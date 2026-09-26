Цены на вторичное жилье в Татарстане выросли на 11% за год

Средняя цена квадратного метра «вторички» составила 177 тыс. рублей для однокомнатных квартир

Фото: Артем Дергунов

В августе средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья Татарстана увеличилась на 11% по сравнению с прошлым годом. К такому выводу пришли аналитики «Авито Недвижимости», результаты исследования которых имеются в распоряжении «Реального времени».

Средняя цена квадратного метра «вторички» составила 177 тыс. рублей для однокомнатных квартир. В целом по России наиболее заметная динамика зафиксирована в Санкт-Петербурге (плюс 20%), Нижнем Новгороде и Перми (по плюс 15%).

Реальное время / realnoevremya.ru

Количество сделок купли-продажи на российском вторичном рынке в августе составило 139,2 тысячи, что на 21% выше уровня августа 2025 года. При этом число ипотечных сделок выросло на 41%, а их доля достигла 30%. В самом Татарстане с помощью ипотеки профинансировали 38% всех покупок — это один из самых высоких показателей среди регионов.

Интерес пользователей к вторичному жилью вырос на 14% год к году, при этом спрос на студии увеличился на 20%, а на однокомнатные квартиры — на 19%. Предложение объектов на рынке за год сократилось на 19%.

— На фоне роста активности мы видим умеренное увеличение средней цены предложения. Это говорит о постепенной адаптации рынка к усилению спроса, — отметил управляющий директор направления вторичной недвижимости «Авито» Сергей Еремкин.

Ранее в «Реальном времени» вышел материал с советами экономиста, как правильно погашать ипотеку досрочно.

Зульфат Шафигуллин