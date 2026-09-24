По итогам лета 2026 года спрос на недвижимость в Татарстане вырос на 27%

Самая сильная динамика зафиксирована в отношении жилых домов

Фото: Динар Фатыхов

По итогам лета 2026 года в Татарстане зарегистрировали 17,4 тыс. переходов прав собственности на жилые помещения по договорам купли-продажи (ДКП). Это на 27% больше, чем за июнь — август 2025-го (13,7 тыс.), сообщила пресс-служба Росреестра по региону.

— Количество ДКП в отношении индивидуальных жилых домов увеличилось на 14,7%, до 4 тыс., на земельные участки — на 5,5%, до 22, 7 тыс., — говорится в сообщении.

В целом за 8 месяцев этого года Росреестром Татарстана зарегистрировано 106,2 тыс. переходов прав на основании договоров купли-продажи, что на 7,4% больше, чем годом ранее (98,9 тыс. ДКП). Также положительная динамика наблюдалась и на первичном рынке недвижимости.

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Никита Егоров