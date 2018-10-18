«Нацпроектом по бездорожью»: половина региональных дорог будет в нормативном состоянии. Через шесть лет

Татарстан накроет сеть весового контроля и дорожных камер наблюдения

Фото: Максим Платонов

Грядущая реинкарнация путинского проекта «Безопасные и качественные дороги» в национальный проект с одноименным названием позволит привлечь дополнительные ресурсы для приведения в нормативное состояние 50% региональных дорог, обещал вчера первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов на пленарном заседании научно-практической конференции Росавтодора в Казани. Уже известно, что Татарстан с будущего года увеличит соответствующие расходы на 3 млрд рублей — до 30 млрд. Однако обольщаться «дорожным ренессансом» не стоит: в конце года на въезде в Казань откроется сразу четыре пункта весового контроля, больше станет и камер фиксации скоростного контроля. Подробности — в материале «Реального времени».

«Дорожный» нацпроект потянул на 4,2 трлн



Центральной темой пленарного заседания научно-практической конференции Федерального дорожного агентства, организованного в рамках международной конференции «Дорога 2018» в Казани, стала путинская программа «Безопасные и качественные дороги» (далее — БКД). Два года назад Министерство транспорта РФ запустило этот приоритетный проект в 38 региональных агломерациях для приведения в нормативное состояние региональных дорог, которые явно отстают по качеству от федеральных скоростных трасс. Причем эти недостатки становятся все заметнее по той простой причине, что региональных дорог в разы больше, чем федеральных. «На одной чаше весов — федеральные дороги протяженностью около тысячи километров, на другой — региональные протяженностью свыше 13 тыс. километров, а деньги на ремонт выделяются в обратной пропорции, — разложил «дорожный пасьянс» в Татарстане представитель Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики. — В результате 82% федеральных участков дорог соответствуют нормативному содержанию, а для региональных этот показатель не дотягивает и до 50%».

С запуском проекта БКД Москва дала регионам возможность начать бороться с недоремонтом региональных дорог, но на паритетных условиях финансирования — 50% на 50%. Что получилось у субъектов на выходе, рассказывали вчера руководству федерального Минтранса президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов и заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов. Это были не просто парадные доклады (хотя без победных реляций тоже не обошлось), а выступления с прицелом на участие в большом национальном проекте с одноименным названием. Как известно, Минтранс РФ оценивает потребность нацпроекта БКД в дополнительном финансировании в 4,2 трлн рублей до 2024 года. За эти деньги предполагается довести долю региональных дорог в нормативном состоянии с 43% в 2018 году до 50% в 2024-м, говорится в материалах ведомства. И хотя сбор предложений от регионов по проекту БКД завершился еще в июле этого года, руководство с интересом выслушало информацию с мест.

Игорь Левитин считает, что главная задача нацпроекта — не столько качество дорог само по себе, сколько безопасность граждан и сохранность их жизней



Но перед этим помощник президента РФ, экс-министр транспорта Игорь Левитин еще раз указал, что главная задача нацпроекта — не столько качество дорог само по себе, сколько безопасность граждан и сохранность их жизней.

— Хотел бы остановиться на одном параметре — снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом — до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения. И стремление к нулевому уровню смертности. Считаю, что это очень серьезная задача, которая стоит перед нами, — сказал Левитин. По его словам, предстоит построить и модернизировать более 800 км российских участков автомобильных дорог первой категории.

Третьим будешь: Нижнекамск вслед за Казанью и Челнами

По праву принимающей стороны первое слово предоставили президенту Татарстана. Рустам Минниханов однозначно высказался в поддержку нацпроекта, заявив, что его реализация в Татарстане позволила увеличить протяженность качественных дорог и снизить количество ДТП. Приоритетными направлениями программы стали федеральные трассы, региональные дороги и главные магистральные улицы городов, формирующие основные транспортные потоки, сообщил президент РТ. За время действия программы в республике отремонтировано более 338 км дорог, выполнены мероприятия по повышению безопасности на 163 участках концентрации ДТП, оборудовано светофорами 74 перекрестка. Благодаря проделанному объему работ доля дорог, соответствующих нормативу, составила 81%, количество мест концентрации ДТП сократилось на 73%.

Минниханов напомнил, что сейчас БКД действует в двух городских агломерациях — Казани и Набережных Челнах. «С принятием нацпроекта к ним присоединится Нижнекамск», — заверил президент РТ.

