Просроченная ипотека на первичном рынке Татарстана сократилась на 9 млн рублей

Татарстан — единственный регион в топ-10 по объему строительства, где зафиксирована отрицательная динамика

Фото: Динар Фатыхов

За восемь месяцев 2026 года объем неплатежей по ипотеке на покупку строящегося жилья в Татарстане снизился на 9 млн рублей, до 400 млн. К таким выводам пришли эксперты КА «Долговой Консультант».

Татарстан — единственный регион в топ-10 по объему строительства, где зафиксирована отрицательная динамика. Доля просрочки в портфеле при этом выросла с 0,267 до 0,291 процента.

Портфель ипотеки под залог договоров долевого участия в республике за этот период сократился на 10,2%, или 15,5 млрд рублей, опустившись до 137,5 млрд. Для сравнения, в целом по России за тот же период объем неплатежей вырос на 20%, до 22,5 млрд рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

С начала 2026 года объем неплатежей по ипотеке на покупку строящегося жилья в России увеличился на 20%, превысив 22,5 млрд рублей. При этом сам портфель таких кредитов сократился на 10%, до 4,19 трлн рублей. Среднемесячный прирост просрочки достиг 480 млрд рублей (1,2% портфеля).

В Приволжском федеральном округе, куда входит республика, просроченная задолженность увеличилась на 16,5%, до 2,6 млрд рублей. Лидером по абсолютному приросту неплатежей в округе стала Башкирия (+211 млн рублей). В 2025 году просрочка в Татарстане выросла на 65%, с 248 до 409 млн рублей.

При этом ранее стало известно, что на вторичном рынке просроченная ипотека в республике выросла до 7,5 млрд рублей.

Зульфат Шафигуллин