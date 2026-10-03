Просроченная ипотека на вторичном рынке Татарстана выросла до 7,5 млрд рублей

Общий ипотечный портфель Татарстана на 1 августа достиг 620,3 млрд рублей.

Фото: Артем Дергунов

Объем просроченной ипотечной задолженности на покупку готового жилья в Татарстане на 1 августа 2026 года достиг 7,53 млрд рублей. С начала года долг вырос на 1,61 млрд рублей, или на 27%, следует из данных коллекторского агентства «Долговой консультант».

Динамика в республике опережает среднероссийские темпы: прирост за восемь месяцев составил 27% против 29% в среднем по стране, однако динамика за весь 2025 год была выше — 165% против 112% по РФ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Общий ипотечный портфель Татарстана на 1 августа достиг 620,3 млрд рублей. Доля просроченной ипотеки в общем портфеле региона на 1 июля составила 1,21%.

По итогам восьми месяцев 2026 года объем просроченной ипотечной задолженности на покупку готового жилья в России достиг 244,4 млрд рублей. За январь — август долг вырос на 54,5 млрд рублей.

Ежемесячный прирост неплатежей составляет в среднем 6,8 млрд рублей.

Напомним, на неделе стало известно, что Республика Татарстан заняла 43-е место среди регионов России по доступности ипотеки.

Зульфат Шафигуллин