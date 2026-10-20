В Татарстане началась распродажа залогового имущества банка-банкрота

Когда выгодная покупка недвижимости на аукционе может обернуться головной болью

Фото: Реальное время

В Татарстане распродают ипотечные земли, жилые дома и объекты коммерческой недвижимости, находящиеся в залоге у обанкротившегося банка «Нефтяной альянс». Один из лотов на аукционе стал предметом жалобы АСВ на организатора торгов в антимонопольную службу. Общая начальная стоимость выставленного на продажу имущества — 186,5 млн рублей, но часть лотов уже ушла практически по двойной цене или со значительным повышением. Подробнее о недвижимости, антимонопольной коллизии и перспективах продажи залогового имущества — в материале «Реального времени».

Земля, дома, коммерческие объекты

В Татарстанское УФАС поступила жалоба Агентства по страхованию вкладов, как конкурсного управляющего банка «Нефтяной альянс» (признан банкротом в 2017 году). Жалоба подана на казанское ООО «Вендер» — организатора торгов находящегося в залоге у банка имущества, расположенного на территории республики.

Общая начальная стоимость выставленного на продажу имущества — 186,5 млн рублей, распродается оно мелкими лотами разной стоимости. Самый дорогой из них — нежилое помещение в Казани на ул. Мазита Гафури, начальная цена которого — 66,97 млн рублей — аукцион не состоялся.

Самый дорогой лот — нежилое помещение в Казани на ул. Мазита Гафури. скриншот сайта Яндекс-карты

Среди лотов, часть которых уже распродана почти с двойным повышением цены в ходе аукциона, — земельные участки в коттеджном поселке Простоквашино в Малой Шильне, дома и участки под малоэтажную застройку в Семиозерке, Осиново, Сокурах, квартиры в Казани и Набережных Челнах. На торги выставлена и коммерческая недвижимость в столице и автограде, земля в Лаишевском, Тукаевском и Альметьевском районах. Но больше всего объектов продается в коттеджном поселке Простоквашино.

Кроме этих лотов, в настоящее время конкурсным управляющим выставлено право требования долгов пяти компаний (одно — к физлицу в порядке субсидиарной ответственности) на общую сумму свыше 915,8 млн рублей. Оператор торгов — Российский аукционный дом.

«Жалоба отклонена»

Как пояснили «Реальному времени» в УФАС по РТ, в жалобе АСВ в антимонопольное ведомство шла речь о двух «казанских» лотах — земельном участке на улице Мазита Гафури и нежилом помещении в здании, расположенном на этой улице. По мнению заявителя, организатор торгов допустил нарушение — отдельно выставил на продажу объекты, которые кадастрово связаны между собой — землю и коммерческое помещение в стоящем на этой земле здании.

Как пояснили «Реальному времени» в УФАС по РТ жалоба АСВ была отклонена. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— После того, как Комиссия Татарстанского УФАС запросила недостающие сведения в кадастре, выяснилось, что эти объекты не связаны, и довод заявителя был признан необоснованным, жалоба отклонена, — сообщили в Управлении «Реальному времени».

Когда маленькое ценится дороже

Комментируя «большую распродажу» находящихся в залоге у обанкротившегося банка объектов недвижимости, руководитель АН «Квартет» Рустем Сафин отметил, что иногда АСВ в таких случаях выставляет цену значительно выше рынка, либо ровно по рынку, и в таком случае далеко не всегда эти активы могут заинтересовать покупателей. Кроме того, обычно, говорит он, такие объекты чаще всего заложены по более высокой цене и, соответственно, продать их с первого раза не всегда получается — покупатели ждут снижения.

Выставленный на торги за 4,14 млн рублей и купленный за 4,17 млн земельный участок в Казани на ул. Мазита Гафури площадью 1,6 сотки он оценил как перспективный:

— В центре города, а Гафури — центр, редко выставляются на продажу небольшие участки вроде этого, где можно разместить офис, магазин. Получается, цена «входа» небольшая, а «проходимость» объекта будет достаточно большой, он быстро окупится. Когда мы говорим о более дорогих, крупных объектах, количество претендентов на них снижается. Но этот объект оказался ликвидным, хотя бы по цене: промзона в городе идет минимум миллион рублей за сотку для больших участков, а здесь немногим больше 2 миллионов за сотку, для такого маленького участка, это, в принципе, нормально.

Что же касается земельных участков под малоэтажную застройку, то тут, подчеркнул Сафин, все зависит от множества характеристик, но большого интереса к этим участкам у покупателей не будет, за исключением тех, что расположены близко к лесу, озеру, и т. п., то есть имеют какие-то преимущества перед другими.

Купить дешево — выселять долго

Начальную цену в 13,25 млн рублей за квартиру площадью 119 кв. м в Казани на ул. Четаева руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гиззатова считает очень привлекательной, но одновременно и настораживающей:

— Это очень дешево, и есть шансы, что этот объект уйдет с торгов с повышением. Но когда у вторичного жилья, особенно на аукционе, стартовая цена достаточно низкая, я рекомендую вначале посмотреть, не проживает ли там кто-то, и не придется ли покупателю самостоятельно заниматься выселением. Залоговое жилье может продаваться с зарегистрированными в нем жильцами. Или, например, после пожара.

А вот цену в сумме 1,6 млн рублей за 17-метровую комнату в Дербышках эксперт назвала адекватной. Так же как и цену на земельный участок в Осиново 3,5 млн рублей — эта локация, по словам Гиззатовой, пользуется стабильным спросом.