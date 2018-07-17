Переворот в империи «ФОНа»: Анатолий Ливада назначил директором вместо себя соратницу Князеву

Дольщики и эксперты «Реального времени» сомневаются в легитимности назначения и переживают за стройку

Фото: Максим Платонов

В жилом комплексе «МЧС» новые волнения. В минувшую пятницу арестованный по обвинению в мошенничестве и уже месяц как банкрот застройщик Анатолий Ливада снял с себя полномочия директора ООО «ФОН», назначив на этот пост ближайшую соратницу — дольщицу Ирину Князеву. По его же указанию активистку еще в марте взяли на работу старшим инженером в отдел инвестиций. Зарплату новая сотрудница получала из денег, собранных с дольщиков на проект и экспертизу для 3-го дома. Однако с новым назначением Князевой в фирме уже не готовы мириться, не рады ему и многие дольщики, а эксперты и вовсе считают нелегитимным. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Из кассы никаких денег не выдавать!»

На прошлой неделе коллектив «ФОНа» пережил сильные потрясения. Пятница, 13-е, оправдала дурную славу, принеся сотрудникам фирмы не самые хорошие новости. В главный офис застройщика на Чистопольской, 83, пришла дольщица и активистка 3-го дома ЖК «МЧС» Ирина Князева, заявив, что берет организацию в свои руки:

— Она пришла, показала бумажку, что назначена директором. Я так поняла, она намерена все контролировать. Сказала, из кассы никаких денег не выдавать! Не конкретизировала, кому именно, но, видимо, речь о всех поступлениях по 3-му дому, — пересказывает кассир «ФОНа».

Документ, который демонстрировала дольщица, датирован 13 июля этого года. Согласно ему, Анатолий Ливада сложил с себя полномочия директора ООО «ФОН», а на свое место единолично назначил Князеву. В тексте также говорится, что назначение произошло в поселке Киндери Высокогорского района, то есть, получается, застройщик нарушил условия домашнего ареста — судом ему запрещено покидать его дом в Верхнеуслонском районе.

Прежде чем появиться в «ФОНе», Князева успела заверить свое назначение у нотариуса. В кассе фирмы на тот момент были деньги, собранные с дольщиков на проект и экспертизу для 3-го дома ЖК «МЧС». Именно их поручила никому не выдавать новый директор. По словам замдиректора фирмы Дианы Ахметзяновой, на почве целевого использования этих средств у нее и Князевой и произошли разногласия.

По словам Дианы Ахметзяновой (на фото), на почве целевого использования средств у нее и Князевой и произошли разногласия. Фото Гуландам Зариповой



— Я с 1 марта по доверенности управляю «ФОНом». Раньше фирмой не занималась, но в связи с обстоятельствами, в связи с арестом Ливады приняла должность. Мы с коллективом на протяжении полутора лет занимаемся тем, что достраиваем дома и пытаемся выйти из этой сложной ситуации. Наш коллектив работает, как дружный организм, все друг за друга, сократились до минимума, осталось 20 человек. Причем переживаем достаточно сложные времена, у нас задержка по зарплате, но все равно люди доверяют, что я все выплачу, и работают. Мы собирали деньги и на Ноксе, и в 1-м доме «МЧС». Достроили эти дома, и никогда никаких вопросов не было, потому что мы всегда своевременно отчитываемся, — рассказала нам Ахметзянова.

По ее словам, в конце 2017 года, когда было принято решение собрать средства на подготовку проекта и экспертизу для 3-го дома «МЧС», инициативная группа в лице Князевой эту идею поддержала. «ФОН» начал заключать договоры займа с каждым дольщиком, где указывали целевое назначение денег.

— Собрали порядка 18 млн рублей, сделали проект, который прошел экспертизу. Экспертизу получили, она на данный момент в Управлении градостроительных разрешений — это дало возможность закрепить технический показатель дома. Позднее мы узнали, что экспертизу оплатят за счет средств республиканского фонда*. Поэтому я решила вернуть излишне собранные средства дольщикам, так как несу ответственность за контроль над этими средствами, — пояснила замдиректора «ФОНа».

