Лакомый участок: как владельцы «Золотого яблока» увели землю у зятя Николая Колесова

Екатеринбургские парфюмеры арендовали территорию за бывшим «Детским миром» на Островского

Фото: Юлия Косолапкина

В Казани нашли нового арендатора скандально известному участку за бывшим «Детским миром». Всего 9 соток на Островского, 47 оказались настолько притягательными для желающих заполучить их, что цена аренды взлетела в 11 раз. Пару лет назад территорию со скандалом покинули сувенирные лавки Центра развития народных художественных промыслов и ремесел РТ Нури Мустафаева и павильоны торговой сети «ХороШоу» Расула Садриева. В этот раз на аукционе за нее боролись 11 бизнесменов, среди которых собственник рынка на Пионерской, экс-глава «Элекона» Николай Ураев и владельцы «Золотого яблока». В итоге именно последним достался участок за 24 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Аренда за 24,4 млн рублей

Комитет земельных и имущественных отношений Казани получил выгодного арендатора. На открытый аукцион 28 сентября выставили участок в 960 кв. метров на Островского, 47. Торги выиграла «Инвестиционная компания «Джи Эй Групп», зарегистрированная в Екатеринбурге, то есть владельцы парфюмерной сети «Золотое яблоко».

Изначально аренду участка оценили в 2 млн 178 тыс. рублей, за час на торгах ее размер вырос до 24 млн 458 тыс. 940 рублей, то есть в 11,2 раза. Срок аренды — 2 года 8 месяцев. На торги заявились 11 участников, среди которых были физические лица, индивидуальный предприниматель, ООО и АО, среди них был и Николай Ураев — депутат Казгордумы, зять генерального директора концерна «Радиолектронные технологии» Николая Колесова, экс-генеральный директор завода «Элекон». Стоимость аренды в 24,4 млн рублей, заявленную инвестиционной компанией «Джи Эй Групп», никто не превзошел. Большинство участников не дождались окончания торгов и уходили, понимая, что размер аренды уже превосходит их возможности.

Ежегодно победитель торгов должен будет выплачивать 24,4 млн рублей за аренду участка в 960 кв. метров. Разрешенное использование — торговые объекты, а именно магазины, торговые центры, продовольственные рынки.





Ежегодно победитель торгов должен будет выплачивать 24,4 млн рублей за аренду участка в 960 кв. метров. Фото Юлии Косолапкиной



«Золотое яблоко»

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Инвестиционная компания «Джи Эй Групп» зарегистрировано 20 ноября 2012 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами. Директор Сергей Пургин, средняя численность — 10 человек, уставный капитал 40 млн 100 тыс. рублей. Совладельцы — Иван Кузовлев и Максим Паняк, у каждого по 50%, соответственно, по 20 млн 50 тыс. рублей. Выручка компании по итогам 2017 года составила 261 млн 176 тыс. рублей. За год до этого показатель немногим превышал 109 млн рублей. Чистая прибыль по итогам 2017 года — 568 тыс. рублей.

Бухгалтер компании Наталья заметила, что пока конкретного решения, что именно появится на этом участке, нет, все обсуждается. Какие варианты рассматриваются, она называть не стала, сославшись на то, что точно не сможет их перечислить. Застать руководителя, который мог бы прокомментировать приобретение, не удалось: во время звонков он был на совещании или выезде. Не получилось отправить и письменный запрос: в компании, как и у генерального директора, не нашлось общей электронной почты, куда можно было бы отправить вопросы. «У нас маленькая компания», — объяснила отсутствие корпоративной почты Наталья.

Совладельцем инвестиционной компании «Джи Эй Групп» выступает Иван Кузовлев, который также на пару с Паняком является совладельцем ООО «УК «Кристалл», управляющим сетью парфюмерных магазинов «Золотое яблоко». По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в базе данных «УК «Кристалл» указаны многоканальные телефоны «Золотого яблока». Этой же компании принадлежит здание бывшего советского магазина «Детский мир» на Кольце.

По поводу использования приобретенного в аренду участка генеральный директор компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров высказывает предположения, что существующая сейчас парковка на этой земле еще до торгов принадлежала «Золотому яблоку», но небольшая площадь не позволит построить что-то существенное.

Торги выиграла «Инвестиционная компания «Джи Эй Групп», то есть владельцы парфюмерной сети «Золотое яблоко». Фото alexrecords.ru



Неудавшийся сувенирный бизнес

Участок уже имеет определенную славу среди бизнесменов. Не так давно здесь находился павильон торговой сети «ХороШоу», на официальном сайте до сих пор можно найти адрес на Островского. Впрочем, в компании заметили, что этого магазина у них уже давно нет.

— Этого магазина давно нет, мы убрали павильон где-то в середине января. Сейчас там, кажется, парковка, не уверена, — прокомментировала «Реальному времени» бухгалтер компании «ХороШоу» Диана Гайсина. Причины, почему в этих торгах компания не принимала участия, Гайсина не стала называть, как и условия использования участка раньше. На момент подготовки материала ответ на официальный запрос от компании не поступил.

