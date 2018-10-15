«Губернатор сдает в угоду хайпу». Министр поплатилась за слова о пенсионной диете в 3,5 тысячи рублей

Пятый пошел. В череде скандалов в Саратовской области министра Соколову использовали как громоотвод

После спора 11 октября с депутатом областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова наутро «проснулась знаменитой». Ее «макарошки» не уходят из инфополя уже несколько дней. Губернатор Валерий Радаев, как чувствовал, с небывалой поспешностью, «без суда и следствия», уволил Соколову уже днем 12 октября. Но за что? Министр на заседании рабочей группы комитета по социальной политике областной думы всего лишь транслировала и защищала позицию руководителя региона по поводу повышения прожиточного минимума на 288 рублей для пенсионеров… и иногда получала материальную поддержку от губернатора в размере 200 тыс. рублей в год. Абсурд и кризис во власти Саратовской области зашкаливает, как и количество увольнений чиновников высокого ранга. По той или иной причине за пять последних месяцев руководство региона покинули пять министров и один зампред правительства. Подробности — в материале «Реального времени».

«Готов доказать обратное — что человек на 3,5 тысячи не выживет. Возможно, в ущерб своему здоровью»

11 октября заседание рабочей группы в региональном парламенте стало первой стадией обсуждения размера прожиточного минимума для пенсионеров Саратовской области на следующий год. По словам депутата Николая Бондаренко (того самого, который назвал членов правительства Дмитрия Медведева жуликами — напомним, в июле он дал интервью нашему изданию), министерство занятости, труда и миграции представило позицию губернатора и предложило увеличить существующую сумму на 288 руб. В итоге она должна составить 8 278 руб.

— Законодательство установило хитрые рамки в отношении этой величины, — рассказал «Реальному времени» депутат-коммунист. — Если мы выходим за их пределы, выплаты пенсионерам будет производить региональный бюджет, а не федеральный. Но есть регионы, где этот размер превышает федеральные границы. В областном правительстве переживают, что в региональном бюджете недостаточно средств, поэтому от его представителей исходила инициатива о минимальном увеличении прожиточного минимума. Мы же полагаем, что опасаться этого не нужно, потому что наш региональный бюджет и должны расходовать, в том числе, на нужды пенсионеров.

Федеральный бюджет устанавливает сумму прожиточного минимума для пенсионеров на 2019 год в 8 846 руб. Несложно посчитать, если к размеру прожиточного минимума, установленного на 2018 год в Саратовской области — 7990 руб. — добавить 500 руб., то цифра не выйдет за федеральные рамки.

— Это мы как раз и предлагали, — продолжает депутат. — У нас есть возможность добавить 500 руб. Но министерство и губернатор выступили с позиции минимальной прибавки, чтобы мы наверняка не вышли за пределы рамок федеральной суммы, и эти расходы лежали бы на федеральном бюджете. Их опасения понятны, хотят выслужиться перед московским руководством, получить дополнительные политические баллы. Проблема в том, что заплатят за это граждане, а нужно, в первую очередь, выражать интересы жителей региона. В итоге, несмотря на наши протесты, «Единая Россия» приняла решение вынести предложение о минимальном повышении на 288 рублей на заседание комитета, а следом комитет должен вынести обсуждение на заседание областной думы.

Спор между чиновницей и коммунистом разгорелся уже после окончания заседания. Дискуссия развернулась вокруг размера и содержимого потребительской корзины.

— Вопрос размера потребительской корзины в 3,5 тысячи рублей мы обсуждали с Соколовой некоторое время назад, — пояснил нашему изданию Бондаренко. — Наталья Юрьевна утверждала, что сможет питаться на эту сумму в течение месяца. После заседания группы я предложил ей перейти от слов к делу. Она ответила: «Хоть завтра». А потом одумалась, вспомнила про свой статус. Для многих людей жить на гроши — обыденная ситуация. Я готов поучаствовать в так называемом эксперименте и доказать на деле, возможно, в ущерб своему здоровью, обратное — что человек на 3,5 тысячи не выживет. Соколова пообещала написать мне рацион сначала к 2020-му, потом к 2019 году. Я не понимаю, почему надо ждать, но ответа так и не получил. Мое предложение остается в силе. Если от министерства снова поступит та же инициатива, буду добиваться от его нового руководителя обоснования позиции по прожиточному минимуму. У меня есть на YouTube канал «Дневник депутата», публикую на нем всю свою работу. Проведу этот «эксперимент», готов делать видеоотчеты: что купил, на что мне хватило денег, как я себя после этого чувствую. На макаронно-хлебной диете долго не проживешь, на здоровье это однозначно скажется негативно.

Кому — корзина с продуктами, кому — материальная помощь в 200 тыс. рублей

Фраза Соколовой о том, что на 3,5 тыс. руб. в месяц можно составить сбалансированный диетический рацион из макарон, курицы, кефира и сезонных овощей, и что «макарошки» стоят всегда одинаково, в смысле недорого, стала для нее роковой.

— Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей. К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие, — заявил Валерий Радаев и уволил Соколову с поста министра.

«Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей. К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие», — заявил Валерий Радаев и уволил Соколову с поста министра. Фото saratov.gov.ru



Некоторое время назад в интервью журналу «Общественное мнение» Соколова сообщила, что покупает продукты чаще в «Перекрестке», а «если хочется что-то экстраординарное — в «Супер 7» (достаточно дорогой супермаркет). Министр позволила себе порассуждать о вкусных и уютных кафе и ресторанах. Ну, так что ж? Может себе позволить на министерскую зарплату и материальную помощь от шефа. На сайте правительства области указано, что доход Соколовой за 2017 год составил 2 млн. 296 тыс. руб. (или 191 тыс. руб. в месяц). Центр журналистских расследований «Медиаликс 64» приводит сведения из официального ответа пресс-службы губернатора главному редактору информационного агентства «СтройСар» Елене Налимовой. Это письмо отсылает его читателей к закону № 44-ЗСО, который предусматривает ежегодное оказание материальной помощи губернатору, зампредам правительства и министрам «в двукратном размере денежного вознаграждения». Из этого ответа следует, что Наталья Соколова получала 200 тыс. руб. в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.

— Основанием для санкций в отношении должностного лица должна быть его деятельность и конкретная инициатива ведомства. В случае с министром Соколовой нужно освобождать от должности не за какую-то фразу или скандал, а за предложения министерства, за нищенские потребительские корзины, за отвратительные прожиточные минимумы, — возмущается Бондаренко. — У нас со скандалом ушел министр финансов Александр Выскребенцев — за то, что где-то там пьяным с кем-то кувыркался и попал в объективы камер. Его надо было увольнять за нищенский бюджет, который негативно отражался на уровне финансирования Саратовской области.

«Губернатор сдает своих в угоду хайпу»

По мнению политического обозревателя Елены Микиртичевой, Наталья Соколова не относится к тем, кто «быстро соображает умом» — она «правильная, старательная отличница, зубрилка», на фоне других коллег была как минимум не хуже. И особых претензий к ее работе не было.

— Нужно иметь в виду, что беседа Бондаренко и Соколовой происходила не на заседании, а в кулуарах, — подчеркивает Микиртичева. — Хотя это не оправдывает заявление бывшего министра про «макарошки, кефиры» и прочее, ведь и приватной эта беседа не была — Соколову снимал сам Бондаренко и журналисты. То, что видео попало в сеть, по большому счету, — подстава. Соколову выгнали на хайпе. Чем руководствовался губернатор? Кто ему посоветовал? Другого специалиста, не самого высокого, но хотя бы такого уровня, он не найдет, — уверена собеседница. — Радаев сдает своих в угоду хайпу, так же было с Выскребенцевым. Без которого у области возникли большие проблемы с получением льготных кредитов. За 4 года работы министром финансов Выскребенцев худо-бедно заработал авторитет. Теперь его преемник начал с нуля, и в Минфине серьезные проблемы.

Директор центра журналистских расследований «Медиаликс 64» Константин Халин считает, что достижения, которое предписывают Соколовой — удержание в Саратовской области достаточно низкого показателя уровня безработицы — не существует вовсе. Статистические показатели могут сильно отличаться от фактических. Во-первых, далеко не все люди встают на учет как безработные, во-вторых, многие устраиваются на работу без официального оформления.

— Последняя отставка в череде других стоит особняком, — отмечает Халин. — Тема утром вышла в федеральный новостной топ «Яндекса», и уже в обед последовало увольнение. Такие скорые кадровые решения не в характере губернатора Радаева. Должна быть веская причина для того, чтобы в течение половины рабочего дня вызрела отставка члена правительства, к которому ранее претензий, в принципе, не было. При этом проступок Соколовой состоял лишь в том, что она по глупости и неосторожности высказала то, что и так все чиновники думают. Не бог весть какой промах! Вспомним, у Выскребенцева были серьезные должностные нарушения коррупционного характера — использование автомобиля подведомственного учреждения в личных целях. Но с момента первых публикаций о его обнаружении в компании пьяной спутницы 25 мая до ухода с должности по собственному желанию 30 мая прошло несколько дней. За это время правительство области пыталось что-то предпринять, чтобы оставить любителя ночных покатушек на прежнем посту, по некоторым данным, оказывалось давление и на сотрудников ГИБДД. За Выскребенцева боролись, цеплялись изо всех сил. За бывшего министра Епифанову тоже боролись, до последнего не увольняли и в итоге позволили уйти по собственному желанию, а не по дискредитирующим основаниям — в связи с утратой доверия (в марте 2017 года УФСБ по Саратовской области возбудило в отношении Епифановой уголовное дело по ч. 2 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление полномочиями лицом, занимающим госдолжность», — прим. ред.).

