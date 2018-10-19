Железная леди. В империи «ФОНа» новый рулевой

«Конкурсник» Анатолия Ливады поручил долгострои на Губкина предпринимательнице со стажем на рынке металлопроката и в строительстве

Фото: Максим Платонов (архивное фото)

В строительной компании «ФОН» вновь кадровые перестановки. Еще недавно жаркие баталии шли вокруг нового директора — дольщицы и соратницы застройщика Ирины Князевой, но тогда назначение признали нелегитимным. Сейчас в «ФОН» пришел другой руководитель, назначенный финансовым управляющим девелопера-банкрота. Кто встал у руля пошатнувшейся империи Анатолия Ливады, ведет переговоры с инвесторами и обещает дольщикам спасти их долгострои — подробнее в материале «Реального времени».

«Здесь всегда были ответственные люди, не какие-то мошенники»

О новом директоре «ФОНа» рассказали дольщики ЖК «МЧС» — их инициативным группам недавно представили предпринимателя Нурию Нургаеновну Исхакову. В отличие от предыдущего назначения на этот пост, вызвавшего в комплексе жаркие споры, эта кандидатура, похоже, устроила всех и даже примирила враждующие стороны.

Таким образом, дольщице Ирине Князевой, назначенной застройщиком на пост директора 13 июля, править «ФОНом» довелось недолго. Ее руководство фирмой признали нелегитимным, так как с банкротством Анатолия Ливады его полномочия по управлению бизнесом, а значит, и выбору руководителей, перешли к финансовому управляющему девелопера Салиху Султанбикову. Последний и выдвинул на эту должность спустя месяц, то есть с 13 августа, Исхакову.

«Реальному времени» удалось связаться с Нурией Нургаеновной. Новый глава «ФОНа» — довольно известная в деловых кругах предпринимательница. На протяжении 10 лет она успешно руководила компанией «ЦентрМеталл», принимала участие в основных федеральных программах, касающихся строительства доступного жилья, развития сельского хозяйства и здравоохранения, была единственной бизнес-леди на рынке металлопроката РТ и прослыла эффективным руководителем. По долгу службы хорошо знакома с татарстанскими девелоперами, в том числе и с руководителями «ФОНа».

— Я была основным поставщиком металлопроката почти для всех крупных объектов города: стадиона, спортивных объектов, Деревни Универсиады и т.д. И эта компания была у меня в партнерах, я очень хорошо знаю и Анатолия Николаевича Ливаду, и Диану Наилевну Ахметзянову, всегда поддерживали дружеские отношения. То, что случилось потом с «ФОНом», уже случилось. Сейчас нужно достойно выйти из этой ситуации. Конечно, первым делом у меня сердце болит за дольщиков — отдать свои деньги и не получить квартиры. Но и за «ФОН» переживаю — так как это компания с историей, с добрыми традициями, со сложившимся, сплоченным коллективом, где каждый человек — ценность. Не просто фирма-однодневка, они же столько домов и объектов в Татарстане построили, — отметила Нурия Исхакова.

«Я была основным поставщиком металлопроката почти для всех крупных объектов города: стадиона, спортивных объектов, Деревни Универсиады и т.д.», — говорит Нурия Исхакова. Фото Романа Хасаева



Свое решение возглавить девелоперскую компанию своих партнеров пояснила многолетними доверительными отношениями с ними: «Еще в кризис 2008 года я доверяла «ФОНу», знала, что здесь серьезная команда, и всегда с отсрочкой платежа отпускала им металл». И хотя сумма задолженности, по ее словам, тогда набежала большая, за два месяца компания полностью рассчиталась: «Людей по поступкам надо судить, а здесь всегда были ответственные люди, не какие-то мошенники».

«ФОН» подготовил коммерческое предложение и договаривается с инвесторами

Новый директор «ФОНа» еще не встречалась с Анатолием Ливадой, отбывающим домашний арест, хотя планирует. С его заместителем — Дианой Ахметзяновой, по ее признанию, видится ежедневно: «утро начинаю и с нею же завершаю рабочий день».

