Ошибочка вышла: глава Минсвязи прокомментировал скандал с взлетевшей ценой аренды в Иннополисе

По словам Романа Шайхутдинова, жилье в «умном городе» будет сдаваться по прежним расценкам, исключением могут стать только новостройки

Фото: Роман Хасаев

Отчитался о работе портала госуслуг сегодня перед журналистами министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов. А по завершении пресс-конференции он ответил на вопрос «Реального времени», не имевший прямого отношения к вопросам предоставления госуслуг в виртуале, но жизненно важный для тех, кто этот самый виртуал активно развивает.

Ошибочка вышла



Жители самого «оцифрованного» города Татарстана — Иннополиса — получили на днях уведомление о повышении с 1 ноября платы за аренду жилья более чем в два раза. Мэр города Руслан Шагалеев, которому возмущенные арендаторы переслали скрины уведомлений в мессенджере, «успокоил» жителей тем, что арендную плату поднял ГЖФ, не согласовывая этот вопрос с мэрией, которая была против повышения цен. Шагалеев уточнил: «Эскалировали вопрос президенту республики», а затем в обсуждение включился и министр Роман Шайхутдинов, веско пообещавший: «Решим!» Скриншоты этих сообщений быстро разлетелись в мессенджерах и соцсетях…

Как отреагировал Рустам Минниханов на нешуточную эскалацию цен в Иннополисе, осталось за кадром. А министр информатизации и связи РТ заявил сегодня корреспонденту «Реального времени»:

— На наш взгляд, произошло ошибочное размещение информации о повышении стоимости жилья. На следующий день [на сайте ГЖФ] была опубликована информация, что ничего не меняется. Вот этот скриншот почему-то не ходит!.. Жилье остается по той же стоимости, что и была, и на следующий год увеличение арендной платы не планируется.

Однако затем Роман Шайхутдинов добавил, что «в городе будет развиваться еще и строительство многоквартирного коммерческого жилья и любое изменение цены будет продиктовано в том числе и движениями, связанными с общей экономической ситуацией в стране». То есть дал понять, что рост цен на аренду жилья в Иннополисе все-таки неизбежен.

Жители самого «оцифрованного» города Татарстана — Иннополиса — получили на днях уведомление о повышении с 1 ноября платы за аренду жилья более чем в два раза. Фото Романа Хасаева

Талон впрок — министру урок

Похвалившись, что республиканский портал госуслуг востребован у 92 процентов трудоспособного населения республики, Роман Шайхутдинов обрисовал тенденции его развития. Оказывается, больше всего пользователей приходит туда сегодня потому, что так удобнее… выстроить отношения со школой, где учится ребенок: за 9 месяцев 2018 года по отношению к аналогичному периоду 2017-го прирост таких посетителей-родителей составил целых 105%. Очень значительно — на 33 % — увеличился и приток пользователей, которым надоело стоять в очередях на оплату ЖКУ на почте и в банках. Люди быстро оценили, что на портале госуслуг за ЖКХ платишь, не вставая с кресла, — и никаких тебе процентов за перевод денег с карточки…

На 12% больше людей стали через портал записываться на прием к врачу, однако тут есть закавыка: пациенты на всякий случай резервируют сразу несколько «явок» — на разное время. А приходят, разумеется, лишь один раз. Остальное время пропадает впустую, что при существующем дефиците врачей в поликлиниках является форменным безобразием. Поэтому, по словам министра, сейчас спешно проводится работа по совершенствованию программного обеспечения и уже скоро записаться к доктору можно будет только один раз.

Девочки — к доктору, мальчики — к инспектору

Количество посетителей портала, имеющих целью проверку и оплату штрафов ГИБДД, по данным Министерства информатизации и связи, выросло незначительно — всего на 2 процента. Что объяснимо: эта услуга пользуется спросом в первую очередь у мужчин, а они давно сообразили, что через портал платить удобнее и выгоднее. Минсвязи даже закономерность вывело: дамы на портале чаще всего записываются к врачу, а кавалеры — платят за быструю езду.

Корреспондент «Реального времени» передала министру вопросы, которыми все чаще задаются недисциплинированные водители: почему время от времени оказывается невозможным не только оплатить, но даже и увидеть новые штрафы и зачем на госуслугах стали рекомендовать распечатывать и возить с собой квитанции об их оплате для предъявления в случае надобности инспектору?

