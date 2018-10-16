Эх, дороги: как решали главную российскую проблему и испытывали Kazan Expo на прочность

Вторая жизнь асфальтобетона, платная дорога до Москвы и очереди в гигантском выставочном комплексе

Фото: Олег Тихонов

Сегодня в Казани распахнул свои двери выставочный комплекс Kazan Expo, построенный для WorldSkills 2019. Будущая арена чемпионата мира рабочих профессий сегодня впервые прошла испытания наплывом публики. В ее стенах проходит Международная специализированная выставка «Дорога 2018» — новый проект Росавтодора по ежегодным форумам в разных городах. Дебютировать решили в столице Татарстана, приурочив к этому открытие заключительного участка челнинской трассы после реконструкции — теперь дорога, соединяющая два крупных города, будет четырехполосной. Подробнее — в материале «Реального времени».

Дебют Kazan Expo: очереди, очереди и очереди

Международная выставка «Дорога» для выставочного центра стала испытанием перед чемпионатом WorldSkills, для чего, собственно, объект и строили. Поэтому первостепенный интерес у участников, наверное, был не к содержанию события, а к его упаковке. Всю ночь и первую половину дня здесь вовсю еще наводили марафет — оттирали от строительной пыли полы, окна и двери. Ожидания от выставочного центра были завышенные, хотелось увидеть «второй Иннополис», поэтому простенький интерьер немного разочаровал.

Не отладили и логистику. Корреспондент «Реального времени» успел рано приехать и без очередей зарегистрироваться. Но коллегам и участникам выставки, которые подтягивались к 9.00, пришлось постоять в пробках. Сначала у шлагбаума, на въезде, потом на входе у металлодетектора, дальше на стойках регистрации. Открыться выставка должна была в 9.00 панельной дискуссией на тему освещения дорог, но к означенному часу в тысячном конгресс-холле было человек 20, не с кем было дискуссировать и в 10 часов. Чтобы и дальше не терять время, разрешили уже проходить без бейджиков.

Как сообщат потом на пресс-конференции: 5 тысяч человек зарегистрировались на выставку, а к 12 часам дня пришли 2 тысячи. Впрочем, дорожному освещению это все равно не помогло — зал был заполнен на 10%, хотя тема была интересная.

Да будет свет: как решат проблему темных трасс



Олег Понарьин, начальник управления надзорной деятельности ГУ по обеспечению БДД МВД РФ, сообщил, что 40% ДТП, произошедших в темное время суток в России, случаются из-за того, что дороги находятся в ненормативном состоянии. При этом, по словам спикера, в ряде регионов эта цифра доходит до 60%. Кроме того, что дороги не освещены, встречаются такие нарушения, как отсутствие разметки, отсутствие дорожных знаков, светоотражающих элементов на дорожных конструкциях.

— Наиболее критические месяцы — это ноябрь и декабрь, когда длительность темного времени суток увеличивается, а самое рискованное время — с 20 до 24 часов, — отметил Понарьин.

И если в городах на дорогах почти везде светло, то трассы освещает только свет фар.

— Мы используем старые технологии — довести нитку электроснабжения до трасс очень сложно. У нас хорошая практика освещения пешеходных переходов солнечными батареями, надо ее дальше дорабатывать, — предложил начальник ГУ по обеспечению БДД МВД РФ Михаил Черников.

Идея не нашла поддержки у замдиректора департамента программ развития Минтранса России Евгения Ткаченко. По его словам, в некоторых регионах ночь может длиться месяц, а нужно стабильное и надежное электроснабжение, и тут годятся только традиционные методы.

— Эти вложения будут окупаться, потому что ночью электричество девать некуда, и энергосистема будет работать стабильно, когда появится потребитель в темное время суток.

Вторая жизнь — асфальтобетону

Человек солнечной энергией сыт не будет (хотя солнца сегодня было в избытке — почти солярий из-за стеклянных стен павильона), поэтому по окончании дискуссии все отправились на фуд-корт. И… снова очередь. Залов было два, но по традиции работал только один (во втором не успели подключить технику). Не меньше 45 минут нужно было простоять, чтобы получить первое, второе и компот. Это, впрочем, никого не пугало, и очередь не рассасывалась до закрытия столовой.

Тем временем началась пресс-конференция замруководителя Федерального дорожного агентства Игоря Астахова. Он рассказал, что расходы на эксплуатацию дорог федерального значения в этом году составили 289,6 млрд. рублей, а на строительство и реконструкцию — 117,21 млрд. рублей, без ассигнований на строительство Керченского моста.

После строительства и реконструкции планируется ввести в эксплуатацию 275,7 километра федеральных трасс, а после работ по ремонту и содержанию в нормативное состояние будет приведено 8 450 километров автодорог. Один из участков этих 275 км новых дорог — в Татарстане. Это трасса Казань — Набережные Челны, которую начали реконструировать 10 лет назад, и завтра откроют заключительный участок.

— Это последние 30 км, которые теперь стали четырехполосными с разделением. Это позволит сделать дорогу безопасной и исключит встречные столкновения, — сказал Астахов.

Спросили у чиновника про новые технологии в строительстве дорог. Самой перспективной он назвал повторное применение асфальтобетона.

— В Германии каждая пятая тонна асфальта используется повторно. У нас дальше экспериментов повторный асфальтобетон не применяется. Надо развивать нормативную базу так, чтобы позволить заказчику эффективно применять материалы, которые уже использовались. Объем материала, который необходим для ремонта, сопоставим с возможностями строительной индустрии, и чтобы не создавать дефицита, мы должны использовать его повторно, — считает Астахов.

Платная дорога Казань — Москва: проекта нет, транспондеры есть

Вторую жизнь асфальту предусматривают и нацпроекты. В следующем году поставлены задачи на 10% увеличить объем новых технологий, которые будут применяться на объектах дорожного строительства по национальным проектам. «Я надеюсь, что Татарстан здесь будет лидером и выйдет не на 10%, а на больше», — сказал Астахов.

— Новые технологии должны повысить прочность дорог, минимизировать последствия перепадов температуры. Только за счет точного подбора состава асфальтобетона можно увеличить срок службы дороги на 20%. Законы физики нам не обмануть, необходимо применять новые технологии, более качественные, а значит, дорогие материалы, и более качественно осуществлять контроль за всеми процессами, — раскрыл секрет решения одной из российских проблем Астахов.

Применить на практике решения представится возможность уже скоро. Раз реконструкция трассы Казань — Челны завершена, значит, можно начинать еще одну стройку века — платную автодорогу Москва — Казань. К 2024 году ее хотят завершить, это будет один из этапов нового «Шелкового пути». Дорога должна быть четырехполосной, а скорость движения машин по магистрали составит 120 км/ч — это, пожалуй, все, что известно на данный момент.



Другие подробности проекта, в том числе по трассировке, Игорь Астахов сообщить не смог, этим, по его словам, занимается госкомпания «Автодор». Там, в свою очередь, заявили, что Минтранс РФ пока не передал им проект и говорить о чем-либо преждевременно.

Зато на стенде «Автодора» рядом с транспондерами (радиобрелоками, через которые списываются деньги) с изображением городов, где уже проходят платные трассы, уже появился транспондер с изображением Казани.