— Когда мне это предложили, я не сразу приняла решение. Но в то же время я очень болезненно реагирую, когда некоторые, не понимая многих вещей и не очень хорошо представляя себе ситуацию, начинают выходить на федеральный уровень и говорить о наших руководителях. А я сужу по действиям: состоялась встреча президента с дольщиками, создали Фонд поддержки дольщиков, занимается правительство, исполком — перечисляет меры поддержки Нурия Исхакова.

В «ФОНе» новый директор всего два месяца, и первое, с чего начала работу, — с регулярных встреч с дольщиками. Для них у нее нет часов приема, к встречам готова в любое время, уверяет предприниматель. Первых бесед с представителями инициативных групп хватило, чтобы понять, кто действительно помогает стройке: ищет инвестора, предлагает свои варианты завершения долгостроев; а кто больше вносит «негативные моменты». И все-таки со всеми сторонами удалось прийти к согласию, и отношение к «ФОНу» и его руководству за этот период поменялось в лучшую сторону, убеждена Исхакова:

— Сейчас основные вопросы — продление аренды земли, продление инвестконтракта, потому что земля под комплексом федеральная, принадлежит МЧС. Также занимаемся поиском инвесторов. Мы подготовили коммерческое предложение и ведем переговоры. Это главный вопрос на сегодня — в течение двух месяцев постараться найти достойную компанию, которая с желанием и инвестициями войдет в наш проект и достроит наши дома.

Новый директор «ФОНа» еще не встречалась с Анатолием Ливадой, отбывающим домашний арест, хотя планирует. Фото Олега Тихонова



Кто из названных ранее кабмином инвесторов зайдет в проект на Губкина, по словам директора «ФОНа», определится в ближайшее время. Будет вынесено решение и по «Ак Ташу», и по «Комос-Строю». Напомним, оба застройщика изучили возможность достройки домов в ЖК «МЧС» на условиях выделения инвестиционной земли. Кроме того, руководитель фирмы возобновила переговоры, начатые еще Ливадой, с другой известной ижевской компанией — «Талан». Последние обещали подумать над коммерческим предложением «ФОНа» и ответить в ближайшее время.

Спасение утопающих — дело рук самих дольщиков?

Речь зашла и о московской фирме «Гелар Групп». Прошла информация, что застройщик готов зайти на строительный рынок Татарстана со своим инвестпроектом и выручить «фоновцев», но его не пускают. Однако Нурия Исхакова это опровергла, ей удалось связаться с учредителем компании и выяснить настоящие причины отказа девелопера:

— Когда к нему ездила Князева, ему сказали, что будет выделен кредит, а его компания станет субподрядной организацией. У нас, извините меня, Татарстан имеет свои строительные компании. Речь идет именно об инвестициях. И вчера я еще раз это подтвердила, мы получили от них письменный ответ. Поэтому всем дольщикам мы хотим сказать: если у вас есть кто-либо, кто согласен достроить дома на условиях выделения инвестиционной земли, дайте нам знать, мы обязательно с ними свяжемся и переговорим. Мы открыты для всех! Если надо будет куда-то поехать и встретиться, я готова, — заверила собеседница издания.

Например, дольщики третьего дома уже предлагали рассмотреть в качестве инвестора нижнекамскую компанию ЖИК-НК. И в «ФОНе» заверили, что изучат и эту возможность.

«Она сказала, что пришла нас вытаскивать, мы это поддерживаем»



Познакомились и уже успели сработаться с новым руководителем «ФОНа» и в Фонде поддержки дольщиков. В офисе ФПД уже прошло несколько рабочих встреч с участием Нурии Исхаковой.

— Мы работаем с руководителями всех проблемных застройщиков. Как нам известно, госпожу Исхакову назначили решением финансового управляющего, ей выпала сложная задача, и нам с ней предстоит пройти длинный путь по строительству домов в ЖК «МЧС». Будем работать, — пояснил «Реальному времени» исполнительный директор ФПД Иван Новиков.