Как дольщица стала сотрудником «ФОНа»

По словам Ахметзяновой, спор с Князевой вышел по ряду причин. Во-первых, не договорились о том, кому заказывать бизнес-план по 3-му дому: фирме «Аудэкс» или частному лицу Мещерякову. Во-вторых, стороннице Ливады якобы не понравилось решение финдиректора заплатить по долгам фирмы во избежание банкротства. В-третьих, Князева будто бы протестовала против возврата денег дольщикам за экспертизу, так как она получала из этих средств зарплату. Дело в том, что 28 февраля этого года Анатолий Ливада решил устроить Князеву на работу в «ФОН» старшим инженером в отдел инвестиций с зарплатой в 40 тыс. рублей (в распоряжение редакции передали соответствующие документы). Деньги новая сотрудница, судя по документам, действительно получала из тех средств, что будущие жильцы собирали за проект. В отчете о движении активов сообщается, что с марта она успела заработать более 254 тыс. рублей (вместе с налогами, — прим.ред.).

— Она принесла протокол, подписанный ею и двумя дольщиками, что из этих денег, собранных по 3-му дому, я должна начислять ей зарплату. Принесла распоряжение Ливады, что мы должны оплатить бизнес-план Мещерякову как физлицу — 150 тысяч рублей, с налогами вышло бы 225 тысяч. Наше предложение о договоре с «Аудэксом», которое значительно дешевле — 120 тысяч, было отвергнуто. Я уверена, большинство дольщиков не одобрит расход денег на выплаты Князевой и других лишних трат, поэтому решила вернуть деньги дольщикам. Отчет я вам представила, если у людей есть желание платить зарплату Князевой, они могут делать это напрямую, — заключила Ахметзянова.

Финдиректор пояснила и почему потратила деньги на долги фирмы, напомнив, что было бы в случае банкротства «ФОНа» — дольщики потеряли бы все выкупленные кладовки и парковки, как коммерческую недвижимость, все ушло бы в конкурсную массу на откуп кредиторам.

28 февраля этого года Анатолий Ливада решил устроить Князеву на работу в «ФОН» старшим инженером в отдел инвестиций с зарплатой в 40 тысяч рублей. Фото Олега Тихонова



«Под ее началом работать не собираемся»

Назначение нового директора в фирму Ахметзянова считает незаконным: «Анатолий Николаевич — банкрот, он не имел права принимать это решение», — в доказательство она приводит ответ того же нотариуса, что заверил документы Князевой, — она признала свои действия ошибкой:

«Мне стало известно, что гр. Ливада Анатолий Николаевич Решением Арбитражного суда РТ от 14 июня 2018 года признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена процедура реализации имущества должника, — пишет нотариус Алсу Салимзянова в адрес налоговой службы и, ссылаясь на закон о банкротстве, поясняет, что любые решения об управлении фирмы вправе принимать только конкурсный управляющий. — Таким образом подписанное Ливадой А.Н. как участником ООО «ФОН» решение о назначении директора не является законным. Прошу приостановить (отказать) проведение государственной регистрации Заявления об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов».

Этот документ подписан 16 июля 2018 года, сотрудников «ФОНа» он немного успокоил: «Если бы решение признали законным, мы бы всем коллективом не вышли на работу, потому что с Князевой сотрудничать не готовы. В ЖК «МЧС» не только 3-й дом, есть 4-й, 2-й, 5-й, и 1-й не достроен. Я считаю, у нас остались самые грамотные специалисты в юридическом и техническом отделе бухгалтерии. То, что она хочет поменять коллектив, ни к чему хорошему не приведет», — убеждена Ахметзянова.

Технический директор «ФОНа» узнал о назначении Князевой директором в выходные дни, но не воспринял новость всерьез:

— Для меня Князева — это член инициативной группы жилого дома, и все. В этом качестве она оказала определенную помощь при сдаче документов в экспертизу. Ее как директора, и себя как ее сотрудника, я точно не вижу, — пояснил Сергей Орлов.

— Она сказала, что придет в понедельник проводить совещание. Мы все в шоке. Под ее началом работать не собираемся, — добавили и другие сотрудники фирмы.

Впрочем, накануне в офисе «ФОНа» новый директор так и не появилась. Поздно вечером Ирина Князева прокомментировала «Реальному времени» свое назначение. По ее словам, на собрании, которое она провела в выходные, дольщики 3-го дома утвердили ее в этой должности. Сообщила, что будет сама контролировать финансовую деятельность организации:

— Я буду располагать финансами согласно хозяйственным нормативам — это связано с фирмой, выдачей зарплаты. Все остальные финансовые вопросы будут решаться коллективно, с участием собственника предприятия Ливады Анатолия Николаевича и всех служб, которые будут задействованы в организации строительства. Система строительства будет выглядеть следующим образом: фирма «ФОН» — это инвестор. Она заключает договор подряда с генподрядчиком, заключает договор с УКСиРом Казани на техническое обслуживание и заключает договор на финансирование генподрядчика напрямую с банком под залог непроданных квартир, офисов, парковок и т. д. Эта схема прорабатывается и будет жить, — пояснила Князева.

