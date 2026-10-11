Число откликов на вакансии инженеров ПТО в Татарстане выросло в 2,2 раза

Средние зарплатные предложения для этих специалистов достигли 108 889 рублей в месяц

Фото: Мария Зверева

С января по сентябрь 2026 года число откликов на вакансии инженеров производственно-технического отдела (ПТО) в Татарстане увеличилось в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные «Авито Работы».

Средние зарплатные предложения для этих специалистов достигли 108 889 рублей в месяц.

Второе место по приросту интереса заняли лесорубы, число откликов на вакансии для которых выросло в 2,2 раза при средней зарплате 105 000 рублей. Замыкают тройку слесари-электрики с ростом откликов в два раза и средним предложением в 80 000 рублей.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

По словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, рост интереса к промышленным и сельскохозяйственным специальностям связан с повышением зарплатных предложений и расширением мер поддержки со стороны работодателей.

В транспортном машиностроении и производстве электро— и оптического оборудования число откликов увеличилось на 27 и 23% соответственно.

Ранее сообщалось, что более трети казанцев рассматривают ручной труд как подработку, а отношение к рабочим специальностям за последние десять лет улучшилось у 46,5% жителей Казани.

Зульфат Шафигуллин