«Мы работаем с руководителями всех проблемных застройщиков» — пояснил исполнительный директор ФПД Иван Новиков



Сегодня Ирина Князева комментирует ситуацию как член инициативной группы третьего дома ЖК «МЧС». Дольщица также успела познакомиться с новым директором «ФОНа»:

— Ее назначил финансовый управляющий Ливады, нас не спрашивали. Но когда мы с ней встречались, заявила, что с Дианой Наилевной давно знакома, «ФОН» знает хорошо. Она сказала, что пришла нас вытаскивать, мы это поддерживаем. Потому что нам по большому счету все равно, кто директор. Нам нужно строительство. Говорит, что работает по третьему и четвертому домам, мы верим и ждем, — поделилась мнением дольщица Князева.

Единственное, что ее беспокоит, — неоплаченная экспертиза по третьему дому: «Мы переживаем, как бы эта неоплаченная экспертиза не отразилась в будущем на нашем разрешении на стройку». По ее словам, дольщикам вернули не все деньги, собранные на эти цели: «была создана комиссия из числа дольщиков, перед которыми Диана Наилевна не смогла отчитаться в расходовании денежных средств, собранных дольщиками на экспертизу и проект».

Дольщики просят помощи с регистрацией ДДУ

К слову, среди активистов третьего дома произошел раскол. Ирине Князевой с ее сторонниками сейчас противостоит другая группа дольщиков:

— Мы вообще не согласны с позицией Князевой. Когда мы узнали, что она из денег дольщиков на проект и экспертизу для дома получает зарплату, для нас это было шоком, потому что дольщиков об этом не предупреждали. Нам говорили, что она будет получать зарплату из «ФОНа». Если бы она сама об этом сказала, думаю, никто не был бы против как-то оплачивать ее услуги. Но по сумме, наверное, можно было бы уменьшить. Мы по 40 тысяч на проект скидывались, и для людей это была большая сумма, а она ее ежемесячно получала. Но у нас все равно нет цели устранить Князеву. Просто хочется доносить до дольщиков достоверную информацию, — рассказала одна из дольщиц Лилия Мухаметгараева.

Кто из названных ранее кабмином инвесторов зайдет в проект на Губкина, по словам директора «ФОНа», определится в ближайшее время. Фото kzn.ru

К новому директору Нурие Исхаковой у этой группы активистов нареканий или поводов усомниться в работе пока нет: «Я вижу, что она легко идет на диалог, отвечает за свои действия. Если сказала, что ищет инвесторов, потом говорит, кому звонила, с кем вела переговоры. Поэтому, пока она на этом посту, у меня даже сомнений нет, что она что-то не в пользу дольщиков делает».

«Оппозицию» Князевой сейчас волнует другая проблема — регистрация договоров долевого участия (ДДУ). У дольщиков в третьем доме на руках только предварительные договоры (ПДДУ). В суде покупатели квартир не смогли решить вопрос, поэтому просят правительство РТ, руководство Фонда поддержки дольщиков, исполкома Казани и Росреестра организовать круглый стол по этой теме.

Представители такого же «свайного» дома №4 в ЖК «МЧС» также не видят свою соседку и соратницу Ливады руководителем «ФОНа». Во-первых, потому что у нее нет необходимого опыта, во-вторых, «понятно же, чьи интересы она будет представлять, явно не дольщиков». Видимо, поэтому новый директор фирмы Исхакова устроила все стороны:

— Достаточно адекватная, не рубит с плеча, прежде чем предпринять какие-то шаги, вникает в дело. Как я поняла по разговору, опыт в строительстве есть. Хотя даже будь на ее месте другой или третий человек, актив нашего дома все равно бы выстроил с директором «ФОНа» отношения. Потому что в нашем случае сейчас ходить искать, кто виноват?.. Ну мы все знаем, кто виноват. Нужно не виновных искать, а выход из ситуации, и такой, чтобы с наименьшими потерями для дольщиков, — убеждена еще одна активистка комплекса Гульнара Закирова.