Рустам Минниханов однозначно высказался в поддержку нацпроекта, заявив, что его реализация в Татарстане позволила увеличить протяженность качественных дорог и снизить количество ДТП. Фото tatarstan.ru



В кулуарах форума глава ГКУ «Главтатдортранс» Эдуард Данилов сообщил журналистам, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Татарстан может получить дополнительно 4 млрд рублей в качестве федерального софинансирования дорожных работ на своей территории. «Если в 2018 году дорожных работ в республике будет выполнено на 27 млрд рублей, то в 2019-м — на 30 млрд. Тендеры пока не разыграны».

Отсекать недобросовестных на стадии отбора

— Если вернуться на два года назад, то приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» начался без Калининградской области, — удивил зал заместитель председателя правительства области Александр Рольбинов. — Но, несмотря на то, что у других субъектов было значительное превосходство по времени, мы все успели в срок — провести конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций, заключить контракты, провести и закончить дорожные работы. Всего на 26 млрд рублей за два года.

Но больше всего калининградские власти волнуют прорехи в пресловутом ФЗ-44, благодаря которым госконтракты достаются недобросовестным подрядчикам. «Наверное, со мной согласятся все присутствующие, что нормы этого закона не дают возможности оградиться от недобросовестных подрядчиков, — предположил Рольбинов. — Да, можно внести их в «черный список». Но это будет означать срыв работы в текущем году. Да и компании эти снова будут участвовать в конкурсе, но уже под другим названием». Вице-премьер области признался, что 2 года подряд регион терроризирует ловкий дорожный подрядчик, который выигрывает тендеры, не имея необходимой материально-технической базы. «Но чтобы не сорвать программы, все дорожные структуры области вынуждены делать за него всю работу», — снова удивил Рольбинов губернаторов. Чтобы исключить такие случаи, он предложил внести поправки в ФЗ-44, которые «позволят иметь обоснованные требования к подрядным организациям еще на этапе конкурсной процедуры». Тут же он предложил сохранить контроль и надзор за ходом дорожных работ на региональном уровне. «Сначала мы отдали эти функции муниципалитетам, но по результатам считаем, что это была ошибка. У муниципалитетов недостаточная квалификация», — убежден Рольбинов.

Если калининградские власти удивили некоторой беззубостью, то удмуртские — чудесами бережливости. Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов заявил, что за счет экономии расходования федеральных средств на ремонте дорог Ижевска удалось отремонтировать еще восемь местных дорог в городе Камбарка. Кроме того, удмуртские власти выстроили четырехуровневую систему контроля за контролем расходования денег — не поверите, даже с участием общественной комиссии, которая тоже принимает дороги.

На фоне притока больших денег в отрасль татарстанский Минтранс готовит приятный сюрприз дорожникам



Сюрприз подрядчикам от татарстанского Минтранса

На фоне притока больших денег в отрасль татарстанский Минтранс готовит приятный сюрприз дорожникам. Как сообщил «Реальному времени» заместитель министра транспорта Артем Чукин, ведомство подготовило проект постановления об увеличении с 3 до 5 лет сроков «жизненного контракта». Согласно федеральному постановлению №271 заказчик вправе проводить торги по ремонту и содержанию на период, превышающий трехлетний бюджетный срок. «Мы просто хотим попробовать это у себя. На федеральном уровне такой документ есть, мы хотим сделать его аналог. Все подрядчики содержат как региональные, так федеральные дороги. Подрядчики будут иметь гарантированный заказ на 5 лет. Когда он выйдет, я вам сообщу», — заверил он.

Обратной стороной дорожного ренессанса в Татарстана станет ужесточение контроля за сохранностью дорог, а значит, штрафов. Согласно планам Росавтодора, по всей России должно появиться около 300 пунктов весового контроля (сегодня их всего 27). После открытия выставки журналисты поинтересовались у главы ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифката Минниханова, с какой динамикой пойдет наступление весового контроля в РТ. По его словам, сейчас на региональных дорогах в Татарстане работает один такой пункт, а в концу года откроется сразу четыре в тех точках, которые нельзя объехать. «Если на ось предусмотрена нагрузка 10 тонн, а идет полностью груженое транспортное средство с нагрузкой на ось 15 тонн — к чему это приведет? Конечно, будет колейность, которая зимой и весной приводит к ДТП», — рассуждает Минниханов. Он сообщил также, что к концу 2020 года сеть весового контроля будет состоять из 13 пунктов. Кроме того, расширится география размещения камер фотофиксации нарушений скоростного режима. Штрафы от них пойдут на пополнение дорожного фонда, заметил Минниханов.