«Кроме нашей Церкви никто не может дать отпор амбициям Константинополя»

Первый проректор Казанской православной духовной семинарии, игумен Евфимий о разрыве отношений между РПЦ и Константинопольским патриархатом

Фото: Роман Хасаев

Конфликт РПЦ и Константинопольского Патриархата, кажется, достиг апогея. На Священном Синоде в Минске было объявлено, что отношения разрываются. Что это означает и для простых верующих, и для авторитета нашей Церкви? На эти вопросы корреспонденту «Реального времени» отвечает первый проректор Казанской православной духовной семинарии, старший преподаватель кафедры религиоведения КФУ игумен Евфимий (Моисеев).

«Это, наверное, самое крупное разделение за всю историю»

— Ваше Высокопреподобие, Русская Православная Церковь разорвала отношения с Константинопольским Патриархатом. С одной стороны, в свете последних событий, это ожидаемый шаг. С другой — все же неожиданный. Что это означает для нашей церкви?

— Разрыв канонического общения с Константинопольским Патриархатом означает, что священнослужители нашей Церкви не смогут совершать Божественную литургию вместе с клириками, находящимися в юрисдикции Константинопольской Церкви. Так же и наши миряне не смогут причащаться в храмах этой Церкви. Соответственно, клирики и миряне Константинопольского Патриархата не смогут участвовать в таинствах, совершаемых в храмах Русской Православной Церкви.

Это, наверное, самое крупное разделение за всю историю православия (после Великого раскола 1054 г.), которое, конечно, будет чрезвычайно болезненным для множества православных людей по всему миру. Пока это разделение не будет преодолено, наши верующие уже не смогут причаститься ни в Александро-Невском соборе в Париже, ни в Ново-Валаамском монастыре в Финляндии, ни, что особенно печально, на Святой горе Афон, даже в Русском Пантелеимоновом монастыре, столь любимом нашими паломниками. Точно так же и верующие Константинопольской Церкви, в частности, принадлежащие к Русскому Западно-Европейскому Экзархату, находящемуся в юрисдикции Константинополя, не смогут причащаться в наших храмах.

«Пока это разделение не будет преодолено, наши верующие уже не смогут причаститься ни в Александро-Невском соборе в Париже, ни в Ново-Валаамском монастыре в Финляндии, ни, что особенно печально, на Святой горе Афон, даже в Русском Пантелеимоновом монастыре, столь любимом нашими паломниками». Фото hristofor.org



— Были ли в истории церкви подобные прецеденты?

— В истории подобные прецеденты, к сожалению, уже были. Так, имел место разрыв общения, который последовал после принятия Константинополем Ферраро-Флорентийской унии в 1438 году. Именно вследствие этого события Русская Церковь начала свое автокефальное бытие. Были и другие прецеденты, последний из которых произошел совсем недавно и был связан с образованием епархии Константинопольского Патриархата в Эстонии в 1996 г. Всякий раз Русская Православная Церковь стремилась преодолевать возникавшие разделения в духе любви и братолюбия. Но нынешний разрыв, судя по всему, преодолеть будет не так просто, поскольку нанесен очень серьезный удар не просто по единству Церкви, но по самым принципам этого единства. Легализован крупнейший на настоящее время в православном мире раскол, и это развязывает руки раскольникам всех мастей. Это очень глубокая рана на теле Церкви. В этой ситуации хуже всего, что подорвано доверие между Церквами. По сути дела, разрушена вся система межправославных отношений, международного канонического права, создававшаяся веками. Отмена решения 1686 года о переходе Киевской митрополии в юрисдикцию Московского Патриархата как «принятого вынужденно» порождает не только недоумение, но и подозрение, что таким же точно образом — в одностороннем порядке, без каких бы то ни было согласований и предупреждений — может быть отменено и решение о признании автокефалии Русской Церкви — просто как «принятое вынужденно». Как-то еще можно бы было это понять, если бы Константинополь на протяжении долгого времени ставил вопрос о возвращении Киевской митрополии в свою юрисдикцию, но до последнего времени нигде и никогда на официальном уровне эти претензии не озвучивались.

«Кроме нашей Церкви, никто не может дать отпор амбициям Константинополя»

— Как это повлияет на авторитет РПЦ в мире? Не останемся ли мы в изоляции?

— Очевидно, что сейчас кроме нашей Церкви, занимающей скромное пятое место в диптихе Православных Церквей, но при этом являющейся крупнейшей по количеству верующих, никто не может дать отпор амбициям Константинополя. Нужно понимать, что принятое нашим Синодом решение направлено не только на защиту своей канонической территории, но и на утверждение принципов межцерковных отношений, поскольку решение Константинополя является вызовом для всего мирового православия. Как в мире светской политики сегодня ни один серьезный вопрос не может быть решен без участия России, так и в православном мире все попытки изолировать Русскую Православную Церковь заведомо обречены на провал. Многие Церкви – в частности, Сербская, Грузинская и Элладская, испытывают серьезные проблемы с раскольническими группами, так что, очевидно, что возникшая проблема должна решаться на межправославном уровне. Нужно искать способы актуализации принципов соборности, адекватных для нашего времени. С большой долей уверенности можно сказать, что, если в ближайшее время поместные церкви не преодолеют возникший кризис, он будет развиваться по нарастающей.

— Отразится ли это на ситуации с нашими приходами на Украине?

— Конечно же, решение Константинополя вызывает тревогу и беспокойство за судьбу наших братьев на Украине. В лицемерные призывы к миру, которые прозвучали в заявлении Константинопольского синода, а тем более в обещания киевской власти, что будут соблюдены права верующих всех юрисдикций, верится с трудом: если украинская власть не потерпела даже того, что в некоторых регионах страны ее же граждане предпочитают говорить на русском языке, то что можно сказать о гарантиях безопасности тех украинцев, которые пожелают остаться в юрисдикции Московского Патриархата? Совершенно очевидно, что действия Константинополя ни к какому единству православия на Украине не приведут, а украинский народ вновь будет поставлен на грань разделения, которых уже было немало в его истории. Надеюсь, что в сложившейся критической обстановке верные чада Украинской Православной Церкви сплотятся вокруг своего предстоятеля Блаженнейшего митрополита Онуфрия и отстоят свое право быть в единстве с Русской Православной Церковью.

«Примирение, конечно, возможно, если Константинопольский Патриархат откажется от своих совершенно неприемлемых и чуждых духу подлинного христианства претензий на господство в мировом православии». Фото patriarchate.org



— Возможно ли примирение с Константинополем?

— Примирение, конечно, возможно, если Константинопольский Патриархат откажется от своих совершенно неприемлемых и чуждых духу подлинного христианства претензий на господство в мировом православии. Повторюсь, возникшая проблема касается не только двусторонних отношений Москвы и Константинополя, но и всего православного мира. Сегодня уже никому не удастся отсидеться в окопах — нужно чтобы все Церкви четко заявили свою позицию, и обсудили ситуацию в открытом диалоге на Всеправославном соборе. Будем молиться о том, чтобы единство православного мира было восстановлено.