В России заключили 1,12 млн сделок на вторичном рынке жилья с начала года

Число ипотечных сделок выросло на 60%, а сделок без кредита — на 8%.

Фото: Артем Дергунов

За первые девять месяцев 2026 года в России заключили 1,12 млн договоров купли-продажи на вторичном рынке жилья. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2025 года, и на 12% выше уровня 2024 года, сообщают аналитики «Авито Недвижимости».

Одним из факторов такой динамики стало повышение доступности ипотеки. Так, число ипотечных сделок выросло на 60%, а сделок без кредита — на 8%.

Первое место по числу сделок заняла Московская область (81,2 тыс. договоров), опередив Москву на 18%. По темпам роста лидировало Подмосковье (+39% год к году), тогда как в столице показатель увеличился на 11%. Схожий переток спроса в пригороды зафиксирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где число сделок выросло на 38 и 20% соответственно.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В число лидеров по приросту продаж также вошли Новосибирская (+32%), Нижегородская (+29%) области, Красноярский край (+27%) и Татарстан (+25%).

Средняя цена предложения за квадратный метр по России в сентябре увеличилась на 4% год к году, наиболее доступные цены зафиксированы в Челябинской области (94 тыс. рублей) и Пермском крае (98 тыс. рублей).

— Развитие транспортной инфраструктуры дает покупателям возможность рассматривать больше лотов в прилегающих областях. Такое жилье, подобранное стратегически, станет ликвидным активом с потенциальным ростом доходности, — отметил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

Напомним, ранее сообщалось, что Татарстан вошел в пятерку регионов с самым дорогим строящимся жильем в России.

Зульфат Шафигуллин