Хуснуллин объяснил, почему в России изменили условия по семейной ипотеке

С 1 октября процентная ставка и сумма кредита зависят от количества детей в семье и региона

Фото: Динар Фатыхов

Изменения в программе семейной ипотеки призваны помочь снизить нагрузку на бюджет, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в интервью ТАСС. Он отметил, что внесенные корректировки были сложными, но необходимыми, добавив, что возможно потребуется дальнейшая настройка условий программы.

— Мы компенсируем банкам значительные суммы… Для того чтобы уменьшить нагрузку на бюджет и сделать программу более целевой, ориентированной на конкретные регионы, мы решились на такие изменения, — подчеркнул Хуснуллин.

Он также сообщил, что правительство оценит влияние новых условий программы семейной ипотеки и при необходимости внесет дополнительные корректировки. «Наша главная цель — обеспечить достройку всех домов, в которые люди уже вложили свои средства», — добавил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С 1 октября в России изменились условия семейной ипотеки. Процентная ставка и максимальная сумма кредита теперь зависят от количества детей в семье и региона проживания, а срок действия льготной ставки ограничен 15 годами. В зависимости от числа детей, процентные ставки варьируются: 10% для семьи с одним ребенком младше 7 лет, 8% — с двумя, 6% — с тремя, 4% — с четырьмя и 2% — с пятью и более детьми. Максимальная сумма кредита составит от 6 до 10 миллионов рублей в зависимости от состава семьи.

Для индивидуального жилищного строительства сохраняется отдельное условие: при строительстве частного дома, завершении строительства или покупке земли с последующим возведением жилья ставка останется фиксированной на уровне 6%, независимо от количества детей и региона проживания.

Ранее сообщалось, что переплата по ипотеке в Казани достигает почти три цены жилья. Так, за студию на вторичном рынке в столице Татарстана покупатель вместе с процентами отдает до 12 млн рублей.

Никита Егоров