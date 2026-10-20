«КОС-Синтез» стал единоличным лидером Евразийской ватерпольной лиги

Теперь казанцы готовятся к старту в Кубке конференций

Евгений Ярощук и Артур Фатахутдинов сдержанно довольны . Фото: предоставлено СК «Синтез»

В Казани завершился стартовый тур чемпионата Евразийской ватерпольной лиги. «КОС-Синтез» выиграл пять матчей, набрал 15 очков, став единоличным лидером стартовавшего сезона. Ближайшие конкуренты отстают на шесть очков. Подробности — в материале «Реального времени».

Ни минуты покоя

Воображаемое колесо, в которое угодили сильнейшие ватерполисты «КОС-Синтеза» — первый чемпионат мира по пляжному водному поло в Хорватии (от нас участвовали Федотов, Васильев, Пронин, Шейкин, Шепелев), турнир Спартакиады народов России, возвращение на европейскую арену, старт в Кубке Европы и домашний тур чемпионата Евразийской ватерпольной лиги — определенно должны были выбить физические силы у полевых игроков. Играть без перерывов с 31 августа по 18 октября, побывав в Загребе, Первоуральске, Афинах и вернувшись в Казань — это сильнейшее напряжение с учетом того, что подготовительный период начался значительно раньше старта турниров.

Как удалось выйти на пик формы и удержать его — это вопрос к врачам-реабилитологам и Евгению Ярощуку, поскольку здесь стояла задача ввода на пиковую готовность не одного-двух спортсменов, а целого коллектива. Именно с этой целью суперклубы иногда держат практически по два равно заменяемых состава. На эту тему надеемся переговорить с наставником ватерпольного «КОС-Синтеза» чуть позже, например, на сборах национальной сборной, поскольку важно было отработать домашний тур на пять с плюсом и немного разгрузиться психологически. Кстати, эти самые пять с плюсом казанцы заслужили без вопросов.

Когда Сергей Лисунов в порядке, соперников у него просто нет. предоставлено СК «Синтез»

Самым тяжелым стало противостояние с Астраханью

Изменения в регламенте чемпионата страны по водному поло, проводимые под эгидой Евразийской ватерпольной лиги, привели к тому, что участникам еврокубков — Казани и Волгограду — нельзя было пожертвовать ни одним матчем. Если ранее в истории казанцев были не совсем успешно проведенный регулярный чемпионат и победа в нем по итогам плей-офф, то сейчас ценность каждого очка возрастает многократно. Но казанцы выглядели блестяще и с ходу катком проехались по «Спартаку» из Волгограда 16:6. Дальше игровой календарь смилостивился, и можно было чуть перевести дух в игре со следующим соперником — МК СШОР «Восток» из Москвы 15:8. После чего снова предстоял матч со звездочкой, поскольку астраханское «Динамо» уже крепко вошло в число лидеров российского водного поло.

Астрахани, кстати, скорее всего, со временем удастся совершить невообразимое для нашего спорта, переместив интерес с футбола на водное поло. Поскольку местный «Волгарь» даже с такими мастодонтами, как Игорь Колыванов и Александр Подшивалов, работающими в тренерском штабе, не блистает на уровне второй лиги, а ватерпольная команда близка к тому, чтобы занять 2-е место в России. И именно противостояние с астраханцами получилось самым сложным для синтезовцев. К итоговой победе 17:12 пришлось идти через сложный период в игре, когда гости сравняли счет 10:10 в конце третьего периода. В этот момент Роман Шепелев забил гол, ставший началом разгрома в заключительном периоде 6:2.

В предпоследней игре казанцы обыграли до сей поры не имевшую поражений питерскую «Балтику» 25:13 и завершили домашний тур спокойной победой над первой дружиной Москвы — МК СШОР «Восток» — 16:10.

Иван Васильев доминирует. предоставлено СК «Синтез»

Гораздо интереснее с точки зрения интриги развивались события в трио Астрахани, Волгограда и Санкт-Петербурга. Астраханцы уступали по ходу матча Волгограду, но в этом случае они провели блестящий заключительный отрезок, выиграв и его со счетом 3:0, и поединок в целом — 12:11.

Поскольку в этом трио обменивались победами: Астрахань над Волгоградом, Волгоград над Питером, Питер над Астраханью, то представители этого трио расположились в турнирной таблице очень кучно. У динамовцев и спартаковцев по 9 очков, у балтийцев — 8, поскольку они свое питерско-московское дерби выиграли только в серии пенальти.

