«Мы не закрываем глаза на риски»: казна республики теряет нефтяные доходы

Минфин РТ прогнозирует выпадающие доходы в 10—11 млрд рублей из-за отмены льгот по НДПИ и изменения акциза на нефтяное сырье

Фото: Сергей Козлов

«Мы прогнозируем, что поступления по налогу на прибыль снизятся до 135,6 млрд рублей (с ожидаемых 170 млрд рублей в 2026 году, — прим. авт.). Доля предприятий нефтедобывающей отрасли в них упадет — до 35%», — отвечал министр финансов РТ Марат Файзрахманов на вопросы депутатов Госсовета РТ, объясняя пессимистичный прогноз резкого снижения поступлений налога на прибыль в 2027 году. Главным вопросом нынешней сессии стало обсуждение проекта республиканского бюджета на будущий год. Выяснилось, что республика продолжает терять доходы от главного «донора» — нефтяники и переработчики уменьшат отчисления на 10—11 млрд рублей, а основным источником восполнения становится НДФЛ. Глава фракции «Яблоко» Руслан Зинатуллин раскритиковал инициативу о запрете вейпов в РТ за формальность — подробности в материале «Реального времени».

Шаймиев и Мухаметшин в парламенте

Главной темой в повестке 25-й сессии Госсовета стало первое чтение проекта трехлетнего бюджета республики вкупе с обсуждением прогноза социально-экономического развития на 2027 год. До этого основные параметры главного финансового документа в течение недели «обкатывали» в парламентских комитетах, но, как всегда, самые острые и противоречивые моменты прозвучали с трибуны сессии. У молодого спикера Фарида Абдулганиева, которому пришлось впервые модерировать дискуссию, это не вызвало затруднений — тема для экс-министра экономики хорошо знакомая. Рядом находились оба вице-спикера, а в президиуме восседал Рустам Минниханов.

В отдельной ложе бельэтажа находился Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, на лацкане пиджака которого сиял орден Героя Труда. Рядом с ним сидел почетный председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин — оба внимательно слушали выступления министров о бюджете.

До начала бюджетных прений депутаты проголосовали за назначение генерал-полковника Александра Лапина на пост заместителя премьер-министра по вопросам поддержки участников и ветеранов СВО. Его кандидатуру в Госсовет внес Рустам Минниханов. Понятно, что личность славного генерала не вызывала сомнений.

— Лапин окончил Казанское высшее танковое командное училище, затем Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Прошел путь от командира танкового взвода до командующего войсками Центрального, а позже Ленинградского военных округов, занимал должность начальника Главного штаба сухопутных войск Российской Федерации, — рассказал на сессии премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По его словам, боевой опыт генерала позволит эффективно решать задачи, в том числе в части поддержки участников специальной военной операции. На посту вице-премьера ему предстоит взаимодействовать с Ассоциацией ветеранов СВО, государственным фондом «Защитники Отечества» и федеральными органами власти. «Уроженец Татарстана, хорошо знает специфику республики и пользуется заслуженным авторитетом среди военнослужащих и ветеранского сообщества», — завершил речь Песошин. В итоге за Лапина проголосовали все 86 депутатов, участвовавших в голосовании.

Околонулевой рост в производстве

Затем депутаты перешли к основному вопросу сессии — бюджетному. Вице-премьер РТ — министр экономики республики Мидхат Шагиахметов огласил прогноз социально-экономического развития РТ на 2027—2029 годы. Здесь он повторил основные тезисы: рост ВРП в течение трех лет ожидается в пределах 101%, а индекс промышленного производства — в 100,5% в 2027 году, 101,9% — в 2028 году и 101% в 2029 году. Стагнация прогнозируется почти во всех отраслях: околонулевой рост ожидается в нефтедобыче и обрабатывающей промышленности. При этом рост в 102% ожидается при производстве нефтепродуктов, прицепов, резинотехнических изделий, сборке компьютеров, что и поддержит экономику. В пределах 102—103% ожидается рост инвестиций в основной капитал — от 1,9 трлн рублей в 2027 году до 2,2 трлн рублей в 2029 году.

Впрочем, не стоит забывать, что Минэкономики почти всегда закладывает заниженные планы, и окончательные цифры выглядят максимально выигрышно. Так и случилось с 2026 годом. Если прежде министерство предрекало рост экономики в пределах 101%, то на выходе окажется намного лучше. Мидхат Шагихаметов сообщил депутатам, что рост ВРП Татарстана по итогам 2026 года составит 102% — 6,12 трлн рублей, а индекс промышленного производства — 102,7%.