Минсвязи даже закономерность вывело: дамы на портале чаще всего записываются к врачу, а кавалеры — платят за быструю езду. Фото Максима Платонова

Роман Шайхутдинов пояснил, что при взаимодействии двух участвующих в передаче информации о штрафах ГИБДД и их оплате систем — муниципальной и федеральной — время от времени происходят сбои, но вины местных связистов в этом нет:

— Есть три сценария развития событий. Первый — в личном кабинете пользователя высвечивается штраф, готовый к оплате. Второй — штраф высвечивается, но оплатить его невозможно. И третий — при запросе о штрафах система отвечает, что сервис временно недоступен. Это означает, что федеральный сервис не отвечает на запрос. В этом случае надо просто подождать… но мы ни разу не сталкивались с тем, чтобы требовалось сохранять квитанции в бумажном виде. Электронная квитанция об оплате штрафа обычно направляется пользователю на электронную почту, она доступна в личном кабинете, и этого достаточно. А инспектору ГИБДД можно просто показать ее на экране смартфона.

ЗАГС временно недоступен, а Пенсионный фонд очень закрыт

Роман Шайхутдинов принес извинения татарстанцам за то, что с 1 октября временно недоступной стала такая популярная электронная госуслуга, как услуга ЗАГС. По его словам, ежегодно с помощью портала выдавалось только свидетельств о рождении ребенка свыше 10 тысяч, а теперь в ЗАГС надо обращаться лично. Объяснил это министр изменениями в российском законодательстве — с 1 октября все записи актов гражданского состояния вносятся в Единый федеральный реестр, и на то, чтобы отладить взаимодействие местного и федерального портала, требуется время…

Корреспондент «Реального времени» поинтересовалась, почему у нас при признанно высоком уровне виртуального межведомственного взаимодействия никак не наладят передачу информации из Пенсионного фонда в другие госорганы. Пенсионеру, чтобы получить налоговую льготу — к примеру, не платить налог за единственную находящуюся в собственности квартиру, до сих пор необходимо дойти до своего отделения ПФР, взять там (отсидев в очереди) справку о том, что он пенсионер, и лично отнести ее в бумажном виде в налоговую… Министр информатизации и связи ответил, что «работа в этом направлении ведется, однако все зависит от готовности Пенсионного фонда делиться информацией».

Роман Шайхутдинов принес извинения татарстанцам за то, что с 1 октября временно недоступной стала такая популярная электронная госуслуга, как услуга ЗАГС. Фото Максима Платонова

Услуг еще нет, а планы есть

Расширить спектр электронных госуслуг планирует Минсвязи еще до конца года. По новым услугам даже сформирован план: до 31 декабря портал должен обеспечить информирование граждан о положении на местном рынке труда (не менее 144 933 фактов), содействие им в поиске работы, а работодателям — в поиске работников (104 549 фактов), прием заявлений о временном трудоустройстве несовершеннолетних 14—18 лет (18 415), заявлений на проведение оплачиваемых общественных работ (10 205), содействие самозанятости безработных (1 341).

А еще до конца года планируется ввести в действие сервис оплаты через портал госуслуг государственных начислений (самообложение) и модернизировать сервис оплаты газа — так, чтобы пользователям стал доступен архив показаний газового счетчика, а на личную почту стали поступать уведомления о новых начислениях.

Приведи папу — выиграй смартфон

А с целью дальнейшего привлечения татарстанцев на сайт госуслуг в Минсвязи придумали хитрый ход — объявили среди школьников республики конкурс «IT-чемпион». Чемпионом, а вернее, чемпионами — в каждом районе республики их будет выбрано по трое — станут те ученики, которые больше всего близких и родственников привлекут к пользованию порталом госуслуг.

Каждый ученик будет получать баллы за каждое виртуальное действие привлеченных им пользователей портала — папы, мамы, бабушки, дедушки и вообще любого пользователя, который будет привязан к его, школьника, кабинету на сайте edu.tatar.ru. За действия по расчетам за ЖКУ, например, будет добавляться по 9 баллов, за заявление на место в детсаду — 5 баллов и т. д. От суммы баллов зависит, кто удостоится чемпионского звания и получит от Минсвязи ценный подарок — смартфон.