От «счастья» до «смерти». История самого знаменитого арт-объекта Перми

Девять лет пермскую набережную не покидает «Счастье не за горами». Однако в начале октября надпись за один день исчезла из-за выходки местного художника.

Фото: Дмитрий Овчинников

Один из самых узнаваемых арт-объектов России «Счастье не за горами» в последние годы переживает не лучшие времена. Появившись на набережной и став символом Перми, надпись знаменовала собой «культурную революцию» в городе. Спустя несколько лет «счастье» состарилось и начало подвергаться атакам вандалов. Особенно сильно инсталляция страдала во время приезда столичных футбольных болельщиков, не стеснявшихся расклеивать стикеры любимых команд на буквы. Последней каплей для арт-объекта стал перформанс пермского художника, из-за которого власти принудительно демонтировали «счастье». Подробнее — в материале «Реального времени».

Зарождение легенды

Фразу и арт-объект «Счастье не за горами» придумал и воплотил в жизнь российский художник Борис Матросов в 2005 году. Он был создан для подмосковного фестиваля ландшафтных объектов «АртПоле». В Перми надпись оказалась в 2009 году в рамках public-art-программы «Музей в городе», которую проводил в городе музей современного искусства PERMM. Изначально планировалось временное размещение конструкции, но потом было решено оставить ее на постоянной основе.

Инсталляция, сделанная из фанерных двухметровых красных букв, стала символом «культурной революции», своего рода знаменем надежды на лучшее для пермяков. Арт-объект мелькал в фильме «Географ глобус пропил» и в сериале «Реальные пацаны», обрел популярность как место для селфи и моментально разошелся на сувениры и фотооткрытки.

Арт-объект обрел популярность как место для селфи и моментально разошелся на сувениры и фотооткрытки. Фото Дмитрия Овчинникова



Еще большую славу «счастье» обрело после сброса воды на Камской ГЭС. Вода залила часть набережной, при этом буквы возвышались над рекой словно на плаву. С тех пор пермяки всегда с нетерпением ждут весеннего сброса воды, чтобы сделать яркие снимки. Особенно прекрасно надпись выглядит на закате.



«Благодаря этому проекту культурная жизнь в Перми на тот момент могла сравниться с жизнью в Москве, наверное. Другой вопрос в том, что мы это не ценили. Было много недовольных действиями губернатора Анатолия Чиркунова и культурной политикой Марата Гельмана. Критиковали те же самые арт-объекты. Потом все это заглохло, Чиркунов с Гельманом уехали, и этого реально стало не хватать», — вспоминает пермский журналист Елена Пьянкова, писавшая на культурные темы города в начале 2010-х.

Грустное «счастье»

Популярность со временем сказалась на арт-объекте. С годами под ним потрескался асфальт появились трещины и сколы на фанере. Потом пришло ежесезонное «нашествие» вандалов: то надпись исписывали различными граффити, от чего волонтеры несколько раз за свой счет отчищали поверхность «счастья», то фанаты футбольных клубов расклеивали стикеры на буквах, то в арт-объект врезался гидроциклист. Бывали и несчастья. Рядом с набережной утонули несколько человек, а одним из скандальных уголовных дел 2015 года стало изнасилование воспитательницы детского сада полицейским возле инсталляции.

Только в 2017 году арт-объект был поставлен на баланс городского центра охраны памятников и переведен в муниципальную собственность. До этого он считался бесхозным — за ним никто не следил и не охранял.



Еще большую славу «счастье» обрело после сброса воды на Камской ГЭС. Фото Дмитрия Овчинникова



«Смерть не за горами»

2018 год оказался знаменательным для арт-объекта — надпись впервые убрали с набережной. В ночь на 11 октября неизвестные заменили слово «счастье» на «смерть». В итоге получилось «Смерть не за горами». На утро власти демонтировали инсталляцию.

На следующий день по данному факту в полицию поступило сообщение от администрации города о порче объекта. Правоохранители начали устанавливать причастных к произошедшему. По информации полиции, в результате противоправных действий мэрии был причинен ущерб в размере 45 тысяч рублей.

«Сумма, которую назвал город, явно завышена. А если учесть, что бюджетных средств на производство объекта не тратилось, так как он был принят на учет как бесхозный, и эксперты обсуждали необходимость воспроизвести «счастье» в более подходящем материале, то в принципе и процесс взыскания ущерба выглядит не очень оправданным», — прокомментировала ситуацию депутат пермской городской думы Надежда Агишева.

«Постмодернистский жест»

17 октября стало известно имя человека, изменившего буквы на объекте. Им оказался пермский художник Алексей Илькаев, известный под псевдонимом Sad Face. Арт-директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева подтвердила информацию, что фигурантом дела является именно Илькаев. Также она сообщила, что художник оформил явку с повинной.

Алексей Илькаев известен своими мрачными работами на городских объектах города. Фото из личного архива Алексея Илькаева (perm.aif.ru)

«Арт-объект убрали на ремонт, это большой перерыв в его 9-летней жизни. Его часто ломали, он стоял без букв, но так, чтобы его убирали, еще не было никогда. Можно сказать, что в каком-то смысле работа умерла и вернется к нам уже заново рожденной», — отметила Аллахвердиева.

Сам Илькаев ранее отрицал свою причастность к произошедшему. Кроме того, он выпускает атрибутику и сувениры с надписью «Смерть не за горами», которую продает в социальных сетях. Он известен своими мрачными работами на городских объектах города — в его творчестве преобладают экзистенциальные мотивы.

Создатель арт-объекта Борис Матросов также высказался о выходке пермского художника. В беседе с корреспондентом «Реального времени» он сказал, что не считает поступок Илькаева вандализмом, для него — это «постмодернистский жест на фоне его работы».

«Хотя можно было бы просто поставить рядом свою работу и посмотреть, как это выглядит. В целом у всех людей разное мнение и вкусы. Кому-то нравится «счастье», кому-то — нет, Но факт в другом — работа прижилась и находится на своем месте», — подытожил Матросов.

Стоит отметить, что городские власти вернут арт-объект «Счастье не за горами» на пермскую набережную зимой этого года.