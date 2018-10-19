Дело «земельной мафии» с Высокой Горы: «Им нужен Ильясов — стрелочник!»

Следком предъявил инженеру «Казаньгоргаза» хищения участков по липовым выпискам, одной из потерпевших стала судья в отставке

Фото: Ирина Плотникова

Исполком Казани получил статус потерпевшего в уголовном деле главного инженера ЭПУ «Казаньгоргаз» Фагима Ильясова. Накануне обвиняемого в земельных аферах отправили под домашний арест в коттедж на участке, который следствие также считает похищенным. На заседании суда представитель Следкома обнародовал жалобы свидетеля на угрозы, порчу имущества и избиение «по заказу Ильясова» и с целью изменения показаний. Как выяснило «Реальное время», к делу газовика приобщили и материалы полицейского следствия по отъему чужой земли путем обмана Фемиды.

Газовиком занялся следователь из «дела Швецовых»



Домашний арест 55-летнему Фагиму Ильясову предстоит отбывать в трехэтажном коттедже в поселке Клыки. По версии обвиняемого, строиться на этой земле он начал еще в 1995—1996 годах, однако следствие считает — не раньше 2007-го. Участок 12 соток, по версии Следкома, был уведен и зарегистрирован главным инженером «Казаньгоргаза» с помощью липовых выписок и внесения незаконных записей в архивные документы. Рыночную стоимость на момент хищения эксперты оценили в 591 тысячу рублей. Еще 12 соток в том же поселке по схожей схеме были зарегистрированы на сестру газовика. Ущерб по этому эпизоду оценен в 570 тысяч рублей.

Дела по этим эпизодам во втором отделе Следкома по РТ возбудили по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере») в начале этой недели, после чего Ильясов был приглашен на допрос и задержан. В среду, 17 октября, ему предъявили обвинение уже по трем эпизодам мошенничества, с учетом ранее возбужденного Высокогорским МРСО дела о хищении двух участков, оцененных в 1 млн 359 тысяч рублей. Они были зарегистрированы на вузовских приятелей менеджера «Казаньгоргаза» и перепроданы не подозревавшим об афере покупателям. Общий предварительный ущерб по обвинению составил более 2,5 млн рублей. Причем эта сумма не окончательная.

Арестовать обвиняемого до 22 ноября суд вчера просил следователь второго отдела Ильнар Гайнуллин



Напомним, фигурантом уголовного дела инженер стал в апреле этого года. Тогда следователи просили о его аресте Высокогорский райсуд, но ни прокуратура, ни суд их не поддержали. Позже было принято решение о передаче материалов в Казань, и в деле появились новые эпизоды.

Арестовать обвиняемого до 22 ноября суд вчера просил следователь второго отдела Ильнар Гайнуллин. Напомним, он же входит в состав следственной группы по «делу Швецовых». На сей раз представитель прокуратуры заявил — ходатайство обоснованно. Однако судья Советского райсуда Казани Расим Шакирьянов с этим не согласился. Он отказал в ходатайстве, избрав обвиняемому домашний арест. В прокуратуре Татарстана готовят апелляционное представление, считая избранную меру пресечения слишком мягкой.

Клевета на покойника и наезд защиты на отставную судью

На заседании суда следователь Гайнуллин объяснял необходимость изоляции обвиняемого фактами давления на свидетелей. Один признался в Следкоме, «по указанию Ильясова, ему угрожали, портили имущество, избивали, в связи с чем он давал показания, не соответствующие действительности». Другой свидетель, на которого был зарегистрирован и далее перепродан один из четырех участков, рассказал, что, «по просьбе Ильясова», врал следователям, что копию своего паспорта в конце 90-х отдал гражданину Садыкову (ныне покойному родственнику обвиняемого, — прим. ред.). Третий на раннем допросе также ссылался — мол, участок ему предоставил тот же Садыков, спрашивайте у него, а позже заявил, что говорил неправду. Один из этих сознательных, по словам следователя, на данный момент вновь вернулся к первоначальным показаниям. В Следкоме связывают эту гибкость с тем, что отказ Высокогорского суда в аресте развязал Ильясову руки.

Также на заседании суда представитель Следкома сообщил — в деле имеется дополнительный эпизод, связанный с добросовестным покупателем участка Эльфией Хакимовой. По словам следователя, женщина приобрела участок, но зарегистрировать его не может — «из-за того, что другое лицо оформило его на себя, представив в том числе и суду фиктивные документы». Имя «гражданки Хакимовой» в суде озвучил адвокат обвиняемого Дмитрий Фролов, мол, именно она «инициировала возбуждение этого дела», когда проиграла судебный спор по земельному участку, и решения не в ее пользу вступили в силу.

