Ввод жилья в России вырос на 8,2% вопреки прогнозу падения на 11%

Цифры исследования сверялись с данными ЕРЗ, ДОМ.РФ, Dataflat и Банка России на сентябрь 2026 года; сам опрос прошел в сентябре 2025-го

Фото: Артем Дергунов

Осенью 2025 года эксперты и участники отрасли строили прогнозы, каким будет рынок девелопмента в 2026 году. Опрос ERZ.RF и 22/11 Development позволил сопоставить эти ожидания с фактическими данными на сентябрь 2026 года — по продажам, запускам, вводу жилья и ценам. Получилась довольно точная картина: по большинству показателей рынок идет в графике, но есть и отклонения. Об этом стало известно во время подведения итогов III квартала 2026 года на рынке новостроек на фоне вступления в силу новых условий семейной ипотеки.

Продажи по ДДУ прогнозировали на уровне 480 тыс. квартир за год. За первые восемь месяцев закрыто 319,1 тыс. — при таком темпе годовой результат составит около 479 тыс., то есть ровно на уровне ожиданий. Средняя площадь строящейся квартиры совпала с прогнозом почти до десятой доли метра: 48,7 квадрата против ожидаемых 48,6 квадрата. Рост цен на новостройки тоже в пределах плана: +4,9% за январь — август при годовом прогнозе +6%.

Зато в предложении рынок пошел выше прогнозной траектории. Девелоперы запускали новые проекты активнее, чем собирались: за восемь месяцев введено в продажу 24,9 млн квадратных метров — это 83% от запланированных на год 30 млн. Ввод многоквартирных домов также оказался выше ожиданий: 21,9 млн за восемь месяцев с ростом на 8,2% год к году, хотя прогнозировалось снижение на 11%. Единственный показатель, который пока хуже прогноза, — ключевая ставка: девелоперы рассчитывали на снижение до 13% к концу года, но сейчас она составляет 14%.

Ключевой вывод исследования касается не макроэкономики и не спроса, а поведения самих застройщиков. Каждый из них рассчитывал расти быстрее рынка, если остальные сократят запуски. В реальности все вышли на стройку почти одновременно — и совокупное предложение оказалось выше прогнозной траектории, хотя дополнительного покупателя не появилось. Цифры исследования сверялись с данными ЕРЗ, ДОМ.РФ, Dataflat и Банка России на сентябрь 2026 года; сам опрос прошел в сентябре 2025-го.

Дмитрий Зайцев