В Казани вторичное жилье подорожало на 12% за последний год

Цены вверх на вторичном рынке «толкают» хорошие темпы продаж

Фото: Динар Фатыхов

С июля 2025 года «вторичка» в Казани подорожала на 12%, до 227,7 тыс. рублей за 1 кв. м в среднем. Это выше, чем в среднем по России (+11%, до 157 тыс.), но ниже в сравнении с Москвой (+14%, до 428 тыс.) и Питером (+18%, до 290,8 тыс.), а также Московской и Ленинградской областями, где динамика роста зафиксирована на уровне 16%, до 195 тыс. и 150 тыс. соответственно, следует из аналитики ЦИАНа.

По словам экспертов отрасли, цены вверх на вторичном рынке «толкают» хорошие темпы продаж. Причем рост активности покупателей в данном сегменте жилья еще продолжится на фоне повышения доступности рыночной ипотеки, а также возможного ужесточения условий по семейным ипотечным программам для новостроек.

Если рассматривать объем предложений в среднем по всем крупным городам России, то максимальное количество лотов в этом году выставили на продажу в феврале (191 тыс. штук), а дальше это количество с каждым последующим месяцем пошло на спад. По итогам сентября на площадках было опубликовано 156 тыс. объявлений — это минимум с начала 2026-го.

Ранее сообщалось, что Казань заняла 63-е место среди городов РФ по сроку окупаемости комнат при сдаче в аренду.

Никита Егоров