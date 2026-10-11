В Пестречинском районе утвердили норматив стоимости метра жилья — 120,5 тыс.

Стоимость метра определена по результатам исследования Некоммерческого партнерства «Союз оценщиков Республики Татарстан»

Фото: Артем Дергунов

В Пестречинском муниципальном районе Татарстана норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения на четвертый квартал 2026 года установлен в размере 120 533 рубля. Показатель нужен для расчета размера социальной выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

Постановление принято в целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан на 2026–2027 годы» государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан», утвержденной постановлением Кабмина РТ от 3 октября 2019 года №888.

Стоимость метра определена по результатам исследования Некоммерческого партнерства «Союз оценщиков Республики Татарстан».



Дмитрий Зайцев