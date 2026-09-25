Четверть ипотек, выданных в Татарстане, пришлись на частные дома

Средневзвешенная ставка по таким кредитам составила 9,41% годовых, а срок — 26 лет

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане по итогам июля 2026 года выдали 634 ипотеки на строительство ИЖС объемом 3,1 млрд рублей. Причем относительно июня того же года количество займов сократилось на 26%, а объем выдач — на 30,7%, следует из аналитики Центробанка.

Согласно документации, почти четверть (24,97%) ипотек, выданных в республике по итогам июля, пришлись на строительство дома. Средневзвешенная ставка по таким кредитам составила 9,41% годовых, а срок — 26 лет.

Ранее сообщалось, что по итогам лета 2026 года спрос на недвижимость в Татарстане вырос на 27%.

Никита Егоров