ранее не рейтинговался) — экс-министр сельского хозяйства РФ и экс-губернатор Краснодарского края. Ткачев, завершив карьеру чиновника, вернулся в сельское хозяйство в качестве председателя совета директоров АО «Агрокомплекс». Марийское «Акашево» структурно входит в него и является весомой частью сельхоз-империи, так что интересы Ткачева распространяются и на РМЭ. Пока попадание Ткачева в топ-10 — это аванс от экспертов, сам он активности в республике не проявляет, но в дальнейшем его присутствие в экономической жизни региона весьма вероятно.

В топ-50 сенсационно оказался и бывший глава республики Леонид Маркелов. Фото mari-el.gov.ru



Вернулся в десятку и Сергей Казанков (7-е место, в предыдущем топе — 13-е), рассматривающийся в качестве хоть какой-то альтернативы команде варягов. Отметим, что за временными рамками нашего топа Сергей Иванович загремел в федеральную информационную повестку. Сделал он это довольно курьезным образом — проголосовав 26 сентября в Госдуме за однопартийца Жореса Алферова… бутылкой воды, поставленной на кнопочный блок отсутствующего коллеги. Вышло нехорошо — заслуженный коммунист, лауреат Нобелевской премии выступил таким образом за пенсионную реформу (голосовался соответствующий законопроект во втором чтении) при консолидированном голосовании фракции КПРФ «против».

В топ-50 сенсационно оказался и бывший глава республики Леонид Маркелов (ранее рейтинговался, но в топ-50 не попадал). Причин у этого феномена несколько — это и разочарование результатами работы Евстифеева, и отказ от уголовного преследования всех причастных к делишкам экс-главы и нераспространение на его команду справедливого возмездия, и предъявление Маркелову со стороны следствия малозначительных фактов, и участие бывших членов его команды в руководстве различных общественных и политических республиканских структур. Кроме того, большинство чиновников маркеловского призыва остались на своих постах, а также произошла кооптация маркеловских пропагандистов в состав журналистского пула Евстифеева. Команда Маркелова возвращается в политическую повестку региона.

Минаков, формально второй по чиновничьему рангу в республике, продолжает уверенно падать в рейтинге. Начав в первом топе, где фиксировались позиции чиновников маркеловского призыва, с 8-го места, он затем переместился последовательно на 29-е, 33-е место, а в нынешнем топе и вовсе оказался на 40-м. Есть информация, что ему ищут замену — судя по всему, новый состав Госсобрания после осенних выборов 2019 года возглавит другой спикер.

Покинула топ-50 медиадива Оксана Никулина (28-я позиция в предыдущем рейтинге) — журналист в команде Евстифеева, отвечавшая за освещение ее деятельности. Как информировал все тот же телеграм-канал «МариЛенд», администрация главы региона прекратила сотрудничество с Никулиной. При этом выяснилось, что последняя работала вне официального штата пресс-службы главы по индивидуальному договору — хотя представлялась как пресс-секретарь и пресс-атташе.

ОПРОС

Андрей Смышляев общественно-политический деятель — Правительство Евстифеева является техническим. Последние отставки губернаторов в России свидетельствуют о проблемах в управлении регионами. Повышение налоговой нагрузки, рост тарифов ЖКХ, коррупция — это реалии нашего дня. В Марий Эл за год с момента конституционной смены власти глобальных изменений не произошло. «Серые» схемы работы мэрии действуют по-прежнему, пример — недавний арест одного из чиновников из мэрии. Встретиться с мэром Йошкар-Олы Евгением Масловым невозможно, он практически не контролирует порядок в городских структурах. Граждан Марий Эл ждет новогодний сюрприз, связанный с вывозом и утилизацией ТБО — появятся региональный оператор и новые тарифы. Мы неоднократно пытались внести через СМИ предложения об изменении методов работы городских структур, но, увы, г-н Принцев (Александр Принцев, глава городского округа «Город Йошкар-Ола», председатель собрания депутатов Йошкар-Олы, — прим. ред.) также не проявляет к ним интереса. По моему мнению, граждане должны быть для власти полноправными партнерами. Должна быть социальная и взаимная ответственность власти и граждан.