По ее словам, реакция дольщиков на это известие «благоприятная». Активистка комплекса считает, что уголовное дело в отношении Ливады и Ахметзяновой сдерживает вопрос с достройкой жилья. Хотя в 3-м и 4-м домах достаточно свободных активов, чтобы оплатить услуги строителей: «Мы все это подсчитали, хотя администрация города ставит нам палки в колеса. Не выдают разрешение на строительство».

Речь зашла и о конфликте с замдиректора «ФОНа». По словам Князевой, деньги на экспертизу куда-то пропали.

— Диана Наилевна категорически не хочет ее оплачивать, ссылается на Азата Робертовича (Азат Нигматзянов, первый замруководителя исполкома Казани по вопросам градостроительной политики, — прим. ред.), что он ей запретил, что ей запретила администрация республики. Поэтому мы обратились в Прокуратуру РТ, которая разберется: были похищены деньги или нет. Если деньги не найдут, мы повторно напишем заявление о возбуждении уголовного дела по факту хищения средств Ахметзяновой Дианой Наилевной, — сообщила Князева.

Назначенный Ливадой директор прокомментировала и решение набрать новую команду в «ФОН»: «Те сотрудники, что сейчас противостоят стройке, напишут заявления об уходе. А те, кто будет участвовать [в делах фирмы], продолжит работу». Нежелание Ахметзяновой видеть Князеву новым директором «значения не имеет, поскольку Ливада отозвал все доверенности и печати, ее полномочия с этой даты прекращены. Если печати не будут возвращены, мы подадим заявление о хищении или утере. У нас уже есть комплект новой документации». Заявление с жалобой на действия чиновников и представителей «ФОНа», по ее словам, уже подано в Генпрокуратуру на имя Юрия Чайки. В распоряжение редакции она также передала документ о том, что некая московская фирма «Гелар Групп» готова выступить генподрядчиком по возведению 3-го и 4-го домов в комплексе, а также заявление Ливады об отзыве доверенностей и печатей от 21 июня этого года. Судя по обращению к генпрокурору России, проектное финансирование 3-го и 4-го домов Князева рассчитывает провести через банк «Российский капитал».

Судя по обращению к генпрокурору России, проектное финансирование 3-го и 4-го домов Князева рассчитывает провести через банк «Российский капитал». Фото graphics-rpk.ru



Назначение не правомочно?

В Республиканском фонде поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков (ФПД), ставят под сомнение легитимность назначения Князевой директором «ФОНа»:

— Насколько мне известно, федеральный закон о банкротстве не позволяет лицу, признанному банкротом, самостоятельно осуществлять права участника юридического лица, то есть по закону — это некорректно, такие действия совершаются только финансовым управляющим в рамках дела о банкротстве. В любом случае разбираться будет налоговая. Новый директор должен подать в налоговый орган заверенную у нотариуса форму о смене директора. И налоговая в течении 5 рабочих дней принимает решение либо о регистрации, либо об отказе, именно эта служба занимается проверкой всех документов. Я думаю, она примет решение в соответствии с законом. Мы будем внимательно следить за развитием событий. Но какую-либо оценку я давать не готов, — сообщил «Реальному времени» исполнительный директор ФПД Иван Новиков.

В том же ключе высказался и конкурсный управляющий Анатолия Ливады, назначенный судом по делу о банкротстве застройщика. Арбитражник подтвердил, что решение застройщика не имеет юридической силы, противоречит закону о банкротстве, а сам он не участвовал в назначении Ирины Князевой директором «ФОНа»:

— В соответствии с абзацем 3 п. 6 ст. 213.25 ФЗ от 26.10.2002г. №127-ФЗ (редакция от 01.07.2018 г.) «О несостоятельности (банкротстве)» финансовый управляющий в ходе реализации имущества гражданина от имени гражданина осуществляет права участника юридического лица, принадлежащие гражданину, в том числе голосует на общем собрании участников. Решений по назначению руководящего органа финансовый управляющий не принимал, — заявил Салих Султанбиков «Реальному времени».

