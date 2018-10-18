Прокурор Нурлата возглавил ведомство в Йошкар-Оле
Прокурором Йошкар-Олы назначен прокурор Нурлата Рамил Гарифуллин. Соответствующий указ подписал генпрокурор РФ Юрий Чайка.
Ранее пост прокурора Йошкар-Олы занимал старший советник юстиции Олег Юрасов.
Рамил Гарифуллин был нурлатским городским прокурором РТ с ноября 2013 года, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Марий Эл. До этого Гарифуллин работал заместителем бугульминского городского прокурора РТ, а после прокурором Ютазинского района РТ.
Ранее премьер-министр Дагестана Артем Здунов назначил своим советником врача из Татарстана — начальника клинического госпиталя МСЧ МВД России по РТ Ленара Сабирова.ОбществоВласть Татарстан
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