Нефтяники перестают быть «кормильцами» казны

Правда, в будущем году ожидать большого расхождения между прогнозом и фактом не стоит. Глава Минфина РТ Марат Файзрахманов при оглашении проекта бюджета раскрыл прогнозные цифры по налогу на прибыль — это на треть ниже текущего уровня сборов. Так, в будущем году сборы по налогу на прибыль прогнозируются на уровне 135,6 млрд рублей против 170 млрд рублей по итогам 2026 года. Причина обвала — перераспределение доходов нефтяников в пользу федерального бюджета.

— Ожидания по итогам 2026 года: суммарные поступления налога на прибыль в бюджет Татарстана прогнозируются в размере 170 млрд рублей. При этом доля компаний нефтяного сектора в этой сумме составит порядка 40 процентов. Прогноз на 2027 год: общий объем налога на прибыль заложен со снижением — в сумме 135,6 млрд рублей. Доля предприятий нефтедобывающей отрасли в этих поступлениях также сократится и составит порядка 35 процентов, — уточнил Файзрахманов.

Исходя из этих данных, нетрудно подсчитать, что республика в совокупности недополучит от главного донора казны 10—11 млрд рублей.

Это выпадающие доходы из-за отмены льгот по НДПИ и изменения акциза на нефтяное сырье, пояснил позже глава бюджетного комитета Леонид Якунин.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Дефицит бюджета — 8,5 млрд рублей, но мы не закрываем глаза на риски. Совокупные выпадающие доходы по налогу на прибыль в 2027 году составят значительную сумму вследствие ранее принятых изменений федерального законодательства, отмены льгот по НДПИ и корректировок в части акциза на нефтяное сырье. При этом компенсация из федерального бюджета по отмене льгот не предусматривается. Изменения в распределении акцизов на крепкий алкоголь и нефтепродукты снижают поступления в бюджет республики где-то на 8 млрд рублей, — уточнил он.

— Сейчас же почти не осталось резервов, а правила игры опять меняются. Что сделать, чтобы компенсировать это выпадение? — отреагировал депутат Госсовета РТ, гендиректор ТНВ и председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов.

— Это происходит не первый раз, — согласился Якунин. — Это плановые решения на федеральном уровне. Иногда распределения бывают с плюсом, но с минусом в сторону регионального бюджета. Так или иначе, придется работать.

В этих условиях основным источником доходной части бюджета Татарстана становится НДФЛ. Его сборы запланированы в 258 млрд рублей, что в 2 раза больше, чем в 2024 году. К слову, ранее Минфин РТ планировал сборы в 2027-м всего в 149,7 млрд рублей.

Курильщикам — через «Госуслуги»

После перерыва депутаты вернулись к обсуждению законопроекта о запрете продажи вейпов в Татарстане. Он вводится с 1 марта 2027 года. Обеспокоенность связана с распространением курения среди детей и подростков. Главы политических фракций поддержали инициативу. Но лидер партии «Яблоко» в Татарстане Руслан Зинатуллин раскритиковал, но не сам запрет, а формальный подход к его введению. «Его авторы, а это сразу семь депутатов, уместили все свои идеи по достижению здоровья наших соотечественников на одной странице. В законопроекте отсутствует, прошу прощения за критику, какая бы то ни было попытка найти решения с профессиональной точки зрения», — отметил он.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Не вызовет ли скорый полный запрет, полный единовременный запрет «электронок», наоборот, ажиотажный спрос до 1 марта 2027 года? Как говорили в одном известном российском фильме: запретили есть вилкой — и сразу же есть захотелось ею. Не приведет ли полный моментальный, хотя и отложенный запрет на фоне имеющегося устойчивого спроса к открытию «серого» безакцизного рынка продажи электронных систем никотина, а также созданию рынка так называемых самозамесов, чтобы производить жидкости для «многоразок»? — рассуждал он.

Депутат предложил рассмотреть возможность усложнить продажу никотина: «В России существует паспорт болельщика. Чтобы попасть на футбольный стадион, нужно зайти на «Госуслуги», подать заявку, получить разрешение, и только после этого ты можешь купить билет. Почему бы не сделать паспорт человека, употребляющего никотиносодержащие продукты?» По его словам, это даст возможность выявить людей с постоянной зависимостью, а те, у кого нет тяги, не захотят проходить верификацию.