Аналитики: индексация маткапитала не успевает за ростом цен на жилье в России

В среднем по России на маткапитал за первого ребенка можно будет купить 4,9 кв. м, за второго — 6,5 кв. м

Фото: Артем Дергунов

Индексация маткапитала не покроет рост цен на жилье в большинстве городов. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Циан» по итогам собственного исследования.

С 2027 года материнский капитал на первого ребенка вырастет до 778,5 тыс. рублей, на второго — до 1,028 млн рублей (рост на 6,8%). Однако из-за подорожания вторичного жилья в среднем на 12% покупательная способность выплаты снизится. По России на маткапитал за первого ребенка можно будет купить 4,9 кв. м (на 0,2 кв. м меньше, чем в 2026 году), за второго — 6,5 кв. м (на 0,3 кв. м меньше).

В Москве, Сочи, Санкт-Петербурге, Казани и Владивостоке суммы хватит на 1,8–3,8 кв. м при одном ребенке и 2,4–5 кв. м при втором. Наибольший метраж доступен в Новокузнецке (8,2 и 10,9 кв. м), Оренбурге, Ульяновске, Пензе и Тольятти.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Только в шести из 40 крупнейших городов (Краснодар, Ростов-на-Дону, Тюмень, Кемерово, Новокузнецк и Сочи) площадь, доступная на выплату, увеличится. В Ижевске и Кирове покупательная способность снизится наиболее заметно — на 1 и 1,4 кв. м соответственно.

— Около четверти семей в прошлом году потратили маткапитал на покупку жилья. Несмотря на увеличение выплаты, ее покупательная способность в большинстве городов снизится. Доля тех, кто будет использовать эти средства для приобретения квартиры, вероятно, будет и дальше сокращаться, — отметила ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская.

В августе сообщалось, что в России с начала 2026-го жилищные условия с помощью маткапитала улучшили 343 тысячи семей.

Зульфат Шафигуллин