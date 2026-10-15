Эксперт: рынок новостроек ждет падение продаж на 15–20%

Давление на новостройки усиливает и вторичный рынок — рост предложения на нем и снижение ставок по рыночной ипотеке обостряют конкуренцию

Фото: Максим Платонов

Прогноз развития рынка новостроек на ближайшие два года представил руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков в ходе онлайн-дискуссии «Итоги III квартала на рынке новостроек». По его оценке, падение затронет и продажи, и маржинальность застройщиков, а перелом возможен только после снижения ключевой ставки.

По его словам, по итогам 2026 года продажи прогнозируется снижение на 15–20%. Стабилизация и медленное восстановление сдвигаются на 2027 год — и лишь при условии, что Центробанк будет снижать ставку. Цены, по прогнозу, в 2026 году останутся в стагнации, а в следующем году начнут умеренно расти — на 5–10% за год.

Как отмечает Хорьков, покупателям это облегчения не принесет — избыточное предложение и повышенная конкуренция между застройщиками сохранятся и в 2027 году. По данным эксперта, меняется и структура продаж — спрос смещается в сторону проектов на более высокой стадии готовности, а темпы продаж на начальной стадии строительства снижаются: покупатель все чаще хочет видеть почти достроенный дом, а не фундамент.

Отдельно эксперт выделил «кризис доверия»: аналитики и покупатели сейчас переоценивают перспективы рынка, конкретных проектов и компаний. Давление на новостройки усиливает и вторичный рынок — рост предложения на нем и снижение ставок по рыночной ипотеке обостряют конкуренцию.

Дмитрий Зайцев