В Казани продажа жилья через риелтора быстрее, чем самостоятельная, в среднем на 16 дней

Этот показатель посчитали, сравнив экспозицию объявлений на платформе от частных лиц и от агентов за период с января по август

Фото: Реальное время

По данным Аналитического центра «Авито Недвижимости», продавать вторичное жилье через агентства и частных риелторов в среднем получается на 35 дней быстрее, чем если пытаться сделать это самостоятельно. Этот показатель посчитали, сравнив экспозицию объявлений на платформе от частных лиц и от агентов за период с января по август.

Стабильно средний срок экспозиции ниже у лотов от риелторов и агентств. Это показали российские миллионники, включая Казань. Самая большая разница — в Краснодаре, там продажа через профессионалов оказалась быстрее на 39 дней. В Казани разница составила 16 дней.

Россияне чаще доверяют профессионалам продажу более дорогого вторичного жилья. Если средняя стоимость выставленного на «Авито Недвижимости» лота от собственника составляет 6,1 млн рублей, то от частного риелтора или агентства недвижимости — 7,5 млн рублей.

— Помощь агента обычно связывают с подготовкой документов, проверкой юридической чистоты объекта, общением с покупателями и организацией показов. Однако скорость продажи имеет и экономическое значение. Сегодня около 60% продавцов продают жилье, чтобы купить новое. Для них более ранний выход на сделку позволяет быстрее зафиксировать цену следующего объекта и снижает риск, что за время продажи изменятся условия покупки или подходящий вариант уйдет с рынка. Если же следующая покупка планируется не сразу, временно свободные средства могут быть размещены на банковском вкладе или накопительном счете — с учетом условий продукта и потребности в сохранении ликвидности. Поэтому при оценке стоимости услуг агента важно учитывать не только организационное сопровождение, но и финансовый эффект от более раннего выхода на сделку, — отметил Сергей Еремкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».

Причина разницы в сроках продажи заключается в том числе и в усложнении рынка. Профессионалы имеют больше опыта в том, как выгодно представить объект — сделать привлекательные фото и видео, составить описание под целевую аудиторию квартиры, — а также правильно настроить продвижение публикаций. В результате просмотров и обращений по объявлениям у агентов заметно больше, чем у частных продавцов. В совокупности на платформе 65% предложений от профессионалов собирают 72% просмотров и 78% обращений.