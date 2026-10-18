Почти 80% покупателей готовы рассматривать покупку жилья при ключевой ставке ниже 12%

Если ставки не снизятся до конца 2027 года, 35,6% респондентов пересмотрят бюджет в пользу более доступного жилья

Фото: Динар Фатыхов

Почти 80% потенциальных покупателей жилья в России готовы вернуться к сделкам при ключевой ставке ЦБ ниже 12%. Такие данные следуют из опроса Группы «Эталон».

При этом 57,1% респондентов ждут снижения показателя ниже 10%, а еще 21,4% рассматривают покупку при ставке 10–12%.

Главной причиной откладывания покупки 42,9% опрошенных назвали высокую ставку по ипотеке. Еще 10,7% ждут снижения цен на жилье, а 14,3% рассчитывают на улучшение собственной финансовой ситуации. Несмотря на это, 39,3% планируют приобрести недвижимость в ближайшие 1–2 года, а 35,7% — в перспективе от трех до пяти лет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Если ставки не снизятся до конца 2027 года, 35,6% респондентов пересмотрят бюджет в пользу более доступного жилья, а 18% готовы купить квартиру на текущих условиях, опасаясь дальнейшего роста цен. При этом 42,8% покупателей продолжают активно мониторить рынок и сохранять подходящие предложения.

— Сегодня корректнее говорить не об исчезновении спроса, а о его трансформации. Покупатели ждут момента, когда соотношение цены, условий финансирования и характеристик объекта станет для них приемлемым, — отметил вице-президент по маркетингу и продажам Группы «Эталон» Вячеслав Приймак.

Примечательно, что в октябре исследователи сообщили о росте на 8,2% показателя ввода жилья в России вопреки прогнозу падения на 11%.

Зульфат Шафигуллин