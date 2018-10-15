Война за семейное гнездо Мусиных: дочери экс-главы ТФБ могут лишиться квартиры на Тельмана

Госкорпорация намерена пополнить конкурсную массу элитным жильем ориентировочной стоимостью в 130 миллионов рублей

Роберту Мусину, похоже, не удастся сохранить за собой даже семейную недвижимость, которую он переписал на дочерей в надежде спасти ее от конкурсной массы по личному банкротству. АСВ оспаривает договор дарения экс-банкира по квартире на Тельмана, 40, ориентировочная цена которой порядка 130 млн рублей. Подробнее об этих и других имущественных спорах бывшего главы ТФБ — в материале «Реального времени».

Родовое гнездо Мусиных за 130 млн

ПАО «Татфондбанк» в лице АСВ продолжает искать у банкротящегося Роберта Мусина скрытые активы. В частности, госкорпорация пытается отнять семейное гнездо Мусиных — квартиру площадью 520 «квадратов» на втором этаже дома на Тельмана, 40, которую экс-банкир переписал на дочерей.

В ноябре Арбитражный суд рассмотрит иск АСВ о признании недействительным договора дарения недвижимого имущества и его возврате в конкурсную массу. Сделка между Мусиным Р.Р., Мусиной Я.Р., Мусиной Р.Р. совершилась во время домашнего ареста банкира 22 февраля 2017 года, который он отбывал как раз по этому адресу.

Представить, в каких условиях живет экс-глава ТФБ, можно, проанализировав объявления о продаже в этом доме. Всего в двухэтажном особняке в поселке нефтяников четыре квартиры, каждая из которых отвечает всем необходимым требованиям VIP-недвижимости. Например, пятикомнатная квартира на первом этаже площадью 310 «квадратов» при жилой 152 кв. м продают за 77 млн 550 тысяч рублей. Сюда включены три спальни, три санузла, большая гостиная с холлом, столовая, кухня и бассейн с бельевой, кладовой и туалетами на цокольном этаже. При стоимости одного квадратного метра в 250 тысяч рублей нетрудно подсчитать, что рыночная стоимость 520 «квадратов» семейного гнезда Мусиных — порядка 130 млн рублей.

Кстати, из личного имущества Мусин пытался спасти от конкурсной массы и гараж, но, похоже, и это не удастся. 30 мая 2016 года экс-предправления банка успел подарить 5/9 доли общей долевой собственности на недвижимость площадью 26,2 кв. метра на улице Карима Тинчурина. В ноябре суд также рассмотрит иск о признании сделки недействительной в части передачи некой Регине Зыковой 1/3 доли в праве общей долевой собственности.



Сам же Мусин пытается пробиться в реестр с собственными аффилированными компаниями, подавая заявления о взыскании с самого себя средств. Фото Ирины Плотниковой



Спасение во имя будущего

Напомним, что незадолго до банкротства Роберт Мусин решил разделить нажитое с его супругой Лидией Мусиной имущество, заключив в июне 2018 года брачный договор. Но кредиторы затею не оценили и пошли в суд за расторжением документа. С соответствующим требованием обратились ООО «Аида и Д» (владела аффилированной с Мусиным сетью «Белый Ветер Цифровой») и ПАО «Татфондбанк» в лице АСВ. Продолжится рассмотрение иска опять же в ноябре.

Как говорила в суде сторона Лидии Мусиной, цель брачного договора — защита прав при разделе и реализации имущества в рамках дела о банкротстве ее мужа, ведь у семьи есть несовершеннолетние дети, а нажитое годами имущество могут реализовать с торгов по неизвестно какой цене.

Согласно декларации о доходах депутата за 2017 год, помимо недвижимости на Тельмана, которой его дочери владеют в равных долях, на девочек четы Мусиных записаны пять участков земли общей площадью почти 9 тыс. кв. метров и жилой дом на 1,3 тыс. кв. метров.

Вместе с тем отстоять часть средств пытается и сама Лидия Мусина. Вахитовский суд еще 22 мая удовлетворил иск АСВ о взыскании заложенного имущества по кредиту экс-предправления в своем собственном банке от 2015 года на 125 млн рублей под 16% годовых. Выплачен он не был, и на тот момент задолженность по нему составила 155 933 904 рублей. Позже, практически за неделю до ввода моратория, Лидия Мусина под этот кредит для обеспечения обязательств своего супруга заложила свой вклад в ТФБ на 10,3 млн рублей. Если бы Вахитовский суд не принял сторону АСВ, то супруга банкира смогла бы встать с этой суммой в первую очередь кредиторов. Сейчас же в Верховном суде рассматривается апелляция на это решение.

Сам же Роберт Мусин, по версии представителей его кредиторов, тем временем пытается пробиться в реестр с собственными аффилированными компаниями, подавая заявления о взыскании с самого себя средств. Только по двум компаниям сумма требований составляет более 100 млн рублей, которые Мусин занял у близких себе фирм, одна из которых вообще не имеет никакого отношения к сфере займов.

ПАО «Татфондбанк» в лице АСВ продолжает искать у банкротящегося Роберта Мусина скрытые активы. Фото asv.org.ru



Растущие долги

Исходя из представленных на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, лишние 100 млн экс-предправлению бы не помешали, ведь это практически одна пятая от заявленных требований. Очередное собрание кредиторов по делу о банкротстве прошло 10 октября. На это число реестр прав требований включает в себя сумму в 525 млн 113 тысяч рублей, 67,85% (356 млн 292 тысяч рублей) из которых принадлежат ТФБ в лице АСВ. Еще 29,96%, включенных в реестр требований кредиторов, относятся к ООО «Аида и Д» и 0,94% — ПАО «ИнтехБанк» в лице АСВ.

На собрании кредиторы единогласно воздержались от того, чтобы принять к сведению отчет конкурсного управляющего. Тогда же кредиторы запланировали провести оценку и торги имущества и имущественных прав Мусина, не обремененных залогом, за его счет.

Вместе с тем 2 октября ТФБ в лице АСВ попросил включить в третью очередь реестра прав требований 21 млрд 507 млн рублей. На эту сумму заявлен гражданский иск банка в рамках уголовного дела в отношении Мусина. По мнению следствия, эти средства были похищены через схемы выдачи кредитов «Аида и Д», ГК DOMO и замещения прав требований по кредитным договорам на выпущенные ТФБ облигации — они были переданы ООО «МИГ».