«Платили хорошую сумму по тем временам»

Генеральный директор компании Расул Садриев сам прокомментировал ситуацию «Реальному времени»:

— Мы и в этих торгах 28 сентября принимали участие, претендовали на землю, но не выиграли. До этого участок мы арендовали у Нури Амдиевича (генеральный директор Центра развития народных художественных промыслов и ремесел РТ Мустафаев) по договору. По договору земля была его, но он не платил за аренду, хотя все, и не только мы, платили ему регулярно. Это хорошая сумма была по тем временам. Примерно с 2013 по 2018 год у нас там был магазин. Свою точку мы убрали самостоятельно, как только получили документ от города, — вспоминает историю Садриев.

С его слов, исполком расторг договор аренды с Нури Мустафаевым, потому что он не платил за аренду. «Не понял, почему не платил, не объяснил. Говорил, были нужны деньги», — уклончиво говорит Садриев.

Когда стало известно, что он может лишиться земли из-за неуплаты Мустафаева, говорит, был готов оплатить долги, только бы тем самым помочь себе — «глупо так потерять такую землю». Но полномочий у него не было. То, что на этой земле находился их магазин вместо запланированного Центра ремесел РТ, Садриева не смущает.

— Это уже была земля не исполкома. Никаких нарушений не было. Ему была выдана эта земля в аренду, срок еще не вышел. Ничего криминального не вижу, что здесь был наш магазин. Кроме нас, там было где-то шесть точек, из них три-четыре работали постоянно. То, что там был наш магазин, было взаимовыгодно всем, как можно посчитать наши потери от закрытия? Будем работать дальше, — рассуждает Садриев.

Не так давно здесь находился павильон торговой сети «ХороШоу». Фото fi1osof.livejournal.com



Интерес антимонопольщиков

Но исходя из документов Татарстанского УФАС России, ситуация была не совсем такой, как ее описывает Садриев. Так, в 2013 году местное УФАС признало, что исполком нарушил статью ФЗ «О защите конкуренции». Исполком не проконтролировал использование муниципального имущества, на котором «самовольно установлены и незаконно размещены фирменные магазины для реализации продукции Универсиады-2013 «ХороШоу». В перечне несколько адресов, среди которых и Островского, 47. Комиссия Татарстанского УФАС предписала исполкому принять меры по демонтажу и перемещению самовольно установленных магазинов еще до 1 ноября 2013 года.

Потери в 11 млн рублей

У генерального директора Центра развития народных художественных промыслов и ремесел РТ Нури Мустафаева иная версия — «ХороШоу» ему навязали.

— Этот участок нам предоставили вместе с большим четырехэтажным домом, он был передан Центру народных художественных промыслов в рамках госпрограммы по поддержке народных художественных промыслов. Участок дали в 2004 году на 25 лет в аренду, мы там провели определенный ремонт. Там же общественный туалет был 30 лет на первом этаже, перекрытия рухнули. Ужаснулись, в каком состоянии подвал, — в разговоре с «Реальным временем» вспоминает Мустафаев.

Здание досталось Центру в плохом состоянии, первоначальный ремонт потребовал порядка 450 тыс. рублей. С его слов, к 1000-летию Казани город через Министерство чрезвычайных ситуаций потребовал, чтобы он снес строение. В приказе ведомство ссылалось на опасность здания. На это у Мустафаева ушло еще 0,5 млн рублей. Но как только постройку снесли, появилась новая старая проблема — карстовая пустота.

— Пришлось туда вываливать порядка 100 КАМАЗов песка, потом все равно начало проваливаться. Пришлось строить бетонную решетку и опять засыпать. Все это в 8 млн рублей влетело, я заложил имущество, квартиру, взял кредиты, — говорит Мустафаев.

Недолго думая, он обратился в администрацию города с просьбой помочь финансово. Там только предложили вариант, что пока участок арендуется, арендную плату никто не будет спрашивать в течение всего срока. Размер арендной платы Мустафаев не помнит. После этого он снова потратил свои деньги — уже на разработку двух проектов палаты ремесел и галереи, где можно было бы выставляться. Был инвестор, но кризис 2008 года не позволил осуществить задуманное.

— Я построил за свои деньги деревянные киоски с сувенирами. Перед Универсиадой на меня надавили, сказали, что нужно будет поставить киоск с сувенирами. Сказали, поставь, про оплату ничего конкретного, — вспоминает появление торговой точки «ХороШоу» Мустафаев.

Вскоре город у него потребовал срочно оплатить аренду за все годы, для этого он взял кредит в банке на 1,5 млн рублей. Часть долга оплатил, но исполком все равно подал на него в Арбитражный суд РТ. Мустафаев выиграл дело, но апелляцию, которую подал исполком, уже нет. Так он перестал быть владельцем этой земли. Несмотря на это, он продолжил развивать свой проект и уже нашел в 2014 году инвестора, но для реализации планов ему выставили условия, что 50% нового здания должны будут отойти городу.

— Я на это не согласился. Тогда участок отобрали, ночью в декабре прошлого года приехали и забрали киоски, — объясняет генеральный директор Центра развития народных художественных промыслов и ремесел РТ.

При этом он утверждает, что денег со своих сувенирщиков не брал. А «ХороШоу» ему навязали: по его словам, только в 2013 году они платили за аренду, но потом отказались. На вопрос, почему терпел неплательщиков на своем участке, отвечает, что не стал ругаться — был занят поиском инвестора, а потом и инвестиционным проектом, потом пошли суды. В прошедших торгах он не участвовал и не собирался: «Откуда деньги? Я теперь близко к этому участку не подойду. Компания, которая выиграла, мне неизвестна. Площадь там маленькая, что там сделают? При этом ведь еще очень большие земляные работы предстоят».

Директор «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров предполагает, что парковка здесь еще до торгов принадлежала «Золотому яблоку», но площадь не позволит построить что-то существенное. Фото Юлии Косолапкиной



Торги этого года

Стоит отметить, что вскоре после того, как в декабре 2017 — январе 2018 года на земле убрали все павильоны, 11 мая 2018 года прошли очередные торги на этот же участок. Тогда на них заявились 20 участников, победа досталась ООО «Локомотив», зарегистрированному в Казани на Чистопольской, 38. Заявленная плата за аренду — 29 млн 32 тыс. 740 рублей. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Локомотив» зарегистрировано на Чистопольской, 38, в июне 2017 года, основной вид деятельности — розничная торговля в неспециализированных магазинах. Уставной капитал 10 тыс. рублей, выручка по итогам 2017 года 23 655 тыс. рублей. Директор — Рашид Меджидов, у которого 100% компании. Контактные телефоны не указаны, недоступны, не указаны и номера компаний, где Меджидов также числится в составе руководства. Кроме того, у него было 50% в компании ООО «Автовектор», которое занималось торговлей автотранспортными средствами, сейчас находится в стадии ликвидации.

Рашид Меджидов также является директором ООО «Купец», которое занимается неспециализированной оптовой торговлей. Структура зарегистрирована 28 сентября 2018 года, Меджидов владеет 100% компании. Также выступал директором и совладельцем уже недействующего ООО «Искра» — розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия. Структуру исключили из Единого государственного реестра юридических лиц, ссылаясь на п. 2 ст. 21.1 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Это значит, что среди причин может быть непредоставление документов отчетности.

Вид использования — магазины, торговые центры, продовольственные рынки

В мэрии Казани по запросу «Реального времени» рассказали всю историю перехода скандального участка от одних арендаторов к другим. Так, согласно постановлению главы и договору аренды от 17 июня 2004 года земельный участок с кадастровым номером 16:50:011503:14 площадью 1260 кв.м по ул.Островского, 47 был передан предоставлен ГБУ «Центр развития народных художественных промыслов и ремесел Республики Татарстан» (далее – Центр) в аренду сроком на 25 лет (до 1 июня 2029г.) для размещения Центра и Палаты ремесел РТ.

«В связи с образовавшейся у Центра задолженностью по арендной плате за землю, ненадлежащим исполнением условий договора аренды Комитет земельных и имущественных отношений г.Казани (далее — Комитет) обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском о взыскании задолженности по арендной плате за землю и пени, расторжении договора аренды и об освобождении земельного участка» — говорится в ответе исполкома.

Суд казанские власти выиграли, Центр обязали освободить территорию. КЗИО расторг договор аренды в одностороннем порядке. Однако вскоре выяснилось, что на одной части участка установлены деревянные киоски по продаже сувениров и торговый павильон «ХороShow» площадью 90 кв.м, а на другой — площадью около 450 кв.м — организована парковка автомашин, установлены будка охраны и шлагбаум. По обращению Комитета в 2013 году прокуратура Вахитовского района г.Казани потребовала устранить нарушения требований земельного законодательства, в том числе путем демонтажа павильона Садриева. Материалы по самовольному захвату земли направили в Комитет потребительского рынка Казани и по состоянию на 31 января этого года все строения снесли. В мае этого года участок на Островского, 47 впервые выставили на аукцион, победителем признали ООО «Локомотив».

«Однако, в связи с отказами от подписания договора аренды земельного участка победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, земельный участок по ул.Островского, д.47 повторно выставлен на аукцион 28.09.2018. По результатам данного аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по ул.Островского, д.47 победителем признано ООО «Инвестиционная компания «Джи Эй Групп».

Комитетом в установленном порядке ведется работа по заключению договора аренды сроком на два года восемь месяцев с указанной организацией. На момент выставления на аукционные торги, земельный участок был свободен от прав третьих лиц. Вид разрешенного использования земельного участка по ул.Островского, д.47 – торговые объекты: магазины, торговые центры, продовольственные рынки (код 4.2). В настоящее время на участке осуществляется стихийная парковка автомобилей».