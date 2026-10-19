В Татарстане в 2026-м объем строительства жилых домов остался на прошлогоднем уровне

В целом по России данный показатель упал на 14%

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане по итогам января — августа 2026 года ввели 2,8 млн кв. м жилой площади по линии строительства жилых домов, в том числе для ведения садоводства. Относительно аналогичного уровня 2025-го данный показатель не изменился, следует из статистики Росстата.

Если рассматривать статистику в целом по Приволжскому федеральному округу, то в ПФО данный показатель упал за год на 9,6%, до 10,6 млн «квадратов». Также снижение объема ввода жилых домов зафиксировано и в целом по России — 14%, до 58 млн кв. м, по итогам января — августа текущего года.

Ранее сообщалось, что в Казани спрос на недорогие летние дачи достаточно высокий, но в целом в стране рынок загородной недвижимости переживает реальный кризис. Подробнее о ценах на дачи и частные дома, возвращении спроса на загородную недвижимость и о том, на что обратить внимание при покупке летнего домика, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров