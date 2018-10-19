В УК «ТрансТехСервис» пришли с обысками по делу на 50 млн рублей

18 октября в отделе Следкома по городу Набережные Челны возбудили уголовное дело о превышении полномочий и мошенничестве с получением земли. Предварительно ущерб оценен в 50 млн рублей.

Как выяснило «Реальное время», именно с этим делом связан сегодняшний обыск в УК «ТрансТехСервис». Именно там расположен головной офис компании.

Сам похищенный, по версии следствия, участок находится на Мензелинском тракте в Челнах. На нем построен автосалон Jaguar.

Дело возбуждено в отношении неустановленных представителей «ТТС» и бывшего сити-менеджера автограда Фархада Латыпова, уже засветившегося в серии земельных уголовных дел. Об этом сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах.