Даниил Шкурыгин: «Рынок автомобилей сейчас находится в устойчивом положении»

Коммерческий директор «Авто.ру» — о прогнозе цен на автомобили в следующем году, внезапной популярности Mazda и перспективе электрокаров

Фото: Сергей Козлов

Рынок легковых автомобилей растет и находится в достаточно устойчивом положении. Не обойдется без роста цен (скажется инфляция и повышение утильсбора с 1 января), однако он не превысит 5—10%, сообщил коммерческий директор «Авто.ру» Даниил Шкурыгин. В интервью «Реальному времени» он рассуждает об отсутствии перспектив Kia и Hyundai вернуться на российский рынок, привыкании пользователя к китайскому автопрому и главной проблеме электрокаров.

Цена на автомобили в 2027 году вырастет не более чем на 5—10%



— Какова динамика продаж в этом году по новым автомобилям и машинам с пробегом в России? Как изменилась и в какую сторону идет?

— Давайте начнем с новых. Если смотреть по первым восьми месяцам этого года по отношению к прошлому, то мы видим достаточно позитивную динамику — рост составил порядка 9% по России. По Татарстану он примерно похож.

Однако уже с сентября мы замечаем падение к предыдущему году. Оно связано с тем, что в 2025 году был экстренно введен дополнительный утильсбор. Это сильно подстегнуло продажи осенью прошлого года. В этом году такого фактора не будет. Есть плановое повышение утильсбора с января, и оно было заранее запланировано, но каких-то экстренных вмешательств со стороны регулятора нет, поэтому в этом году продажи будут плавные, то есть чуть меньше к концу 2026-го по отношению к прошлому.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается сегмента автомобилей с пробегом, то он исторически в России достаточно стабильный и двигается с колебаниями 1—2—3%. И сейчас мы идем с динамикой в 2% к прошлому году.

— Расскажите о средней цене на автомобили, как она менялась?

— За восемь месяцев средняя стоимость нового автомобиля в Татарстане выросла с 2,9 до 3,1 млн рублей, рост составил 2,7%. Самые популярные марки — Haval, Tenet, Lada, Geely и BelGee. На вторичном рынке динамика роста схожа: с начала года средняя стоимость увеличилась на 4%, до 1,4 млн рублей.

В целом мы видим, что плавный рост цен продолжается, но не такой интенсивный, как был в прошлые годы, когда скачки были более заметными.

— Какие прогнозы по продажам?

— Мы считаем, что рынок сейчас находится в устойчивом положении. В факторе достаточно высокой ключевой ставки он работает достаточно давно. И сам рынок, и потребители к этому подстроились. На какое-то экстенсивное снижение ключевой ставки (заседание запланировано на 23 октября, — прим. ред.) мы не рассчитываем, регулятор таких знаков нам на данный момент не дает, поэтому думаем, что плюс-минус в этих цифрах мы останемся. А цифры — 1,35 млн новых автомобилей в год и порядка 5,5 млн автомобилей с пробегом.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— А цена останется такой же?

— Да, с повышением на уровень инфляции. Конечно, плановое повышение сбора с 1 января даст определенный эффект, в первую очередь на импортируемые автомобили. Далее пойдет по цепочке — на автомобили, которые локализованы, скорее всего, тоже проиндексируют стоимость. Но я не думаю, что это будет больше, чем в пределах 5—10% на круг по следующему году.



Возвращение Kia и Hyundai маловероятно, а потребитель привыкает к китайским авто

— Продолжим тему импортируемых автомобилей. Mazda, которая официально ушла из России в 2022 году, в этом — взлетела в продажах. Рост показал какие-то совершенно космические цифры — 300—500%. Чем этот скачок можно объяснить?

— Во-первых, есть эффект низкой базы. Действительно, Mazda официально ушла как бренд из России, и продажи в какой-то момент времени приблизились практически к нулю. После того как ввели повышенный утильсбор, но сохранили льготную ставку на автомобили до 160 лошадиных сил, оказалось, что Mazda CX-5, самая популярная модель на данный момент из импортируемых, отлично вписывается в эти параметры и обладает привлекательной стоимостью. Это известный российскому потребителю кроссовер с неплохими характеристиками по комфорту.

— А сколько он в среднем стоит?

