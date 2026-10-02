«Учредил и управлял»: силовики нашли «карманную» фирму экс-мэра Бугульмы?

По делу о незаконном участии в бизнесе Линар Закиров пока не допрошен

Обыски в казанской квартире Линара Закирова проходили еще в 2025-м, а уголовное дело против него возбудили в этот понедельник 28 сентября. По данным «Реального времени», бывший глава Бугульминского района пока не задержан и не допрошен. Расследованием обстоятельств его участия в бизнесе занимается Следком при сопровождении экономической полиции.

Вменяемый период преступления: 18 июля 2022 года — 28 апреля 2025 года. По версии силовиков, на посту главы района Закиров умышленно и вопреки установленным для чиновника запретам и во вред муниципальной службе занимался бизнесом — «учредил на доверенных лиц Галиуллина и Юсько компанию «Дорстрой» в Бугульме и участвовал в управлении этой организацией лично и через тех же доверенных лиц, предоставляя льготы и преимущества и оказывая покровительство в заключении контрактов и договоров на территории Бугульминского района».

Заметим, за указанный период «Дострой» смог заключить почти два десятка бюджетных контрактов на 67 млн рублей. Справедливости ради — там были не только заказы от бугульминских властей. Компания занималась демонтажом тротуаров в Чистополе, ремонтировала дороги в Самарской области, даже ремонтировала кабинет психологической лаборатории в бугульминском СИЗО-3 по заказу ФСИН. При этом, по данным «Спарк-Интерфакс», за 2025-й показала доход в 584 млн рублей при расходах в 580 млн, а в 2026-м заключила еще ряд госконтрактов на полмиллиона с лишним.

Указанные доверенные лица — числятся учредителями «Дорстроя», при этом Эльмира Юсько является родственницей экс-мэра, сестрой его супруги, а Радик Галиуллин известен в Бугульме, как успешный бизнесмен, ныне привлеченный к уголовной ответственности по другому, коррупционному делу.

Именно в ходе расследования дела на Галиуллина сотрудники правоохранительных органов изучали деятельность вышеназванной фирмы, поступления и перечисления, и получили основания подозревать коммерческую связь с Закировым. В итоге материалы дела в отношении него были выделены в отдельное производство и по ним в 6-м отделе по особо важным делам Следкома по РТ возбудили новое дело по статье 289 УК РФ — незаконное участие в предпринимательской деятельности.

Статья не тяжкая — максимальное наказание лишение свободы на срок до двух лет. В случае с бугульминским отставником срок давности истекает в апреле 2027-го. Если конечно в ходе следствия не появятся дополнительные эпизоды.

Проведенный еще в 2025 году обыск в казанской квартире Закирова был связан с делом об отчуждении муниципальной квартиры, которая ранее, на условиях социального найма, предоставлялась одному из его подчиненных.

Со стороны прокурора РТ было два иска к Линару Закирову и его близким. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в отставку с поста главы района Линар Закиров ушел на фоне рассмотрения антикоррупционного иска прокурора Татарстана Альберта Суяргулова в прошлом году. На данный момент в отношении бывшего мэра и его близких судами вынесены два вступивших в силу решения о конфискации разницы в доходах и расходах. Высокогорский райсуд Татарстана в 2025 году удовлетворил требования по активам на 115 млн рублей, включая жилье и участки в Казани, Москве и Сочи, а также тому самому Porsche, а Бугульминский постановил — обратить в доход государства трехкомнатную квартиру в Бугульме и иномарку Mazda 2022 года выпуска, которые приобретались в 2023 году за 7 млн рублей и оформлялись в собственность не посторонней для главного ответчика дамы.

Оба решения суда приставами уже исполнены — в доход государства переданы в том числе квартира в казанском ЖК «Дом на Кремлевской», жилплощадь в московском ЖК «Сердце столицы», а также дом с участком и квартира в Сочи. Процедура оценки данной недвижимости еще не завершена. А вот белоснежный Porsche Cayenne, который забирали из двора дома, где живут Закировы, уже ушел с торгов за 5,6 млн рублей.

Представлявший в гражданских делах интересы Закировых адвокат уголовное дело против клиента пока не комментирует.

Ирина Плотникова