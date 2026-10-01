В Казани выставят на торги историческое здание земской школы на Айвазовского

Изначально в нем размещалась Казанская земская школа для образования народных учителей, открытая в 1871 году

Исполком Казани включил здание на ул. Айвазовского, 27 в перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации. Постановление №3490 подписано 29 сентября.

Продаются два здания площадью 1782,2 и 109,1 кв. м и земельный участок 3512 кв. м. Торги пройдут в форме аукциона или через публичное предложение. Решение принято в рамках плана приватизации муниципальной собственности на 2026—2028 годы.

Здание построено в 1876 году. Изначально в нем размещалась Казанская земская школа для образования народных учителей, открытая в 1871 году по постановлению Губернского земского собрания. Там готовили учительниц для начальных народных училищ Казанской губернии.

Неделей ранее «Реальное время» сообщало, что казанский исполком включил помещения в Доме Молоткова в перечень муниципальной недвижимости, которая пойдет с молотка.

Дмитрий Зайцев