Адвокат обвиняемого Дмитрий Фролов считает, что его клиента обвиняют незаконно



«Теперь, ваша честь, я вам расскажу, как решаются такие вопросы методами Уголовного кодекса, — выдержал почти театральную паузу защитник. — Возбуждают дело и находят «стрелочника». В данном случае, Ильясова, которого всеми правдами и неправдами пытаются засунуть в тюрьму!». Дальше адвокат заявил — буквально вчера на допросе его клиент рассказал в Следкоме о том, как к нему приходила та самая Хакимова: «Пришла… и говорит — мне нужно решить вопрос с земельным участком моим. Я тут на 12 тысяч ущерба понесла».

— На 12 миллионов, — поправил Фролова следователь.

— 12 миллионов, — согласился тот. — Ильясов ей отказывает. Она ему в конце говорит: «Смотри, сам останешься без дома». И вот эта самая гражданка ходит по властным кабинетам, раскачивает ситуацию.…

Ни адвокат, ни следователь не стали уточнять, что вышеупомянутая гражданка, у которой увели купленный в ипотеку и заложенный банку участок, является… судьей в отставке. Ее историю противостояния с «земельной мафией» газета «Реальное время» рассказывала в апреле. Решения Советского суда не в пользу Хакимовой, действительно, вступили в силу, однако она и пострадавший в этой истории банк все еще добиваются отмены. «Исполком Высокогорского района уже подтвердил, что справка 520, которая лежит в основе решений суда, — фальсифицирована. В суде пересматривать дело не хотят. Просят приговор суда», — рассказала отставная судья «Реальному времени».

Отметим, обвинение по эпизоду с купленным Хакимовой участком, который де-юре ей не достался, подследственному пока не предъявлялось. Ранее этим эпизодом занимался отдел полиции «Гвардейский». Позже материалы были переданы в Высокогорский МРСО, а теперь ими также занимается второй отдел Следкома по РТ.

Обвиняемого в земельных аферах отправили под домашний арест в коттедж на участке, который следствие также считает похищенным

Версия защиты: «Придумали — сам себе украл и родной сестре украл!»

«Я никакие документы не оформлял. Свою вину не признаю», — заявил суду задержанный менеджер «Казаньгоргаза», после чего ответил на ряд вопросов своего защитника Дмитрия Фролова о состоянии здоровья и иждивенцах. Сказал — в больнице последний раз лежал в мае, здоровье у самого «не очень», а мать, жена и сын являются инвалидами.

Адвокат обвиняемого Дмитрий Фролов не просил суд ни о залоге, ни о другой мягкой мере пресечения. Он считает — его клиента обвиняют незаконно, все доказательства следствия основаны на «голых словах», а установленный по делу ущерб не соответствует действительности. По мнению Фролова, следствие должно исходить из кадастровой стоимости участков. «На 2007 год это будет по 20—30 тысяч за каждый участок! То есть там не то что на особо крупный размер, хорошо, если вообще на какой-нибудь размер наберется», — пояснял суду адвокат.

По мнению Фролова, если уж люди, на которых регистрировались участки, теперь говорят, что «делали что-то» для его клиента, значит, они должны привлекаться как соучастники. Но Следственный комитет этого не делает, «им нужен Ильясов — стрелочник!», — горячился адвокат. По версии защиты, силовики неправомерно обратились в казанский суд по тем основаниям, которые счел недостаточными Высокогорский суд. «Придумали два новых эпизода — Ильясов сам себе участок украл и родной сестре участок украл!», — возмущался на заседании его адвокат. Он требовал представить объективные доказательства, а не «слова против слов»: «Усманова (экс-начальник архивного отдела Высокогорского исполкома, — прим. ред.) привлекается к уголовной ответственности, Ибрагимова (экс-зампред Константиновского совета МСУ — прим. ред.) привлекается — ключевые свидетели обвинения, ваша честь!».

Под занавес защитник попросил суд приобщить несколько новых документов, подтверждающих законность получения участка газовиком

Под сомнение защитник поставил и историю случайного опознания Ильясова той самой свидетельницей Ибрагимовой. На ранних допросах она признавалась — давала поддельную выписку представителю газовой службы, называя его Дамиром или Рамилем. Но позже, на очной ставке с Фагимом Ильясовым, заявила — это был он, мол, узнала его, увидев в апреле текущего года в здании Высокогорского отдела Следкома. «Не видела она меня там!.. Навстречу не попалась», — убеждал суд задержанный. «Сидела, может, в кустах», — поделился версией адвокат.

Под занавес защитник попросил суд приобщить несколько новых документов, подтверждающих законность получения участка газовиком. Следователь поделился сомнениями в их достоверности: «Ваша честь, там подпись отличается, не исключаем фальсификацию».

Зал суда Ильясов покинул уже без наручников.