По словам Константина Халина, новость о высказывании Соколовой подрубила репутационную составляющую имиджа губернатора. Эксперт предполагает, что Валерию Радаеву дали команду моментально избавиться от министра, сбросить ее, как балласт с воздушного шара. Столь стремительное принятие кадрового решения директор «Медиаликс 64» объясняет тем, что в августе Саратовская область вступила в полосу громких скандалов.

— Целая серия ДТП с участием священнослужителя, пьяного мажора, братьев Ашкаловых, судьи Медниковой и ее сына-прокурора, голодомор с гибелью полицейских лошадей, история с задержкой закупки лекарств и смертью больной сахарным диабетом девушки, — перечисляет Халин. — Как вишенка на торте — безрассудное высказывание председателя Общественной палаты региона Александра Ландо о детях войны. Такая цепочка вызывает огромный резонанс в обществе, которое и так сейчас «на разогреве». Власть понимает, что на этой волне надо не вытаскивать якорь, а рубить концы и отплывать, иначе все плохо кончится. Не в стратегии Радаева так действовать, но ему пришлось поступиться своими принципами, чтобы самому не отправиться в отставку.

«Очереди в кабинет Радаева нет. В его окружении — чиновники-«троечники»

Елена Микиртичева полагает, между тем, что все последние отставки совершенно разные. У зампреда правительства Буренина был личный мотив — «устал». По сведениям собеседника «Реального времени», министр Шульдяков как минимум полгода просился «на свободу» — в здравоохранении области полный бардак, так что его недавний уход по собственному желанию просто совпал со смертью больной сахарным диабетом. Министр инвестиционной политики Галкин ушел в связи с расформированием структуры (из министерства в комитет по управлению имуществом) и оптимизацией расходов по требованию Минфина.

— Увольнение министра соцразвития Колязиной связано с ее болезнью, но и с отголосками транспортных дел Беликова, которые непонятно во что выльются, — допускает журналистка. — То, что здесь все сыпется — однозначно и давно понятно. Вопрос: как долго будет сыпаться? По большому счету, никто не хочет идти в команду Радаева. Очереди к нему в кабинет нет. В окружении Радаева чиновники-«троечники». Может быть, они были классными специалистами на местах. Но, как только госслужащим помогают попадать во власть, против которой у них нет иммунитета, они сразу же заболевают «звездной болезнью». Однако шкура губернатора не зависит от бардака власти, который происходит в области. Его шкура зависит целиком и полностью от расположения к нему Вячеслава Володина.

Часть экспертов полагают, что во времена Аяцкова вокруг губернатора собиралась команда из более масштабных личностей, мыслящих государственно: Лисовский, Марон, Фаизов. Константин Халин напоминает, что опытный Сергей Лисовский был и в правительстве Радаева (в 2015 году ушел по собственному желанию с поста министра промышленности и энергетики). Но что теперь люди вспомнят про Аяцкова? Лозунг «Сделаем Саратов столицей Поволжья», парк Победы и национальную деревню, страсть к прожектерству?

— О некоторых идеях Аяцкова вспоминают со смехом, — замечает эксперт. — При Радаеве тоже были сумасшедшие проекты, например, канатная дорога с Зеленого острова до Соколовой горы… Трудно сравнивать двух политиков и деятельность их окружения — время было другое. Поэтому неизвестно, кто лучше, а кто хуже. Тем более что если мы вспомним, что даже самая активная часть аяцковской команды фактически не сделала ничего, кроме извлечения из своего статуса личного политического и финансового капитала, то преимущества позапрошлого губернаторства представляются вообще мифическими.

— Кадрами — даже самыми провальными — по причине их отсутствия не разбрасываются, держат до последнего, — замечает Константин Халин. — Несмотря на все недостатки Радаева, он является одним из элементов сложившейся в регионе системы равновесия (пусть при ней субъект погружается на дно, но это происходит медленно). Другое дело, что сейчас началась разбалансировка этой системы. Вплоть до нынешнего года не наблюдалось такого градуса протестной активности, как сейчас. Но чтобы было принято решение о смене губернатора, подогреть ситуацию должно что-то еще, а не просто неосторожные высказывания министра. С другой стороны, пусть произойдет отставка, но каково будет качество нового политического материала? В область могут прислать какого-то тяжеловеса-варяга. Сложатся ли у него вообще взаимоотношения с местной политической элитой? Большой вопрос. Допустим, назначают врио с перспективой на губернаторское кресло через процедуру выборов. Так надо еще найти такого человека, который при нынешних плохих раскладах сможет выиграть борьбу за пост губернатора. В сложившихся условиях любому выдвиженцу от власти в статусе врио придется продемонстрировать избирателям успехи. И трудновыполнимость этой задачи является залогом дальнейшего пребывания Радаева в должности.