В ГСУ МВД по РТ ситуацию пока не комментируют (из-за ЧМ в ведомстве все еще действует режим тишины). Впрочем, незадолго до этих событий, в мае, сотрудники «ФОНа» уже интересовались у следствия: насколько правомочны действия их шефа, который находится под домашним арестом? Следователь по уголовному делу ответил, что судом Ливаде запрещены любое общение, в том числе с потерпевшими, свидетелями, экспертами, обвиняемыми по уголовному делу; отправка и получение писем по почте; использование интернета. Не говоря уже о том, что ему нельзя покидать место отбывания домашнего ареста:



— Судом Ливаде А.Н. запрещено выходить без разрешения следователя за пределы жилого помещения по адресу: РТ, Верхнеуслонский район, село Нижний Услон, ул. Советская, 43, за исключением случаев явки в следственные и судебные органы по вызову следователя, — ответил сотрудникам фирмы следователь по ОВД СЧ Игорь Москалев и добавил, что обвиняемому также «судом отказано в посещении места работы — ООО «ФОН».

Судом Ливаде запрещены любое общение, отправка и получение писем по почте, использование интернета. Не говоря уже о том, что ему нельзя покидать место отбывания домашнего ареста. Фото Максима Платонова

«Мне вообще кажется, что она служит рупором Ливады»

Дольщики 3-го дома, пришедшие в офис «ФОНа» за деньгами, которые переплатили за проект и экспертизу, удивились новости, что Ирина Князева получала зарплату из собранных ими средств:

— Нет, я об этом не знала. Что, прямо есть документ, что эти деньги ей перевели? — удивилась дольщица 3-го дома Марина Рыжкова. — Вся эта ситуация сильно возмущает, мы должны были квартиру получить еще в 2015 году. Вся эта мышиная возня вокруг Ливады уже порядком надоела, если честно. Кто-то, видимо, свой шкурный интерес преследует.

— Она провела собрание и объявила нам, что Ливада назначил ее директором. Мы все ей верим, потому что никаких других путей нет, только она занимается нашим вопросом. Она сказала, что нас хотят на 2021 год отодвинуть, и тогда нам придется по 20 тысяч с лишним за «квадрат» доплачивать, — добавила дольщица.

Однако активисты от других домов «МЧС» были вовсе не рады назначению Князевой.

— Я в шоке, не знаю, что она преследует. Меня очень пугает, потому что человек, который не компетентен в таких вопросах, взялся за это дело. Или планируется, что через нее руководителем фирмы будет Ливада? Чтобы руководить такой большой фирмой, причем такой, которая балансирует на грани банкротства, нужно как минимум быть компетентным — нельзя, будучи педагогом, стать строителем, — поделилась своим мнением представитель инициативной группы 4-го дома Гульнара Закирова.

— Не пытались с ней поговорить?

— Нет, это бесполезно, человек взрослый сознательно принял решение. Ей не нужен фонд, она планирует работать с банками, брать кредиты и достраивать нас. Как потом возвращать эти займы? Внятного ответа нет, провести разъяснительную беседу она отказалась. Я считаю, что это ненормальная ситуация. Человек должен определиться, во-первых, на чьей он стороне — дольщиков или застройщика, нельзя сидеть на двух стульях одновременно. Непонятно, что преследует Ливада, написав такое распоряжение. В этой ситуации мы разменная монета. Мы ждем реакции власти на все это.

Дольщики 1-го дома говорят, что «Князеву большинство не поддерживает, она не внушает доверия. Мы не видим в ней руководителя». Фото Васили Ширшовой

Во 2-м доме тоже были шокированы новостью о директорстве Князевой и сомневаются в правомочности такого решения. «У нас нет желающих видеть ее руководителем. Мне вообще кажется, что она служит рупором Ливады. Мы же видим, что и подрядчики, и власти, и дольщики уже сработались с Ахметзяновой. Все это рушить — будет полная анархия», — считает активист МЧС и член ИГ 2-го дома Леонид Фоминых.

Аналогичного мнения придерживаются и многие дольщики 1-го дома: «Большие опасения у дольщиков, все напряжены. Князеву большинство не поддерживает, она не внушает доверия. Мы не видим в ней руководителя. Тем более что она хочет заменить персонал, а мы лишних людей в «ФОНе» не видим». При этом «фоновцы» все же признают заслуги Ирины Князевой в вопросе достройки домов в «МЧС». Когда нужно было выходить на пикеты или ехать в Москву к федеральным чиновникам для решения проблем комплекса, она была одной из первых.

*Республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков (ФПД)

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