Татарстан занял четвертое место по общему уровню жилищных условий

Пропустили вперед Санкт-Петербург, Белгородскую и Московскую области, а замыкает топ-5 Мурманская область

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан занял четвертое место по общему уровню жилищных условий рейтинга Агентства стратегических инициатив (АСИ). Данные приводит РИА «Новости».

По уровню жилищных условий Татарстан пропустил вперед Санкт-Петербург, Белгородскую и Московскую области, а замыкает топ-5 Мурманская область.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Лидерами по финансовой доступности жилья стали Мурманская область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. В этих регионах минимальный срок накопления на квартиру составляет чуть более девяти лет.

АСИ представило аналитический доклад об изменениях в здравоохранении, образовании, инфраструктуре и городской среде. Исследование базируется на результатах Национального рейтинга качества жизни, который агентство формирует с 2021 года.

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Зульфат Шафигуллин