Казань заняла 63-е место среди городов РФ по сроку окупаемости комнат при сдаче в аренду

В Питере комнаты окупятся быстрее, чем в столице Татарстана

Фото: Артем Дергунов

Комната в Казани будет окупаться 14,6 года при сдаче в аренду. По данному показателю столица Татарстана заняла 63-е место среди городов России, следует из аналитики портала «Мир квартир».

Как считали?



При подсчетах аналитики учли среднюю стоимость комнаты в городе (2,7 млн) и среднюю арендную ставку при сдаче объекта помесячно (15,5 тыс.). При таких вводных инвестиционная доходность комнат составила 6,8% годовых.

При этом Казань обогнала по инвестиционной доходности комнаты Москвы, которая оказалась на 68-м месте в топе. В столице России объекты стоят 5 млн рублей, а сдаются в среднем за 24 тыс. рублей в месяц, тем самым принося доходность в 5,8% годовых и окупая вложения через 17,3 года.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Однако столица Татарстана уступила по данному показателю Санкт-Петербургу, где комнаты стоят около 2,9 млн рублей, сдаются за17,4 тыс. рублей в месяц (доходность — 7%, окупаемость — 14,2 года, 62-е место в топе).

Самым доходным городом в плане сдачи комнат в аренду оказался Нижний Тагил — низкая продажная стоимость недвижимости (всего 569 тыс. за объект) обеспечила хорошие показатели, несмотря на то, что и плата за съем тут невелика (9,7 тыс.). Доходность недвижимости в этом городе принесет владельцу целых 20,6%, а окупится она всего за 4,8 года. От 5 до 7 лет будут окупаться комнаты в Ульяновске (доходность19,3% годовых), Брянске (16,8%), Рязани (16,2%), Вологде (15,5%), Пензе (14,8%)и Волжском (14,2%). Ненамного больше — в Череповце (14,2%), Смоленске (14,2%) и Кургане (13,8%).

— За счет низкой цены покупки доходность комнат всегда выше, чем доходность, например, квартир-студий, которая составляет 7,4%. А у полноразмерных квартир этот показатель еще ниже — всего 5,8%. Так получается потому, что цена средней студии выше цены комнаты в 2,4 раза, а полноразмерной квартиры — в 4,5 раза, в то время как арендная ставка больше в 1,8 и 2,7 соответственно. Однако не нужно забывать, что указанные нами показатели доходности и окупаемости достигаются только в том случае, если комната сдается все 12 месяцев в году, без простоев, — прокомментировал гендиректор портала Павел Луценко.

Ранее сообщалось, что цены на вторичное жилье в Татарстане выросли на 11% за год.

Никита Егоров