— Порядка 3,5—4 млн рублей. То есть это сравнимо со стоимостью нового китайского автомобиля. Те, кто привержен к старым брендам и еще не до конца перестроился под новый рынок, делают выбор в пользу того, что считают более проверенным.

— На прошлой неделе появились сообщения о возвращении Kia и Hyundai. Смогут ли они снова занять ту нишу на рынке, которую занимали до ухода?

— Это происходит уже на протяжении трех последних лет. Каких-то действительных сигналов мы не наблюдаем, что эти бренды могут вернуться, и в целом не сильно верим в эту возможность. Во-первых, все заводы, которые у них были, уже заняты производством китайских автомобилей. А во-вторых, если это будут автомобили, импортируемые даже из дружественных стран, таких как Казахстан, все равно ставка по утильсбору навряд ли сделает их сильно конкурентоспособными по отношению к китайским автомобилям.

Параллельно мы видим, что к китайским автомобилям потребитель все-таки привыкает. Все больше доверия, все больше интереса к ним, меньше вопросов, меньше каких-то рекламаций и так далее. Поэтому, даже если они вернутся в таком формате, конкурировать и по цене им будет достаточно тяжело.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Было время, когда очень много автомобилей завозили из Японии. Тренд сохраняется?

— Он усиливается и связан с тем, что утильсбор не работает на автомобили старше 30 лет. То есть вообще он фактически полностью льготный. И это дало всплеск. Сейчас ищут старые авто в приличном состоянии на аукционах, а у японцев есть культура поддерживать свой автопарк. Их массово ввозят, потому что это дешево.



Доминация гибридов и нишевость электрокаров

— Рынок электрокаров за последнее время тоже вырос. Три года назад руководитель группы ПФО «Авто.ру» Рустам Гатауллин в интервью говорил, что «электрички» — это больше городской транспорт. Сейчас ситуация поменялась?

— Они были в определенной своей нише, заняли небольшую совершенно долю, и объемы продаж по ним не росли. Но в этом году сыграл такой фактор, как топливный кризис, и сильно подскочил интерес даже не столько к новым электрокарам, сколько к недорогим с пробегом. Это Nissan Leaf прежде всего, достаточно известная, популярная модель. Люди просто пытаются заместить каким-то образом топливные проблемы, пересев на автомобиль, который ездит на электричестве. Это, естественно, дало определенный всплеск в продажах электрокаров.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

У нас последние несколько лет сильно растет интерес в сторону гибридных автомобилей — год к году он вырос практически в два раза, потому что они достаточно универсальные. В городе ты можешь ездить на электротяге, а за городом подключать бензиновый двигатель, но при этом сильно экономя расход топлива. Я лично считаю, что гибриды дальше будут доминировать, поскольку это оптимальное соотношение.

Электрокары останутся пока что более нишевым автомобилем. И тут есть много факторов, которые на это влияют, например инфраструктура зарядок. Население у нас не все городское, достаточно много тех, кто ездит на большие расстояния и кому необходима более стабильная работа автомобиля.

— Илон Маск показал первый летающий электрокар Tesla. В связи с этим есть очень футуристический вопрос — возможно ли, что гибриды или электрокары в дальнейшем заменят автомобили с классическим двигателем?

— С одной стороны, мы видим, что некоторые страны прям пытаются пересаживать на электромобили. Не скажу, что они проваливаются, но, скажем так, политика их постепенно корректирует, потихоньку смягчает отношение к автомобилям на ДВС (двигателе внутреннего сгорания, — прим. ред.). Мы это видим, например, в Китае. Он уменьшает сейчас субсидии на электромобили и говорит: давайте ДВС тоже будем покупать.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Европейские страны и производители немножко отклоняются от этого курса. Много кто заявлял, что у нас через 5 лет будут только электромобили и никаких ДВС больше не будет. Эти прогнозы тоже постепенно корректируются, потому что все упирается в инфраструктуру.

Еще один большой вопрос — куда утилизировать электрические батареи, потому что их переработать невозможно, они достаточно токсичны. То есть ты их не зароешь в землю и не сделаешь какое-то хранилище. И вот Китай действительно стоит перед вопросом: а что делать? Автомобили выходят постепенно из строя, как быть с батареями — непонятно. Пока человечество не решит этот вопрос — это тоже будет фактором, который будет сдерживать от дальнейшего развития.