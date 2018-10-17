«Не поднимайте среди людей панику!» Большое Казанское кольцо готовят к выкупу

На пути последнего участка дорожного мегапроекта Казани лежат интересы хозяев 232 земельных участков. Среди них есть и садоводческие общества

В будущем году Казань возобновит строительство финального участка грандиозного дорожно-транспортного инфраструктурного проекта — Большого Казанского кольца (БКК). И хотя его полная стоимость пока остается неопределенной, казанские власти рассчитывают на привлечение федерального финансирования, заявили журналистам в кулуарах международной выставки «Дорога 2018», проходящей в «Казань Экспо». Главная загвоздка, о которую могут всерьез споткнуться местные власти, заключается в необходимости выкупа земельных участков для прокладки новой трассы. К 1 марта им необходимо завершить трассировку маршрута, а значит, и выкуп земель у собственников, сообщил журналистам глава ГКУ «Главтатдортранс» Эдуард Данилов. Подробности в материале «Реального времени».

1 марта — первый дедлайн для БКК



Завершающий участок Большого Казанского кольца вновь выходит на повестку дня дорожно-строительного комплекса Татарстана. К 1 марта заказчик инфраструктурного проекта «Главтатдортранс» планирует завершить подготовку проектно-сметной документации и передать ее в Главгосэкспертизу. Об этом рассказал журналистам перед открытием международной выставки «Дорога 2018», которая проходит в эти дни в «Казань Экспо», глава ГКУ «Главтатдортранс» Эдуард Данилов. «В следующем году мы начинаем дальнейшее развитие Большого Казанского кольца в Казани. Это очень емкий проект», — поделился он планами по завершению строительства БКК. По его словам, строительные работы должны начаться уже в будущем году.

«Нам осталось завершить строительство кольца от «Солнечного города» — с выходом на улицу Магистральную, и дальше через речной порт — на Кировскую дамбу, чтобы полностью замкнуть кольцо», — обозначил он траекторию проекта. По его словам, заказчики намерены заложить в техническую документацию требование о строительстве дороги первой категории с трамвайными путями, которые закольцуют действующий трамвайный маршрут №5 (соединяет жилой комплекс «Солнечный город» на юге Казани с центром города, — прим. авт.).

Выкуп не входит в смету БКК

Финансовые параметры инфраструктурного проекта остаются неопределенными, утверждает глава «Главтатдортранса». По его словам, стоимость проекта трудно назвать, поскольку нет утвержденного проекта строительства. «Сейчас объявлен тендер на проектные работы», — пояснил он, отказавшись называть претендентов из числа проектантов. По его словам, итоги будут подведены в конце осени. Отвечая на вопросы «Реального времени», он согласился, что одним из главных препятствий в определении трассировки является прохождение дороги по территории частных земельных участков, которые неизбежно придется выкупать у собственников. «Действительно, на пути будущей дороги располагается порядка 232 участков, находящихся в частной собственности. Преимущественно это садовые участки», — согласился он. Правда, проблему выкупа земель предстоит решать не республиканским, а местным властям. Эдуард Данилов подчеркнул, что расходы на выкуп частных земель не войдут в общую смету проекта, поэтому местным властям придется договариваться самостоятельно. Какую цену они могут предложить казанцам — неизвестно. Но к моменту начала строительства территория должна быть освобождена от построек и обременений, подчеркнул он. «К марту 2019 года, когда нам нужно будет уже зайти в Главгосэкспертизу», — сообщил директор ГКУ «Главтатдортранс».

Закольцевать Казань

Напомним, БКК строится с 2010 года как кольцевая городская магистраль для организации непрерывного движения с юга Казани. Особенность БКК в том, что почти на всем протяжении у дороги есть дублер в качестве обособленной полосы для движения трамвая маршрута №5. В перспективе этот трамвайный маршрут должен стать кольцевым. Для этого нужно проложить дополнительно 4 км новых путей от «Солнечного города» до улицы Авангардной. Для чего необходимо построить транспортную развязку воздушным путепроводом. Но эти проекты были отложены на 2019—2020 годы. Хотя в начале 2018 года звучали робкие обещания продлить трамвайные пути по маршруту №5 на 900 м до ЖК «Солнечный город», который фактически отрезан от общественного транспорта (есть по одной стороне автобусное сообщение). Кроме этого, в этом микрорайоне ведется активное жилищное строительство.

В начале весны главное дорожное ведомство региона, «Главтатдортранс», наконец-то объявило первые тендеры для проведения проектно-изыскательных работ для продолжения Большого Казанского кольца, которое так и не превратилось в кольцо со времен Универсиады-2013. Замкнуть его должны в соответствии с генпланом до 2035 года. Один из трех тендеров объявлен на проектно-изыскательные работы по участку БКК от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковской стоимостью 50 млн рублей. Участок этот совсем короткий, длиной около 800 метров, но сейчас для его проезда нужно сделать крюк длиной минимум 4 километра. О тендере было объявлено 26 сентября, заявки будут приниматься до 17 октября, а рассматриваться они будут 18 октября. Работы будут профинансированы из бюджета Татарстана и должны быть выполнены до 24 мая 2019 года. Согласно техническому заданию, всего на проектируемом участке будут четыре полосы движения, ширина полосы для основного потока составит 3,5 метра, а для общественного транспорта — 3,75 метра. Помимо непосредственно дороги, должна быть спроектирована двухуровневая развязка, говорится в конкурсной документации.

Исполком Казани: не поднимайте панику!

Каким образом казанские власти намерены выкупать садовые участки, которые находятся на пути трассировки БКК? Заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев заявил, что без утверждения проекта планировки с определением «красных линий» говорить о выкупе преждевременно. «Не поднимайте среди людей панику, — попросил он журналистов. — Сначала должен быть разработан комплексный проект: генеральный план земельного участка, проект планировки. Тогда будет понятно, где проходят «красные линии». И вот в границах «красных линий» мы начнем работать по выкупу земельных участков. Пока проект планировки не утвержден, поэтому мы этого делать не будем», — заявил он. Добавим, что проект планировки должен пройти общественные слушания, а сам документ должен быть вынесен на общественное обозрение и обсуждение. «И только после его принятия мы можем говорить о выкупе земель. Сейчас это несвоевременно, поэтому я не хочу отвечать на ваши вопросы. Сначала проектный институт должен обозначить «красные линии». Управление архитектуры должно рассмотреть их, согласовать, должны подготовить проект планировки, провести общественные слушания, после чего принять постановление. Потом уже можно говорить о границах и ценах», — резюмировал Куляжев.

Завершить строительство БКК невозможно только за счет городского и даже республиканского бюджетов. «Мы очень надеемся на привлечение федеральных денег», — отметил он. Глава комитета по благоустройству Казани также указал на то, что стоимость завершения БКК определится после утверждения проекта. «А пока объявлен конкурс на проектирование». Завершить строительство БКК планируется за 2 года. Речь идет о прокладке новых коммуникаций на существующие. Уже сейчас строится новый путепровод в районе озера Кабан, который позволит пересекать часть дороги в районе озера по воздуху.