Самир Сафаров общественно-политический деятель — Если в начале 2018 года, перед выборами президента Российской Федерации, в Марий Эл отмечалось хотя и довольно скромное, но все же повышение административной, деловой и экономической активности региональных элит, то во второй половине года налицо совершенно противоположная ситуация. Республика вновь погрузилась в социально-экономическую стагнацию, давно ставшую ее визитной карточкой. Деловая пассивность в регионе стала отражением политического застоя. Несмотря на несостоятельность партии власти в поиске решения сложнейших социально-экономических задач, стоящих перед региональными властями, ни одной политической силе так и не удалось перехватить инициативу и достойно вынести на повестку дня вопрос о стабилизации экономической напряженности. Обращает на себя внимание пассивность оппозиционных сил, это только подчеркивает отсутствие реальной оппозиционной конкуренции в регионе. На протяжении довольно длительного времени на политической трибуне Марий Эл безуспешно сменяют друг друга представители тех или иных общественных организаций, партий и течений, не имеющих реальных подтверждений своих политических амбиций. На фоне этой политической какофонии, говорящей об отсутствии каких-либо серьезных намерений у оппозиции, стало заметно, что некоторая политическая оживленность в регионе — это всего лишь дань моде. Управлять регионом в такой ситуации крайне сложно. Перед главой Марий Эл стоят глобальные задачи, от решения которых зависит дальнейшая судьба республики. Однако работа управленческого аппарата блокирована внутренними межэлитными разногласиями и интригами, что делает регион неуправляемым. Поступательное развитие региона в условиях политического и экономического застоя стало невозможным.

Денис Долгополов журналист регионального (Марий Эл) раздела интернет-журнала «7х7» — В последнее время нарастает некое пренебрежение к Александру Евстифееву. Не то чтобы кто-то им недоволен, скорее, люди начинают понимать, что ему не интересно здесь работать. Появились слухи о его скорой отставке, которые никто не пытается опровергать. Несмотря на отсутствие каких-то серьезных результатов работы, в его адрес очень мало критики — вероятно, потому, что люди не видят нужны гнать с поста того, кто и сам рад уйти. После формирования Евстифеевым правительства много говорили о жесткости Сергея Сметанина, но сейчас это не заметно. Атмосфера в республике более чем мирная, очень хорошо урегулирован вопрос с протестами по пенсионной реформе, с точки зрения правящей партии — они нашли отличную площадку, которая и не в центре, и не в промзоне, так что и овцы целы, и волки сыты. Пенсионный протест прошел тише, чем, наверное, где бы то ни было, хотя здесь отчасти и «вина» населения Йошкар-Олы, которое не приходит на митинги даже в выходной в хорошую погоду. Коммунисты снизили градус своей оппозиционности, растянув протест на несколько митингов и потеряв возможность бороться за референдум по пенсиям довольно неприглядным и незаметным образом. Кроме того, мне кажется, не в их пользу играет ставка на старые лозунги в духе «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» или «Вся власть рабочим». Независимо от содержания, старомодная подача всегда плоха сама по себе. Даже эту же самую мысль лучше облечь в другую упаковку. Зато отличился Сергей Казанков со своей бутылкой, «проголосовавшей» в Госдуме вместо Жореса Алферова. Некоторые пишут, что Казанков опозорился, но мне кажется, что редкие курьезные моменты, если их признать и не прятаться, даже повышают рейтинг. Депутат не постеснялся ответить на вопрос местного журналиста прямо в ленте комментариев в Facebook, и с таких моментов, в общем-то, начинается движение в правильную сторону в отношениях депутатов и их избирателей. Законопроект о факультативном изучении родных языков, несмотря на достаточно пассивное его обсуждение в Марий Эл (и особенно отсутствие официальных заявлений), на мой субъективный взгляд, все равно добавил рейтинга национальным объединениям. Возвращаясь к Евстифееву — он, вероятно, имел задачу успокоить ситуацию после того, что наделал Маркелов, и в качестве кризисного администратора полностью справился, утихомирил оппозицию и усыпил народ. Иногда кажется, что Марий Эл — это вообще не Россия, в хорошем смысле слова. Только Роскомнадзор со своим идиотским делом против «Человек и Закон» напомнил, в какой стране мы живем. Нарастающая активность ведомства пугает, поэтому главе РКН ставлю в этот раз оценку повыше, морщась и надеясь на то, что это скоро пройдет.

Сергей Подузов общественный деятель — В настоящее время практически все участники рейтинга существенно просели. Связано это с тем, что в публичном пространстве и общественной жизни они стали менее активны. Более того, никаких долгосрочных стратегических повесток дня в регионе не существует. Каждый выполняет свои маленькие задачи, и не видно, что политическая и деловая элита региона включена в одно общее дело. Концептуальная рамка развития региона не обозначена, и элита региона не может громко озвучить свою повестку дня.

Рустам Абдуллин, Динар Аюпов