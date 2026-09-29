Как экс-банкира Роберта Мусина обязали вспахать 58 га в Лаишево

Суды двух инстанций поддержали иск ПИЗО по заросшим сорняком и арестованным землям осужденного бенефициара ТФБ

Фото: Реальное время

Накануне Верховный суд Татарстана вынес решение по иску к бывшему главе «Татфондбанка» Роберту Мусину и финансовому управляющему его банкротством Сергею Суханову. Предметом спора стало отсутствие деятельности на принадлежащем экс-банкиру участке площадью 58 га под Казанью. Районная власть в лице Палаты имущественных и земельных отношений потребовали вернуть заросший сорняками актив в пригодное для сельхозпроизводства состояние, и, как выяснило «Реальное время», суды двух инстанций признали претензию обоснованной.

Признаки нарушения Земельного кодекса РФ на заросшем сорняками наделе Роберта Мусина усмотрели при выездном обследовании сотрудники ПИЗО еще осенью 2025-го. Далее Россельхознадзор внес в адрес владельца предостережение о неиспользовании земли по назначению, однако к моменту вынесения решения работы там так и не начались.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В результате в феврале 2026-го, за несколько месяцев до посевной, из ПИЗО поступил гражданский иск к Мусину с требованием — навести на сельхозземле порядок к 15 мая сего года. Райсуд позицию муниципалитета поддержал, но установил Роберту Мусину новый срок — до 15 июня, прописав при этом, что за каждый день просрочки ему придется выложить по 1 тысяче рублей. Однако в силу данное решение к указанной дате не вступило — его обжаловали и представитель ответчика Андрей Кузовков и финансовый управляющий его банкротством Сергей Суханов.

По данным «Реального времени», Кузовков ссылался на то, что в данном случае исковые требования должны были рассматривать в рамках арбитражного производства о банкротстве, а не в суде общей юрисдикции. В свою очередь представитель финуправляющего Сергей Федонин отметил, что речь идет об активе, который лишь числится за Мусиным, но давно находится под арестом и возможности распоряжаться данной землей у собственника нет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тем не менее Верховный суд Татарстана поддержал позицию районной инстанции и требования лаишевской ПИЗО. Роберта Мусина обязали провести комплекс агротехнических и организационно-хозяйственных мероприятий, направленных на возвращение в оборот земельного участка сельхозназначения в Песчано-Ковалинском поселении Лаишевского района. Однако апелляционная инстанция посчитала нужным предоставить своего рода отсрочку — с учетом, что посевная давно миновала, на исполнение решения суда бывшему министру финансов Татарстана дали ровно 12 месяцев — до 28 сентября 2027 года.

При этом нельзя исключать, что к указанной дате арестованный участок успеет получить нового владельца.

По данным Минсельхозпрода Татарстана на 2025 год, площадь неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в республике составляла 100 тысяч гектаров.

Напомним, под стражей бывший министр финансов Татарстана, бывший председатель правления «Татфондбанка» и бенефициар этого и еще ряда кредитных учреждений Роберт Мусин оказался 3 марта 2017-го, в день отзыва лицензии ТФБ.

За время ареста экс-главе «Татфондбанка» вынесли два приговора. Первую судимость он получил в 2021 году по шести эпизодам злоупотребления полномочиями в банке. В апелляции частично удовлетворили и гражданский иск АСВ — на 23 из 50 млрд рублей. В ноябре 2024-го тот же Вахитовский суд признал Мусина виновным в еще одном злоупотреблении с причинением тяжких последствий в виде банкротства того же «Татфондбанка», признав доказанным ущерб в 8,7 млрд рублей. Позже ВС Татарстана удовлетворил гражданский иск на эту сумму, утвердив и основное наказание по совокупности двух приговоров — 12 лет и 6 месяцев колонии общего режима.

Реальное время / realnoevremya.ru

С учетом нормы о зачете срока в СИЗО и под домашним арестом Мусин успел отсидеть более двух третей этого срока. На воле он оказался 11 июня 2025-го, когда Вахитовский суд Казани под председательством судьи Юрия Арсенюка вынес решение о его освобождении от отбывания реального срока в связи с наличием тяжкого заболевания, подтвержденного результатами экспертизы. Мусина освободили в зале суда. Позже то решение о «вольной» отменили, но вновь заключать под стражу ВИП-фигуранта не стали. А при пересмотре ходатайства районный суд вновь посчитал главным доказательством в пользу экс-банкира комиссионное заключение врачей ФСИН. В итоге до колонии осужденный не доехал.

Ирина Плотникова