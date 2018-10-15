Талгат Абдуллин перейдет на работу в СИНХ

Бывший глава Госжилфонда РТ Талгат Абдуллин перейдет на работу в «Связьинвестнефтехим». Об этом сообщили «Реальному времени» в приемной СИНХа.

Будущая должность Абдуллина не уточняется. В компании подчеркнули только то, что директор СИНХа Валерий Сорокин останется на месте.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов отправил в отставку главу Госжилфонда РТ Талгата Абдуллина и назначил на его место руководителя Госкомитета Татарстана по тарифам Марата Зарипова.

Абдуллин, комментируя свою отставку, заявил: «Меня не сняли, я сам заявление подал, по собственному желанию».