Профессор КФУ объяснил, как банк определяет величину ставки по ипотеке

Ипотека на дом, как правило, дороже, чем на квартиру, в связи с рисками

Фото: Артем Дергунов

Любой банк определяет величину ипотечной ставки исходя из трех факторов. Первый — цена ресурсов, которые использует кредитная организация, иными словами, тех ставок, которые она привлекает на финансирование, сообщил «Реальному времени» доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох.

Второй критерий — необходимость покрытия собственных расходов и формирования собственной прибыли.



— Третий фактор — уровень риска, который банк на себя берет. Речь идет о риске, связанном с возможностью непогашения кредита со стороны заемщика. Отмечу, что, чем выше такой риск, тем дороже будет ипотека для россиянина, — объяснил экономист.

Он также подчеркнул, что ипотечные ставки на частный дом превышают ставки на городскую недвижимость как раз в связи с повышенными рисками.

— Дело в том, что городская квартира, как правило, более ликвидна. Если заемщик не сможет расплатиться по кредиту, то банку будет проще продать квартиру, чем дом, — описал ситуацию экономист.

Подробнее о том, сколько покупатель переплачивает по ипотеке в Казани при покупке дома и квартиры, а также как правильно погашать ипотеку досрочно, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров