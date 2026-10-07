В крупном подрядчике Главстроя Татарстана сменился гендиректор

Компанию «Аркада строй универсал» Павла Карабанова возглавил Андрей Кузьмин

Фото: Артем Дергунов

Казанская строительная компания «Аркада строй универсал» сменила генерального директора — вместо Наиля Губайдуллина назначен Андрей Кузьмин. Это пятая смена руководителя застройщика за последние шесть лет, по информации в системе «СПАРК».

«Аркада строй универсал» была создана в 2015 году, изначально ее возглавлял Павел Карабанов, который является владельцем компании. В 2020 году на пост гендиректора была назначена известная риелтор Анастасия Гизатова, уступившая свою должность Герману Малышеву спустя два года. Затем руководителем фирмы-застройщика успели побыть Игорь Николаев и Наиль Губайдуллин. Последний из них проработал гендиректором с октября 2023 года.

Компания «Аркада строй универсал» специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, а также на капитальном ремонте и берегоукреплении.

Бенефициар компании — бизнесмен Павел Карабанов. «Аркада строй универсал» известна как один из крупных подрядчиков Главстроя Татарстана и Главного инвестиционно-строительного управления Татарстана (ГИСУ РТ). За последние пять лет общий объем тендеров Главстроя РТ и ГИСУ, выигранных компанией Карабанова, превысил 22,7 млрд рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Среди ее известных контрактов числятся ремонт здания Госсовета Татарстана, ремонт Министерства труда РТ, реконструкция бывшего здания ресторана «Парус» на Казанке и строительство крупных образовательных объектов. Из свежих работ на сайте компании отмечены ремонт ГКУ «Центр занятости населения Республики Татарстан», капремонт здания Высшей школы бизнеса КФУ, строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в Зеленодольском районе и жилого дома по ул. Яхина.

Всего за годы работы компания заключила более 220 государственных контрактов на общую сумму свыше 34 миллиардов рублей.

2025 год «Аркада строй универсал» закончила с выручкой в 7,4 млрд рублей. Показатель оказался чуть ниже предыдущего отчетного года, когда компания выручила 7,7 млрд рублей. Среднесписочная численность сотрудников, по отчетности, составила 120 человек.

Зульфат Шафигуллин