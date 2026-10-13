В Татарстане полностью установили границы со всеми смежными регионами

Из 700 тысяч объектов осталось внести данные о 220 тысячах

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан полностью завершил установление границ со всеми смежными регионами и работу по границам муниципальных образований. Об этом на открывшемся сегодня в Казани XII Всероссийском съезде кадастровых инженеров сообщил первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

Кроме того, в республике завершается работа по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенных объектах. Из 700 тысяч объектов осталось внести данные о 220 тысячах.

«По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина продолжается работа по наполнению Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями в рамках реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных». Республика Татарстан в числе первых регионов включилась в реализацию программы и достигла значительных результатов», — подчеркнул докладчик.

Первый вице-премьер РТ добавил, что за этими показателями стоит практическая польза для граждан и бизнеса — возможность в полной мере распоряжаться имуществом и защищать свои права, а также полнота налоговой базы и основа для развития территорий.

Дмитрий Зайцев