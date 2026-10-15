Татарстан вошел в первую десятку регионов по «подушке безопасности» застройщиков

Данные — расчеты ЕРЗ по данным Центробанка на 1 августа 2026 года

Фото: Сергей Козлов

ЕРЗ составил рейтинг крупнейших регионов России по соотношению средств на эскроу-счетах к задолженности застройщиков по проектному финансированию. Татарстан занял 8-е место из 20, поднявшись за месяц сразу на две позиции. Данные — расчеты ЕРЗ по данным Центробанка на 1 августа 2026 года, их представили в ходе онлайн-дискуссии «Итоги III квартала на рынке новостроек».

Показатель простой: эскроу-счета — это замороженные до ввода дома деньги дольщиков, а задолженность — то, что застройщик уже должен банкам по проектному финансированию. Чем выше покрытие, тем надежнее регион: стройка финансируется деньгами покупателей, а не новыми кредитами. Средний уровень по стране — 66%: на счетах эскроу у застройщиков 7 395 млрд рублей против 11 149 млрд рублей долга.

У Татарстана на эскроу — 216,8 млрд рублей, долг — 317,7 млрд рублей, покрытие — 68%. Это чуть выше среднего по стране, но за месяц показатель просел на 3 процентных пункта — то есть долги застройщиков растут быстрее, чем приток денег дольщиков.

Соседние регионы в таблице выше: Башкортостан — 71% (минус 1 пункт за месяц, 7-е место), Пермский край — 74% (минус 2, 5-е место), Кировская область — 73% (минус 3, 6-е место). Лидеры рейтинга — Нижегородская область (95%), Тульская область (94%) и Хабаровский край (93%). Замыкают список Тюменская область (45%) и Краснодарский край (34%).



Дмитрий Зайцев