Здравствуй, Кубок конференций

Тем временем волгоградский «Спартак» стартует в отборочном турнире Кубка конфедераций, готовясь выступить в Греции, на площадке местного «Паниониоса». Кроме волгоградцев в группе хорватский «Загреб 1952», немецкий «Каннштатт 1898», португальская «Витория». Проведение матчей назначено с 22 по 25 октября. По итогам группового этапа три лучшие команды из каждой группы проходят во второй квалификационный раунд. В 2014 году команда под руководством Владимира Карабутова завоевала Еврокубок — второй по значимости клубный трофей континента, обыграв в финале по сумме двух встреч хорватскую «Младость» (11:5 дома и 5:9 на выезде). Из состава победителей в Волгограде остался Степан Андрюков, а четверо — Петр Федотов и Сергей Лисунов, Николай Лазарев и Адель Латыпов — сейчас защищают цвета Казани.

Николай Лазарев уже был обладателем еврокубка. предоставлено СК «Синтез»

Соперники у волгоградцев располагают любопытными игроками в составах. Сербы из «Партизана» Димитрие Ристичевич и Джордже Лазич у «Паниониоса», Константинос Гувис, бывший член национальной сборной, игроки которой разбросаны по многим командам чемпионата Греции, в котором выступают 14 команд. «Задар 1952», цифры в названии которого указывают на год основания клуба, ориентирован на местных игроков, и только ворота защищает легионер из Канады Броди Макнайт. Хорватов в канадском водном поло очень много, но селекционерам «Задара» удалось найти игрока с британскими корнями. Интернациональным выглядит состав немецкого клуба «Каннштатт 1898», который образован еще в конце XIX века, но парадокс в том, что и Димитрий Васильев и Тариел Хохобашвили — это немцы. А Арсений Пашковский — чех, который по молодости совмещал водное поло с хоккеем, играя в команде ХК «Летчи» из пражского района Летняны.

Преимущества стартующего еврокубка

Почему информация о третьем по рангу еврокубке по водному поло может быть интересна еще кому-нибудь помимо болельщиков Волгограда и «КОС-Синтеза», который стартует в этом турнире уже на групповом этапе, куда волгоградцам еще надо отобраться? Дело в том, что этот еврокубок может служить своеобразной «дорожной картой» для остальных российских видов спорта. Сейчас для нашей страны осталось совсем немного стран в Европе, куда можно въезжать в безвизовом режиме. В контексте развития связей в водном поло — это только Сербия и Черногория.

Как может осложниться участие в турнире в стране, куда необходимо делать визу, можно прочесть по мытарствам российских гимнастов, которые сейчас выступают на чемпионате мира в Голландии. Но у ватерпольного Кубка конференций есть очевидное преимущество даже перед Лигой чемпионов и Кубком Европы. Там распространена практика матчей команды друг с другом по принципу дома и в гостях. В Лиге чемпионов так играют уже со старта, в Кубке Европы с этапа одной восьмой. Но у российских команд изначально нет такой опции, как «домашняя игра». В Россию никто не приедет, и надо искать нейтральные страны и города, в которых надо было бы сыграть, так называемый «домашний» матч. В таком формате уже несколько лет существует спорт в Израиле и на Украине, где спортивные функционеры ищут по всей Европе место для многочисленных национальных молодежно-юниорских сборных и команд по всем игровым видам спорта.

Но россиянам вряд ли кто-то предоставил бы арену для проведения «домашних матчей». В этом, кстати, будет заключаться главная проблема, когда на международную арену разрешат вернуться представителям остальных игровых видов спорта, а проведение матчей в России останется под запретом.

Артем Одинцов традиционно надежен в обороне. предоставлено СК «Синтез»

В то же время Кубок конференций — это турнир с участием команд послабее уровнем и победнее бюджетами. Поэтому все свои матчи они проводят по групповому принципу, включая два четвертьфинала и «Финал четырех». Это дешевле для участников и гораздо проще для россиян с точки зрения визовой поддержки и логистики. А визит вице-президента World Aquatics, португальца Антониу Сильвы, в Казань, совпавший с проведением здесь старта Евразийской ватерпольной лиги, прямо демонстрирует, что международная федерация заинтересована в возвращении международных стартов в Россию.

И у Волгограда, который выиграл Лигу Европы в 2014 году, после чего приостановил участие в еврокубковых турнирах, а сейчас вернулся, и у «КОС-Синтеза», который 20 лет назад выиграл ЛЕН Трофи-2007, конечно же, есть амбиции, связанные с Кубком конференций. А у казанцев еще есть пример ЦСКА и «Зенита», которые завоевали футбольный Кубок УЕФА 2005 и 2008 годов, ранее вылетая из группового этапа Лиги чемпионов.